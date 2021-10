José Guerra: «Denunciar las irregularidades en Cs ha provocado que intentaran difamarme»

Abandona Ciudadanos criticando que el partido está “podrido”, ¿qué le lleva a tomar esta decisión?

Pues en primer lugar sería por coherencia, pero realmente son varias las razones que han hecho que me sienta defraudado. En primer lugar, porque no existe una apuesta real por Canarias, cosa que se demostró cuando votaron en contra de nuestros derechos, pisoteando el REF en el Congreso de los Diputados. A nivel autonómico tampoco se ha cumplido con los compromisos asumidos, desde hace tiempo se usan las formas de la vieja política y están más preocupados por los sillones que por el trabajo efectivo.

Dice no sentirse respaldado por la formación a nivel regional, ¿por qué?

Yo vine hace poco a la política con vocación de servicio público y una idea muy clara, a través de mi formación y experiencia en la vida privada: ser útil a mi ciudad. Lo que también implica estar en contra de cualquier irregularidad que se vea y denunciarlo, eso ha provocado que hayan intentado difamarme. He aguantado todo lo posible, pero ya me cansé de estas bajezas y no quiero perder el tiempo en defenderme de falsedades sino en trabajar, que hay muchas cosas que mejorar en esta ciudad. Esto también lo han vivido otros compañeros que se han ido, con razón, desilusionados y me temo que no seré el último.

No va a renunciar a su acta, aunque la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado que así lo haga en base al Código Ético de la formación. ¿Cree que, efectivamente, puede parecer poco ético?

He cumplido las promesas electorales que hice y he sido consecuente con practicar una política útil, estoy aportando desde la oposición muchas propuestas para mejorar las cosas en nuestra ciudad. Entre otras, se ha aprobado por unanimidad una actualización y mejoras para la policía local, proteger a las terrazas exprés con una regulación municipal especial o una gran vía peatonal que haga la ciudad más amable para el peatón. Por lo tanto, si estoy hablando de falta de confianza en Ciudadanos resulta incoherente que entregue mi acta a otro componente de ese partido y abandone el trabajo que asumí realizar. Ya he presentado mi renuncia formal a mi condición de concejal en dedicación exclusiva y por lo tanto al cobro del sueldo municipal.

El alcalde desgranó cómo ve la ciudad del futuro con los fondos de recuperación europeos como principal bandera, ¿qué le parecen los proyectos que se han puesto sobre la mesa?

Esta ciudad, por población y tamaño, debería ser referente y liderar cualquier iniciativa de crecimiento económico y social. Llevamos más de seis años de gobierno del tripartito y vamos para atrás. Los fondos de recuperación eran una oportunidad única de crecimiento, pero además de presentar los proyectos en el último momento, son los mismos que se han presentado durante 18 meses. Para colmo, el alcalde ya ha manifestado que busca fórmulas legales para no perderlos, con lo que parece que se confirmará lo que hemos venido anunciando desde la oposición mucho tiempo, que no habría suficiente capacidad administrativa para gestionarlos. Si no han sabido ejecutar 65 millones de euros en inversiones que tiene el presupuesto municipal, como lo harán con la gran cantidad de dinero que venga de Europa.

¿Cuál va a ser su posición en los principales aspectos que tiene por delante la ciudad en lo que queda de legislatura?

Actualmente, se ha creado un problema importante con los trabajadores municipales, que son el corazón de la gestión, debemos apostar fuertemente por ellos y por una reorganización interna basada en la fijeza que no merme al trabajador municipal. Otro reto importante es la limpieza, ya que la ciudad está sucia y gris. El proyecto de la Metroguagua podría ser una solución a los problemas de conectividad en la zona baja de la ciudad, pero la nefasta ejecución de las obras y sus retrasos se han convertido en un problema por el caos que producen en la ciudad. Hay tramos que se han tenido que rehacer varias veces y eso molesta a los vecinos y especialmente a los comerciantes ya que sufren una disminución en las ventas.

¿Ve la externalización de parte del servicio como lo único que puede salvar la limpieza en la ciudad, tal y como aducen desde el Ayuntamiento?

En primer lugar, tal y como está actualmente de sucia esta ciudad, no estoy en contra de externalizar el servicio si va a mejorar la calidad del mismo y se ven los efectos inmediatos en una mayor limpieza. Pero obviamente, respetando los procedimientos legales de contratación. Lo que ha pasado es una dejadez a la hora de organizar la limpieza viaria que ha desembocado en una situación límite y eso se debería enfocar con una reorganización negociada de los servicios, corrigiendo y aumentando los turnos, unida al cumplimiento efectivo de lo pactado en base a la RPT pública. De esta manera no serían los juzgados los que llevaran la política municipal en este tema, como ha ocurrido con los 187 trabajadores a los que se despidió de manera improcedente.