«El tema de ‘La Tierra’ da mucho juego, solo hay que darle al coco»

El diseñador Josué Quevedo es ya un referente en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Su última candidata a Reina, Minerva Hernández, lleva coronada desde febrero de 2020. Ahora, afronta el reto de ser director artístico de la ‘Carnaval Fashion Show’, primer acto carnavalero tras la pandemia.

¿Cómo lleva producir la ‘Carnaval Fashion Zone’?

Lo estamos llevando bien. Se ha organizado todo con bastante tiempo de antelación. Estamos muy ilusionados. El trato con los diseñadores y con la gente de Promoción está siendo espectacular. Por ahora no ha surgido ningún contratiempo y esperamos que siga así.

¿Qué define a la pasarela que el público podrá ver el próximo viernes y sábado?

Aparte de ser un evento que será súper elegante, este mantendrá la esencia del Carnaval, vamos a intentar que sea un show, aportaremos ese granito de color, de pirotecnia, ese efecto que el público no se va a esperar, para crear un ambiente de purpurina y serpentinas. Y sobretodo, los protagonistas en el escenario serán los diseñadores.

Después de año y medio de pandemia el Carnaval vuelve a las calles de la capital.

La gente lo necesita. Tenemos que volver a sentir que estamos vivos, que volvemos a la normalidad, hay que mostrar que la vida continua y que estamos en un sitio donde este tipo de eventos son favorables.

¿Cómo ha afrontado el sector la crisis sanitaria?

Como diseñadores nos ha afectado a todos laboralmente, pero es cierto que yo he tenido la suerte de crear vestuarios para otro ámbito y no lo he notado tanto como quien se dedica solo al Carnaval. En cuestión a mi trabajo como empresa de moda, al principio fue bastante complicado pero la cosa empezó a funcionar y tengo bastante curro ahora.

«La pasarela puede servir de inspiración no solo a creadores, también a mercerías y el pequeño comercio»

Pero hay quien sí vive en exclusiva de la fiesta.

Sí claro. Este es un sector en el que mucha gente come solo del Carnaval, entonces ha sido un parón tremendo. La iniciativa de volver con una pasarela como esta recarga pilas y crea ilusiones. Potencia el sector, por eso creo que era necesario reactivar esta industria.

¿Prepara ya algún diseño para la edición de ‘la Tierra’?

Proyectos hay. Aunque es verdad que a la gente le está costando arrancar. Tengo pensado lo que voy a hacer, pero aún no puedo desvelar nada. Con este pistoletazo de salida [la pasarela] la gente verá que algo se hará el año que viene, así que se quitarán el miedo y empezaremos a arrancar todos.

¿La pasarela puede servir de inspiración?

Ese es el objetivo. No solo servir de inspiración a los grupos y colectivos de la fiesta, también al Carnaval de calle. Sobre todo a esos kilos, mercerías y pequeños comercios que lo han pasado mal, serviremos a todo el sector y al público en sí.

¿Da juego la temática escogida de ‘la Tierra’?

La tierra lo es todo. Desde una rana hasta un coche. Da muchísimo juego, solo hay que darle al coco. La pasarela será una ayuda para que la gente no solo se quede en esa idea de bosques y hadas.

¿Afronta con ilusión retomar el Carnaval?

Con decisión. Ya veremos de qué manera y cómo, pero la ilusión siempre la voy a tener, el Carnaval se ha convertido en parte de mi vida, desde los siete años lo tengo metido en la piel. Soy isletero, así que te puedes imaginar lo que significa para mí. Es como un día de Reyes para un niño chico.

¿La moda también ha sufrido los efectos de la pandemia?

La industria de la moda se ha visto afectada. No ha habido pasarelas en vivo, pero por suerte han podido ser en streaming o una grabación de unos modelos en exteriores. La cosa es buscar un vía. A la moda a diferencia de los productos de un supermercado, hay que venderla, publicitarla, y para eso necesitas a un modelo.

¿Hay diseñadores de la industria del Carnaval que han tenido que reinventarse?

Sí. Algunos han buscado filones muy buenos. Por ejemplo Manuel Encinoso, él está con unos talleres magníficos de gomaespuma y otros materiales y se ha recorrido todas las Islas. Otros están con talleres de maquillaje. Al final, la vida nos golpea, pero si hay cabeza y hay artista, todo fluye.