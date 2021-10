El hotel THe Lumm abre como «gran mirador del Carnaval» en Santa Catalina

«Esto demuestra que Las Palmas de Gran Canaria no solo tiene el presente que tiene, sino que tiene futuro; ningún empresario hace el esfuerzo de añadir instalaciones hoteleras de esta envergadura cuando no tienen claro que el futuro de la ciudad es excelente», puntualizó ayer el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, a este periódico. La capital ha sumado en los últimos dos años 10 nuevos establecimientos hoteleros de distinta categoría y envergadura, precisó el edil, -no obstante, algunos de estos han sido realmente reaperturas tras profundas remodelaciones-.

La terraza con vistas del hotel y la oferta gastronómica de la planta baja estarán abiertas al público

El nuevo THe Lumm cuenta con 88 habitaciones dobles, todas ellas exteriores, repartidas en sus seis plantas. En total, 176 camas turísticas que se suman a las 6.730 que tiene la ciudad en la actualidad, según datos del INE. Se trata de una apuesta «fuerte» de la cadena hotelera de capital canario por Las Palmas de Gran Canaria al ser esta su segunda apertura en la ciudad en lo que va de año; en febrero procedieron a la reinauguración del hotel Fataga, un establecimiento especializado en los viajes de negocios en la calle Néstor de la Torre, junto a la zona comercial Mesa y López.

Precisamente, el nuevo hotel junto a Santa Catalina tiene también una sala de conferencias, con capacidad para unas 120 personas, con la idea de atraer también a quienes visitan la ciudad por negocios. Pero, su mayor valor añadido será su amplia terraza con vistas al parque, la rambla Juan Rodríguez Doreste y el Puerto. Una azotea que cuenta, además de un gastrobar, una pequeña piscina y un solarium. La cadena tiene pensado dedicar este espacio a organizar eventos próximamente, «estamos abiertos a todo tipo de propuestas, culturales, artísticas», explicó ayer Helena Vázquez, embajadora del Lumm.

Y es que, tal y como resaltó, Vázquez, el hotel se caracteriza por un concepto «abierto» a la ciudad. Tanto la terraza del Sky Bar como el restaurante de la planta baja y el snack bar de la recepción, con entrada por la rambla de Simón Bolívar, estarán abiertos al público general. Será en ciertas épocas, como el Carnaval, cuando la terraza-mirador cobre especial protagonismo, dadas las privilegiadas vistas que hay al parque de Santa Catalina.

En el diseño del hotel han querido «romper con la barrera de un hotel convencional», de tal manera que la recepción como tal queda camuflada en un rincón del salón de entrada y, en su lugar, nada más entrar lo que cobra protagonismo es el snack bar. En este espacio han aprovechado parte de la estructura original de la sede de Correos, señaló Vázquez. En el exterior prevén que el restaurante cuente con una terraza a pie de calle y, además, la fachada está enmarcada con un juego de luces que variará por las noches.

El hotel cuenta con la «última tecnología», todas las habitaciones está insonorizadas y tienen sensores de movimiento para apagar o encender las luces o el aire acondicionado en función de si la puerta está abierta o cerrada, entre otros aspectos, para garantizar la eficiencia energética. «Está al nivel de los hoteles de las grandes capitales europeas», destacó esta semana Carlos Gimeno, consejero de THe.

Tras el parón turístico

El nuevo hotel junto al parque Santa Catalina abre sus puertas con el objetivo de «tomar rodaje» antes de la temporada de invierno, apuntó Gimeno. Y es que tras el parón turístico provocado por la pandemia, la capital grancanaria ha comenzado este verano la recuperación del sector, hasta tal punto que, según datos del INE, la ciudad recibió en julio y agosto más visitantes nacionales que en el mismo periodo de 2019, último año previo a la pandemia.

La ciudad recibió en julio y agosto más viajeros nacionales que en el mismo periodo de 2019

«La ciudad es un destino turístico singular, urbano, no relacionado directamente con el sol y playa y, en consecuencia, hemos resistido mejor que casi nadie el durísimo tiempo de pandemia», indicó el edil de Turismo, Pedro Quevedo. Según los datos del INE, el turismo nacional creció en ambos meses veraniegos un 15,06% con respecto al mismo periodo de 2019 [de 16.051 viajeros alojados entonces a los 18.853 de esta ocasión] y un 19,47% en las pernoctaciones [104.444 noches de hotel de turistas españoles frente a las 87.422 de hace dos años].