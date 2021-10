Colapso en la circunvalación

La fotografía que nos ofrece cada mañana la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria es tercermundista. Colas kilométricas interminables que acaban con la paciencia hasta del Santo Job. Así mismo entrar o salir de Tamaraceite se convierte cada día en una odisea ya sea de mañana o de tarde en las horas puntas. Un problema que se ha visto agravado con la apertura de la Circunvalación hasta Bañaderos, multiplicándose el problema de manera importante. Hay varios puntos negros en este tramo de Circunvalación GC-3 entre la salida con San Lorenzo hasta las cremalleras de Siete Palmas, Lomo Blanco y La Ballena llegando la cola hasta pasado Tenoya y la desesperación de los conductores está ya al límite.

¿Pero no hay solución posible? Por lo que cuentan los políticos y los técnicos parece que no es fácil, pero seguramente no será imposible. Hay estudios como el titulado ¿Cómo puede la inteligencia artificial reducir los accidentes de tráfico y evitar atascos? de

Leire Serrano, Enrique Onieva, Hugo Landaluce, Antonio D. Masegosa y Asier Moreno que afirman que los problemas persistentes relacionados con la congestión del tráfico, la seguridad vial y los problemas ambientales podrían resolverse si las personas, los vehículos, las infraestructuras y las empresas estuvieran conectadas en un ecosistema cooperativo. Una aplicación similar a Enhanced Traffic API que muestre información de tráfico en tiempo real del estado de las carreteras, así como información predictiva sobre el estado de las carreteras podría ser una alternativa para que, al menos, los conductores sepamos a lo que nos atenemos cuando cogemos una vía u otra.

Podría ser una solución porque en el tramo Arucas Tamaraceite no hay ni un cartel informativo que avise al conductor del atasco. ¿Igual no interesa? El problema no es solo ese sino que después de años de inaugurada la circunvalación y creciendo Tamaraceite como lo está haciendo y no se ha intentado nada, lo único que preocupa es descongestionar la ciudad baja a costa de lo que sea y no es de recibo ya que la mayoría de los habitantes de esta ciudad vivimos en la periferia. Ya sabemos que la solución no es fácil pero al menos algo se deberá hacer, aunque sea que se vea a la Policía en los puntos negros para actuar con celeridad en caso de accidente, que si no es un día es otro.

Otro estudio, en este caso de la Universidad Carlos III y titulado Aplicación Android para obtener información de tráfico en carreteras de Álvaro González Caballero propone una aplicación para Android que muestre en tiempo real el estado del tráfico. Igual puede ser este el punto de partida antes de realizar grandes obras.