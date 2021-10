El comité da a Guaguas una semana para acercar posturas o irá a la huelga

El comité de empresa de Guaguas Municipales amenaza con convocar una huelga dentro de una semana si la empresa no cambia su actitud de «imponer» un acuerdo para aumentar la jornada de trabajo «a cambio de nada».

El director general de la compañía Miguel Ángel Rodríguez Ramírez convocó a los representantes sindicales a una reunión el próximo lunes para retomar las negociaciones y acabar con las cancelaciones de servicios que está provocando la protesta que llevan a cabo los guagüeros desde el pasado lunes para evitar que la empresa les aumente su jornada de trabajo de las 35 actuales a 37,5 horas.

«Lo que planteamos no es un tema económico, se trata del cumplimiento de la legalidad» Miguel Ángel Rodríguez - Director de Guaguas

Por su parte, el comité de empresa, que rompió las negociaciones el pasado tras la decisión adoptada por la asamblea de trabajadores, pidió a Rodríguez, para sentarse, que retire el «ultimátum» que planteó en el último encuentro negociador del convenio y les presente una propuesta que refleje que de verdad quiere negociar un acuerdo.

Las medidas de presión de los conductores, que se están negando a hacer horas extras, obligaron ayer a cancelar un total de 32 servicios.

Miguel Ángel Rodríguez indicó que el objetivo de la reunión convocada es «empezar a hablar de nuevo para ver si somos capaces entre todos de llegar a un acuerdo. Y les vamos a pedir que no cojan de rehenes a los viajeros en un tema que nada tiene que ver con ellos».

"Pedimos a los trabajadores que no cojan de rehenes a los viajeros, que no tienen nada que ver» Miguel Ángel Rodríguez - Director general de Guaguas

«No parece de recibo que para presionar en esa negociación lo que se esté haciendo es perjudicar a los que nos dan de comer», consideró el director, quien añadió que va a solicitar a los trabajadores «continuar la negociación y ver cual es la forma de poder acercar posturas y llegar a un acuerdo razonable».

La empresa propone, entre otras medidas, modificar el sistema de vacaciones -lo que impedirá cogerlas todas de golpe- y el de libranzas, lo que obligará a trabajar o sábados o domingos, según los turnos.

Todo ello a cambio de mantener una jornada de trabajo de 35 horas, un acuerdo alcanzado en 2019 y que se ha ido aplicando de manera progresiva desde ese año. Este 2021 ha sido el primer año en el que los trabajadores han disfrutado de una jornada de 35 horas semanales.

Según el responsable de Guaguas, se trata de «proposiciones de mejora de la productividad» a cambio de reducir la jornada, que «nos ayuden a recuperar parte del incremento de costes que vamos a tener como consecuencia de recortar las horas y porque además lo establece la ley y el comité se comprometió a presentar dichas medidas».

Aseguró que la «única propuesta planteada por los trabajadores implica un incremento de costes y lo que queremos es una reducción. Siempre hemos tenido voluntad de negociar. Los que rompieron las negociaciones fueron ellos. Las medidas que proponemos implican dar mayor flexibilidad a la empresa a la hora de organizar los servicios», para mejorarlos, como el incremento de viajes los fines de semana y en verano que se prevé.

Reconoció que hay déficit de conductores por el retraso en las pruebas de selección y anunció que el próximo 15 de noviembre contratará a 36 guagüeros de los 174 seleccionados.

"A ver quien deja tirados a los viajeros"

Por su parte, el secretario del comité de empresa Wolfang Alcántara Romero, consideró que lo primero que tiene que hacer Guaguas para retomar la negociación es «tener una voluntad seria de llegar a un acuerdo que no sea lesivo para los trabajadores. Todo lo que ha planteado es lesivo y además a cambio de nada».

El comité justificó la ruptura de las negociaciones, tras el ultimátum de Rodríguez, que «nos planteó o la moratoria de dos años en la aplicación del acuerdo de la jornada de las 35 horas o la primera propuesta que presentó, que era una carta a los Reyes Magos y suponía el desmantelamiento del convenio colectivo. Ysi no aceptábamos ninguna, amenazó con ir al Juzgado para descolgarse del acuerdo».

En palabras de Alcántara, el comité ha realizado propuestas, «les ofrecimos hacer diez minutos de exceso de jornada cada día y él lo considera insuficiente porque lo que quiere es corregir la desviación presupuestaria de 800.000 euros a costa de nuestro trabajo». Alcántara planteó dejar el convenio colectivo como está ahora hasta que Guaguas reciba el dinero de las ayudas del Estado.

"Lo que pide Guaguas es lesivo para los trabajadores y, además, a cambio de nada» Wolfang Alcántara - Secretario del comité de empresa de Guaguas

«Vemos como quedan las cuentas y nos volvemos a reunir para negociar el convenio colectivo», señaló, mientras denunció que a los 700 trabajadores de Guaguas aún no se les han aplicado las subidas de un 2% y un 0,9% de 2020 Y 2021, al contrario que el resto de empleados municipales.

Alcántara sostiene que los guagüeros sí que han sido «productivos, al acceder a hacer prolongaciones de jornada y venir a trabajar un turno en días de descanso. Si nos atenemos al convenio colectivo, se les descuadra todo el servicio. Estamos manteniendo el servicio a costa de horas extra y prolongaciones de jornada. Si eso no es productividad, no sé qué es lo que quiere este hombre».

Respecto a las críticas de Guaguas que acusa a los conductores de presentar partes de avería sin justificación, subrayó que los problemas han aumentado porque «el software de las canceladoras es defectuoso y estas se rompen a cada momento».

En cuanto a las acusaciones de perjudicar a los usuarios, recordó la «negativa de la dirección a reforzar el servicio cuando hay e eventos y partidos de fútbol, lo que ha provocado que muchos viajeros quedaran tirados. Yo he sido testigo, durante un Carnaval de Dia, que salía la guagua de Tamaraceite hasta la bandera y no podíamos recoger a nadie por el camino, pese a que las paradas estaban repletas, porque la compañía no quería reforzar los servicios. A ver quien secuestra a quien y quien los deja tirados. Yo no me llevo a ningún viajero a mi casa».

«Lo que quieren es aumentar la jornada 2,5 horas para arreglar el desajuste en las cuentas» Wolfang Alcántara - Comité de empresa de Guaguas

Por otro lado, los cuatro miembros del comité de CCOO, se desmarcó ayer de la ruptura de las negociaciones que acordó la asamblea de trabajadores con el apoyo de la central mayoritaria, Sindicato Unificado de Guaguas. CCOO se muestra partidaria de mantener la negociación y «no poner en riesgo el convenio» y pide una nueva votación secreta, en la que los trabajadores se pronuncien sobre un «conflicto que sólo genera pérdidas para todos».