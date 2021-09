El euro más productivo: 1,3 millones

José Amado García vino desde Fataga, en San Bartolomé de Tirajana, a Mesa y López tras convertirse en el administrador de El Pino desde 1985 cuando obtuvo, a través de un concurso público, la concesión otorgada por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. «Yo me presenté y me la dieron», añadió al tiempo que matizó que le gustaba «un poco este mundo» para aquel entonces. «Esto no se trata de que te guste, depende es de la necesidad que uno tenga y las ganas de trabajar», enfatizó García. El trabajo dentro de una administración de Loterías y Apuestas del Estado «va más allá de vender numeritos. Es una labor impresionante».

«Desde que llega la lotería hasta que se va, no dejas de trabajar. Primero la recibes, luego la sellas, después se separa con los abonados y fijos, entre otras cosas» contó García que ya suma 35 años en este oficio. Ayer la clientela no era mayor a la habitual pese a que entregó el premio millonario de España. «Algunos no se han enterado y los que ya lo saben vinieron a felicitarnos», dijo emocionado el administrador que regenta este negocio junto a su esposa Miriam, su hijo Jesús Esteban y dos jóvenes llamadas Noelia y Cintia.

Este no ha sido el premio más alto y es que en 2002 dieron un premio de 2.593.895,50 euros, el 31 de julio de este año también el primer premio de la Lotería Nacional de 600.000 euros. De hecho, recordó que una vez entregó el premio de la Lotería de Navidad cuya serie la había adquirido un colegio saharaui por lo que rememoró que el premio fue repartido entre los alumnos quienes pudieron viajar a la Península en sus vacaciones. Alguno de sus ganadores han sido personas de bajos recursos por lo que la «satisfacción» de darles el boleto ganador es aún mayor. «Vienen aquí con la seguridad de que todo es correcto y de que le pagamos lo que es», resaltó al tiempo que añadió que «ayer estaba pensando en lo que haría si me lo ganaba» y es que entre sus planes estaba ayudar a La Palma. «Yo no sé lo que hubiese hecho por ellos. He llorado al ver que lo están pasando muy mal», lamentó a la vez que reiteró que «uno que viene de pueblo sabe lo difícil que es conseguir sus cosas y ver como te quedas sin nada de un momento a otro es terrible», apostilló García.