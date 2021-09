El Grupo Municipal Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a reivindicar la importante carencia en dotación de medios que sufre la Policía Local, con más de 26 coches averiados, 12 patrullas, y más de una veintena de vehículos inutilizados debido a que cuentan con los contratos de renting caducados.

El portavoz de los nacionalistas en el Consistorio, Francis Candil, subrayó que el estado en el que se encuentra el parque móvil de la Policía Local es de extrema precariedad, que además se ha ido agravando por la falta de compra de vehículos. El edil criticó que el alcalde, Augusto Hidalgo, "ni firme los rentings para el mantenimiento en óptimas condiciones de los vehículos policiales, ni cumpla con su palabra de comprar nuevos coches".

Para Candil, la solución no pasa por incorporar 12 nuevas bicicletas y cuatro patinetas para revitalizar los equipamientos y prestaciones de la Policía Local, que es la última actuación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento. "No podemos esperar que los agentes policiales cumplan con su trabajo dotándoles tan solo de estos recursos. Necesitan vehículos nuevos que les permitan mejorar la calidad del servicio que prestan para continuar siendo una de las ciudades más seguras de nuestro país". Además, denuncia que, debido a la escasez de recursos del parque móvil, la Policía Local está saliendo a operar en coches camuflados y repartidos en furgones, según han confirmado los propios agentes.

Con todo, el portavoz de CC reprochó al Ayuntamiento que los policías tengan que patrullar en vehículos en los que no funcionan las emisoras, dado que no se han actualizado y añadió: "Los medios y recursos con los que cuenta la Policía Local son deplorables. El parque móvil está en unas condiciones lamentables y esto es una situación muy grave. No sabemos hasta cuándo va a esperar Augusto Hidalgo para reaccionar y tomar medidas que permitan a los agentes desarrollar su trabajo como se merecen y como también merecen todos los ciudadanos. Hidalgo está comprometiendo la seguridad de todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, siendo el único responsable de ello".

Asimismo, cabe recordar que según ha denunciado la propia Unión Sindical de la Policía y Bomberos (USPB) en sus redes sociales, el parque móvil tanto de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria como de los Bomberos de la ciudad "es lo más parecido a un cementerio de elefantes". Afirman que los vehículos están averiados, las patrullas sin emisoras, la flota de los vehículos cuenta con una antigüedad superior a 10 años y el renting continúa caducado. Desde la USPB preguntan al alcalde hasta cuándo va a mantener esta situación.