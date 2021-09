El portavoz y el viceportavoz del Grupo Municipal Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil y David Suárez, han mantenido una reunión este jueves con representantes de los trabajadores municipales, en aras de hacer un seguimiento a la situación de temporalidad en la que se ve inmersa más del 70 por ciento de la plantilla.

Desde CC recuerdan que han presentado mociones en el Pleno municipal para defender la consolidación y estabilización del empleo público y consideran que el hecho de que el Ayuntamiento no garantice la fijeza de este personal "es una amenaza clara para la gestión de los recursos europeos que llegarán procedentes de los fondos Next Generation destinados a paliar la crisis económica derivada de la pandemia", afirmó el portavoz de los nacionalistas en el Ayuntamiento, Francis Candil, quien añadió: "Nos parece que el Consistorio debe dar pasos encaminados a garantizar que estos trabajadores se conviertan en fijos y a no poner más obstáculos a la gestión".

Con todo, Candil recordó la existencia de sentencias y directrices europeas que avalan la apertura de procesos y procedimientos con el objetivo de garantizar la fijeza del personal laboral e interino de las diferentes instituciones, y apeló al alcalde, Augusto Hidalgo, a que trabaje en este sentido y ponga en marcha procedimientos que garanticen la estabilidad del personal, dado que la normativa lo permite.

Además, desde Coalición Canaria critican que ninguno de los grupos municipales que ha gobernado el Ayuntamiento a lo largo de los años haya sacado convocatorias de empleo público, y lamentan que en este 2021 el tripartito no haya hecho pública ninguna convocatoria cuando podrían haber sacado 45 plazas. "Los trabajadores aseguran que la paz social que predica el alcalde es no hacer nada", afirmó el concejal.

En este sentido, Candil tachó de "inmovilismo" el trabajo de los diferentes equipos que han estado gestionando el Consistorio capitalino, ya que "han tenido tiempo a lo largo de los años para convocar plazas y que se fueran ocupando las vacantes de los trabajadores municipales. Esta ciudad no puede permitirse el lujo de perder capital humano que, durante décadas, ha realizado su trabajo de manera satisfactoria para con la ciudadanía. El know-how es su activo más preciado, y en un momento como el actual de crisis económica, el Ayuntamiento no debe quedarse de brazos cruzados y esperar a que sean otras administraciones quienes solucionen los problemas de esta ciudad".

Asimismo, Francis Candil dijo: "Augusto Hidalgo y su equipo de gobierno acostumbran a no hacer nada, pero ya es hora de que se pongan manos a la obra y desbloqueen la situación que viven muchos servicios municipales por falta de personal. La falta de convocatorias oportunas se une a la amenaza de inestabilidad que vive la plantilla municipal, y ante esta situación, los fondos para la recuperación de la COVID-19 se ven amenazados. Hidalgo debe involucrarse de lleno en esta problemática y actuar, porque de ello dependen 400.000 personas en esta ciudad".