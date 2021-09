David Suárez: «Hemos intentado llegar a los rincones de cada barrio y atender a los vecinos»

Unidos x Gran Canaria anunció su salida del partido, ¿a qué se debe esta decisión?

Desconozco aún la justificación oficial, estoy a la espera de que me hagan llegar alguna comunicación. Por lo que he leído en la nota de prensa, se concluye el acuerdo electoral entre Coalición Canaria (CC) - Unidos por Gran Canaria (UxGC) en Las Palmas de Gran Canaria, pero tampoco se ha hecho comunicación alguna al Ayuntamiento que es quien dictaminaría en qué situación podría quedarme.

¿Por qué el partido le pidió romper con Coalición Canaria?

En junio de este año mantuve una reunión con el presidente de UxGC, en la que se me pedía que dejara de trabajar para el pacto preelectoral conformado entre CC-UxGC. Es decir, que tirara por la borda el trabajo que hemos venido realizando desde mayo de 2019. Desde mi coherencia política, entiendo que a mitad de la partida, a mitad de mandato, no debía producirse esta ruptura, habiendo un compromiso establecido, por lo que trasladé que no contaran conmigo para eso.

Pero desde el partido indicaron que usted cesaba para irse con Coalición Canaria...

No, yo no he comunicado cese alguno. Me he mantenido firme con el compromiso que adquirí en las elecciones locales de mayo 2019, yendo en coalición electoral entre CC-UxGC, y es donde me encuentro, por coherencia, a fecha de hoy.

¿Por qué romper en el Ayuntamiento capitalino y no en otras administraciones?

Me hago la misma pregunta. El pacto es uno y a nivel regional para diferentes instituciones de Gran Canaria, incluido el Parlamento de Canarias. Habrá que esperar a la cabida jurídica de esta decisión. En cualquier caso, me hace pensar que, donde se evidencia una buena relación y se está haciendo un buen trabajo, es donde han querido romper.

¿Cree que a futuro ambas formaciones puedan concurrir juntas a elecciones o se ha roto la unión definitivamente?

La política me ha demostrado que es como una noria, no sabemos las vueltas que se puedan dar. En 2015, UxGC surgió como coalición electoral con un discurso bastante duro hacia CC, en cambio, en 2019, se decidió ir juntas ambas formaciones políticas. A día de hoy, quienes han manifestado la ruptura en la capital es UxGC.

¿En qué cree que pueda afectar esta decisión a Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria en la capital?

Esta decisión, por lo que a mi respecta, no va a afectar, en ningún caso. Ni al servicio público que hemos venido realizando para los vecinos de esta ciudad, ni para los trabajadores municipales, desde el inicio del mandato y así seguirá hasta el final del mismo.

¿Cómo valora la labor de oposición de estos años?

Tanto con el compañero portavoz, Francis Candil González, como con los compañeros vocales de los cinco distritos, Cristian Toledo Atencia, Antonio Talavera Moreno, Nira Pulido Suárez, Daniel Rivero Suárez y Yasmina Pereira Rodríguez, hemos intentado llegar a cada barrio para evidenciar las distintas situaciones que afectan a los vecinos de nuestra ciudad. Además de hacer numerosas propuestas que mejoren la vida de los vecinos. Queda mucho camino por andar, por ello, las decisiones de estrategia política no deben influir de manera negativa en las personas que ha confiado en nosotros.

¿Qué pasará con su cargo como concejal?

Por lo poco que se extrae de la nota prensa del jueves, sigo siendo concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El pacto no se ha roto oficialmente e igualmente el acta es personal, y el compromiso lo adquirí personalmente al presentarme en la lista electoral.

¿Qué pasará con Yasmina Pereira Rodríguez ya que es la secretaria de la coalición?

La compañera Yasmina es personal eventual del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su cargo fue revalidado con la entrada de CC en 2019, dada su valía y conocimiento en profundidad del funcionamiento de esta administración. Ha demostrado lealtad a los dos concejales, indistintamente de pertenecer a diferentes partidos políticos, por lo que no se ha puesto sobre la mesa, en momento alguno, que vaya a haber algún cambio al respecto. No obstante, ella ha comunicado su baja del partido por mantener la lealtad al grupo municipal.

¿Cómo valora su paso por el ayuntamiento con UxGC desde 2015?

Inicié de forma temprana mi andadura como edil en 2015, aunque previamente, en el mandato 2011/15 estuve como vocal de Distrito de Ciudad Alta, también en la oposición con Unidos por Gran Canaria, partido que posteriormente confluyó en coalición electoral con las siglas UxGC. He aprendido cada día, y sigo aprendiendo, porque el Ayuntamiento es la escuela de todas las administraciones, donde se trabaja directamente con los vecinos y a la que se acercan a resolver los problemas de cualquier índole.

¿Qué piensa sobre que UxGC quiera formar un nuevo equipo con Enrique Hernández Bento al frente?

No conozco su labor, por lo que no podría dar respuesta con objetividad.

¿Cree que Hernández Bento esté capacitado para postularse a gobernar la ciudad cuando nunca ha estado en la política local ni se ha pateado los barrios como usted?

Eso lo decidirán los votantes. Por mi parte, desde que entré en este Ayuntamiento he intentado recorrerme cada rincón de cada barrio, sin dejarme uno atrás, aun así reconozco que se escapan situaciones, por lo que me esfuerzo en mantener un contacto fluido con los vecinos y representantes vecinales, y esto es difícil de conseguir en veinte meses.

¿Qué planes tiene de cara a las próximas elecciones?

Me enfrento, reforzado con los mensajes de ánimo y apoyo tras la mencionada comunicación de prensa, a unos meses con más ganas de trabajar si cabe, ya que siento pasión por lo que hago. Me siento servidor público, no conozco de horarios ni de días laborales o festivos. Así va seguir siendo mi labor en lo que queda de mandato, mientras me lo permitan. Queda tiempo para reflexionar y decidir qué pueda ser lo mejor para esta ciudad y para mi, en cualquier caso apostaría por un proyecto de futuro.