Guaguas acusa a un sindicato de provocar retrasos, cambios y cancelaciones de salidas en las líneas

Por su parte, los delegados del Comité de Empresa por el Sindicato Unificado de Guaguas (SUG) y miembros de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo, han hecho público un comunicado en el que afirman que "siguiendo el mandato de la Asamblea General de Trabajadores, celebrada el día 15 de octubre de 2021, han dado por rotas las negociaciones con la empresa en base al inmovilismo de la misma en cuanto a sus posiciones en la negociación y la arrogancia con la que la dirección plantea las mismas. Asimismo, esta ruptura se ha comunicado a la Autoridad Laboral por escrito" y añaden que "no renuncian a ningún tipo de movilización legítima que esté al alcance de nuestra mano, incluida la huelga, para hacer valer lo que entendemos que en derecho nos corresponde".

Disputas en la negociación

Actualmente, los trabajadores de Guaguas Municipales, según la empresa, "disfrutan de 35 horas de promedio semanal de trabajo, en lugar de 37,5 horas, porque la representación de los trabajadores y la dirección de la empresa se comprometieron en 2019 a proponer medidas de mejora de la productividad en la compañía. Estas medidas nunca llegaron porque los representantes de los trabajadores rechazaron todas las iniciativas de la empresa y no pusieron ninguna alternativa viable sobre la mesa de negociación".

En el comunicado Guaguas señala, al respecto, que "la normativa legal es clara al respecto: no se puede permitir una reducción de horario sin contraprestación. Es decir, no se pueden establecer 35 horas de promedio semanal si no hay aparejadas medidas de mejora de la productividad. Ahora, el Sindicato Unificado de Guaguas (SUG) se desmarca de su propio compromiso de 2019, rompe el diálogo y, además, acusa de manera genérica, sin precisar el razonamiento, a la dirección de la empresa de incumplir el actual convenio colectivo".

En relación con la negociación, la dirección de Guaguas Municipales afirma que "sigue mostrando su plena y paciente disposición al diálogo para alcanzar acuerdos productivos con la representación de los trabajadores, prueba de ello es que se llevan celebradas 15 rondas de negociación desde hace casi dos años para cerrar el nuevo convenio. Así mismo, niega rotundamente que se hayan producido incumplimientos en el actual convenio colectivo puesto que los trabajadores, a pesar de la época de incertidumbre socioeconómica actual originada por la pandemia, no han sufrido situación de ERTE y continúan recibiendo puntualmente y sin demora sus salarios y beneficios sociales, lo que ha atraído a numerosos aspirantes en la última convocatoria para la incorporación de conductores".

En el comunicado, la empresa municipal "lamenta la postura del Sindicato Unificado de Guaguas (SUG), ejerciendo medidas de presión en medio del proceso de negociación colectiva, porque resulta evidente que los perjudicados por este comportamiento desproporcionado son los viajeros habituales del transporte público" y añade que "Guaguas Municipales trabaja para solucionar esta situación lo antes posible y expresa sus disculpas a los clientes por las molestias que les pudieran generar en su rutina diaria".