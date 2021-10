José Eduardo Ramírez: «Es primordial que la movilidad sostenible llegue a la ciudad alta»

José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria por Nueva Canarias, dice sentirse «orgulloso y satisfecho» con el trabajo de su Concejalía para presentar «en tiempo récord» el plan ‘LPGC Mueve’ a los fondos europeos, que llevará la movilidad sostenible a la Ciudad Alta.

Relacionadas La capital grancanaria busca la transformación digital del transporte con los fondos europeos

Se está más cerca de conseguir poner en marcha estos proyectos tras tantos meses de trabajo, ¿se siente ilusión por lo que viene ahora?

Esto ha conllevado mucho trabajo conjunto. El equipo que forma la Concejalía de Movilidad con Guaguas y Sagulpa ha hecho un trabajo excelente que nos ha permitido presentar en tiempo récord este plan, de 21 proyectos que es verdad que no son nuevos, muchos de ellos ya los veníamos elaborando desde hace tiempo. No es producto de la improvisación, no es que hayamos tenido que buscar en los cajones material para sacarlo adelante, sino que ya teníamos muchos de ellos elaborados o en pre-proyectos. Estamos ilusionados y satisfechos de ser capaces de montarlo en tan poco tiempo.

Son proyectos que ya se conocían, que buscan sobre todo una digitalización en la movilidad sostenible, si bien es verdad que hay muchas personas que van a remolque en esto, ¿se acompañarán los proyectos de campañas para dar a conocer entre esta población las ventajas de la digitalización?

Se acompañarán de campañas, sobre todo para que la gente mayor, uno de los usuarios principales de Guaguas, tenga la opción de poder disfrutarlo. Esto no significa que vayan a cambiar los modos de pago en los vehículos, que van a continuar porque hay gente que lo hace de esta manera, pero sí queremos ir evolucionando hacia unos métodos digitales que faciliten el pago en las guaguas, es fundamental, sobre todo en un tiempo como este en el que el Covid nos ha enseñado que tenemos que evitar determinados contactos.

¿Han participado colectivos vecinales y sociales a la hora de elaborar esta propuesta?

Estamos desarrollando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se aprobó en 2011, y que tuvo un proceso previo de participación importantísimo. Prácticamente toda la sociedad civil medianamente organizada tuvo la oportunidad de decir algo. Aun así, seguimos teniendo mucha relación con la ciudadanía en el marco de la modificación de la ordenanza de movilidad en la que estamos ahora mismo, y generamos muchos espacios de participación, y muchas propuestas que se hicieron en ese marco están incluidas en este plan. Ese proceso nos permitió testar el sentir de la sociedad organizada, hemos podido conocer opiniones.

Estos proyectos comprometen más allá de la legislatura actual, por lo que ¿están garantizados pase lo que pase dentro de dos años?

Sí, muchos proyectos que están aquí, como la Gran Vía Peatonal o el Plan Director de la bicicleta, fueron llevados a pleno y aprobados por unanimidad de todos los grupos políticos. También tiene ese apoyo la MetroGuagua -muchos de estos proyectos tienen relación con su implantación en la ciudad-. Y una de las cosas más interesantes que tiene todo este plan es que el pacto se aprobó con un gobierno socialista, el de Jerónimo Saavedra; el Plan de Movilidad Urbana Sostenible se redactó con el gobierno popular de Juan José Cardona, y se ha ejecutado con un gobierno tripartito. Desde el minuto uno y hasta la fecha, todos han ido apoyando las políticas de movilidad que se decidieron en ese año 2011.

¿Estos proyectos llegan por fin a barrios de la parte alta de la ciudad y periféricos, que también estaban demandando esas mejoras que se producían en la parte baja?

Era primordial dar el salto a la ciudad alta y que la movilidad sostenible también pudiera producirse en esta parte de la ciudad. Es verdad que hasta hace poco era más complicado, pero la tecnología y la aparición de la bicicleta y la patineta eléctricas, nos permite que la ciudadanía de la parte alta de la ciudad se mueva también de forma sostenible. Y esto lo tenemos que acompañar de infraestructuras que sean iguales que las de la parte baja. La idea que nos planteamos es que llegue a haber tantos kilómetros de carriles bici en los barrios de la parte baja de la ciudad como en los de la zona alta.

En el mejor de los casos, ¿cuándo podrían estar ejecutándose estos proyectos tras recibir los fondos europeos? ¿Irá ejecutando parte de los trabajos el Ayuntamiento con sus propios fondos?

Tendremos información de si los proyectos se aprueban o no antes de final del año, y la idea es comenzar a ejecutarlos el año que viene porque tenemos la obligación de tener todo acabado antes de finales de 2024. Muchos de estos proyectos, en el caso que no consiguiéramos la financiación, aunque estamos seguros que no será así, seguirán adelante y los asumirá directamente el Ayuntamiento, o bien buscaremos recursos de otras administraciones. Para nosotros, LPGC Mueve es un plan trascendental que queremos ejecutar sí o sí, sea con los recursos europeos o con otra financiación, porque forman parte de nuestro proyecto de ciudad.