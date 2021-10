El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria renace con una pasarela de 12 diseñadores

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria renace tras la pandemia. La pasarela ‘Carnaval Fashion Show’ vuelve al parque de Santa Catalina la próxima semana tras un año sin celebrarse por culpa de la crisis sanitaria. El evento, cuya organización y producción asume de manera íntegra el Ayuntamiento capitalino, congregará a 12 diseñadores el viernes 15 y el sábado 16 de octubre con el objetivo de «recargar pilas» y «relanzar» un sector ampliamente castigado por la crisis, según explicó este viernes ante los medios Inma Medina, concejala de Carnaval, en compañía del diseñador y, en este caso, director artístico y creativo del desfile, Josué Quevedo.

La pasarela ‘Carnaval Fashion Show’ será el primer acto oficial abierto al público de las carnestolendas desde que comenzara la pandemia hace año y medio. El desfile congregará a una decena de diseñadores habituales del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y a dos invitados: el tinerfeño Daniel Pages y el barcelonés Manuel Albarrán -quien ha vestido a artistas de la talla de Madonna o Angelina Jolie-. El evento tendrá lugar el próximo viernes, 15 de octubre, y el sábado 16. Unas 200 invitaciones estarán a disposición del público, previa reserva; los interesados podrán conseguir un asiento a partir del lunes 11 de octubre a través del portal digital lpacarnaval.com.

A diferencia de otras ediciones de la pasarela de Carnaval, un evento que nació hace once años, la de este año estará organizada y producida de manera íntegra por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ahora, la Asociación de Diseñadores (ADIC), era la encargada de celebrar el acto en colaboración con el Consistorio capitalino en sonido, iluminación y escenario. De esta manera, las 12 colecciones que desfilarán por el Santa Catalina han pasado a ser encargos remunerados por parte de la Sociedad de Promoción, «teníamos que tener no un detalle, si no una aportación para ayudar todos los colectivos que han tenido un año tan malo y que han visto cómo se han visto reducidos sus ingresos», puntualizó Medina.

La pasarela tendrá pantallas led, con cada propuesta cambiarán las imágenes

El director artístico del desfile será Josué Quevedo, quien hizo posible la fantasía de la vigente reina del Carnaval, Minerva Hernández; además de cofundador junto a Giovanni Déniz de la productora y agencia de modelos MasQmoda Canarias. La pasarela tendrá 25 metros de largo y cuatro de acho; por la misma desfilarán hasta 72 propuestas diferentes, todas ellas inspiradas en la alegoría de la próxima edición del Carnaval 2022: ‘la Tierra’.

«Queremos crear impacto»

Para ello, el espectáculo contará con 72 modelos; 41 con una amplia experiencia en Milán, París, Londres o Barcelona, y 31 que vienen del mundo de las carnestolendas, a propuesta de los diseñadores habituales de la fiesta. El primer día desfilarán las creaciones de seis diseñadores diferentes y lo mismo al día siguiente. La pasarela estará formada por pantallas led, de tal manera que con cada una de las propuestas las imágenes que proyecten, además de la iluminación y el sonido, variarán para crear una envolvente distinta. «Queremos crear impacto, hacer un auténtico show», matizó Quevedo, «por ejemplo, si hay una temática del mundo marino, las imágenes irán acordes».

Medina explicó durante su intervención que con este evento la idea ha sido «respaldar a los diseñadores del Carnaval» mediante el impulso de eventos que permitan activar «el motor económico que la fiesta supone» tras el duro parón que ha supuesto la pandemia para muchas de las personas que viven profesionalmente de la misma. «Detrás de la creatividad hay horas de trabajo e inversión», apuntó la edil, al tiempo que destacó que «hay que apostar por el talento y la seriedad en las propuestas que hagamos, porque hay que seguir ofreciendo a la gente espectáculos con altura».

«Estamos cerca de volver a disfrutar de la fiesta tal y como la conocemos», recalcó la concejala, «siempre» que los datos de la pandemia lo permitan. Y es que el Carnaval 2022 cada vez está más cerca de ser una realidad tras la ausencia de este año. Por el momento, la concejalía que dirige Medina ya ha pactado con Sanidad que los grupos puedan empezar a ensayar a partir de noviembre y conformar una mesa de trabajo junto al Gobierno de Canarias y el edil de fiestas de la capital tinerfeña.