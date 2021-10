Tamaraceite con sus maestros

Ahora que estamos comenzando un nuevo curso académico me gustaría echar la vista atrás para recordar a tantos y tan buenos enseñantes como han pasado por Tamaraceite. Verdad es que eran otros tiempos y las ‘metodologías’ en muchas ocasiones se acercaban al dicho popular «la letra con sangre entra», aunque tengo que decir que aunque “haberlos hailos” no fue la generalidad y el cariño y la cercanía fue un detonante en el entorno educativo de nuestro barrio. Y por eso son recordados aún después del paso de los años. Tamaraceite siempre ha sido cuna de grandes y recordados maestros y maestras. Algunos de ellos llegaron a la enseñanza pública cuando se crearon los colegios públicos en España. Unos años antes, en Tamaraceite, allá por el año 1944, había una escuela unitaria de cuatro unidades, dos de niños y dos de niñas, cuyos maestros eran don Lorenzo, su cuñado don Santiago, doña Ángeles Marrero y doña Antonia Pérez. Estaban situadas en la casa que está enfrente de la iglesia y otra en la Montañeta. Años más tarde, sobre 1962, justo antes de desaparecer, estaban situadas en la Carretera General. La de las niñas estaba en el número 151 y enfrente, la de los niños, en el número 84. Eran maestros de las mismas don Manuel Balbuena, don Marino, doña Antonia y doña Ángela. Unos números más arriba en esta misma calle y ya en los años 60 me gustaría destacar el colegio de Olga Cabrera, en la que aprendieron a leer y a escribir muchos de los que hoy peinan canas, como Juan Alberto Díaz y Antonio Felipe.