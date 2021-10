Dueños de veinte fincas las ofertan a Urbanismo para que las compre

La Concejalía de Urbanismo ha recibido veinte ofertas de terrenos, situados en su mayoría en suelo rústico, como resultado de la convocatoria de concurso lanzada por el Ayuntamiento el pasado año para adquirir terrenos en la periferia con el objetivo de reforestar y crear espacios de ocio. Así lo aseguró el responsable del área, Javier Doreste, quien añadió que los técnicos estudiarán el estudio de las ofertas y su valoración económica, de cara a iniciar la negociación con los propietarios. Urbanismo pretende destinar 10 millones de euros a la compra de estas fincas, procedentes de los remanentes, y «si es necesario, ampliar esa cantidad si salen buenas oportunidades».

Entre las ofertas figuran tres charcas de San Lorenzo y el hotel Los Frailes, que tienen “máximo interés” para el Ayuntamiento, según destacó Doreste, quien no desveló la situación del resto de las fincas que se han ofertado. Sólo aseguró que en su inmensa mayoría están localizadas en suelo rústico y sólo “unas dos” están situadas en terreno urbanizable.

El propietario de tres charcas de San Lorenzo, Felipe Guerra, presentó la oferta al Ayuntamiento el mes pasado y según aseguró no ha planteado ninguna petición económica, ya que prefiere que sean los técnicos de Urbanismo los que hagan una oferta para una posterior negociación. Guerra indicó el pasado mes de agosto que no es la primera vez que ha ofrecido las charcas al Ayuntamiento, pero añadió que no se pudo cerarr un acuerdo económico, ya que el consistorio valoró los estanques como suelo protegido y no incluyeron en el precio el dinero que obtiene con la venta del agua de las charcas.

Una vez se estudien los terrenos de mayor interés se negociará el precio con los propietarios

Por su parte, la Obra Social de Acogida y Desarrollo, propietaria del Hotel Los Frailes ha ofertado el edificio en ruinas y la finca que lo rodea al Ayuntamiento, sin ninguna valoración económica, aunque se han hecho tasaciones que valoran la finca entre 2,2 y 2,8 millones.

El principal interés que tiene el Ayuntamiento en obtener la titularidad de los tres estanques de San Lorenzo -situados al lado la carretera del mismo nombre en las inmediaciones de la circunvalación- está relacionado con la protección del espacio natural y garantizar el agua para la supervivencia de las aves.

La plataforma Salvar las Charcas de San Lorenzo lleva más de 20 años reclamando al Ayuntamiento que adquiera las charcas para crear un parque agroambiental y potenciar la zona como un centro de observación de aves.

La zona está muy abandonada pese al gran valor ecológico que tiene y pese a formar parte del espacio protegido de Pino Santo.

Valor ambiental

En cuanto a la finca y el hotel Los Frailes, Urbanismo destaca su valor ambiental entre los elementos que motivan su interés y se baraja la posibilidad de crear un parque rural y rehabilitar el viejo edificio para hacer un hotel o una residencia de mayores, si finalmente se alcanza un acuerdo con los propietarios. Tanto el edificio como los terrenos de la finca están protegidos.

Por el momento, los técnicos están estudiando el interés de cada una de la fincas, aunque uno de los principales objetivos que tiene el Ayuntamiento es adquirir fincas abandonadas en la zona del barranco Guiniguada para su reforestación.

El valor económico se establecerá en función de la importancia medioambiental

Las fincas deben tener una superficie mínima de 10.000 metros cuadrados. La bolsa de suelo que ha sacado el Ayuntamiento va dirigida expresamente a fincas situadas en suelo urbano no consolidado o clasificadas como suelo rústico o suelo urbanizable.

Una vez se estudien las ofertas, se seleccionarán las de mayor interés, se establecerá el valor económico en función de su interés medioambiental y se llamará a los propietarios para negociar un precio con ellos.