«El 'Volcán de Taidía' se ha portado muy bien en el viaje desde Australia»

¿Cómo fue la estancia en Australia para recoger el barco y la travesía hasta Canarias?

Hace cinco meses partimos para Australia con 16 tripulantes. Estuvimos 15 días de cuarentena en Australia cumpliendo con los procedimientos anticovid. Después estuvimos terminando la construcción del barco y con las primeras pruebas de seguridad y finalmente quedamos a la espera de que se terminaran todos los trámites. La travesía ha estado muy bien, nos ha acompañado bastante el tiempo teniendo en cuenta que son 12.000 millas. El barco no ha fallado, se ha portado muy bien.

Usted ya capitaneó el ‘Volcán de Tagoro’ cuando vino desde Australia. ¿Ha notado alguna diferencia al navegar?

A veces cuando decimos que dos barcos son gemelos hay pequeñas diferencias, pero este barco y el Volcán de Tagoro son totalmente gemelos en capacidad, en maniobrabilidad, en velocidad… No hay ninguna diferencia.

Tres semanas y 12.000 millas dan para mucho. ¿Cómo ha sido la vida a bordo?

Un poco compleja, porque estos barcos no están diseñados para llevar tripulación durante largas travesías de manera confortable, pero somos españoles y sabemos arreglárnoslas y sobrevivir. Preparamos el barco en el interior de manera confortable para aquellos tripulantes que no disponían de camarote y han viajado bastante cómodos. También trajimos un cocinero, la gente ha podido comer bien. Ha sido una travesía agradable dentro de lo que cabe. El barco no ha dado problemas técnicos y hemos tardado cuatro días menos que la última vez.

Además de Nueva Zelanda y la Polinesia, el buque ha atravesado el canal de Panamá para cruzar del Pacífico al Atlántico. ¿Cómo fue esa experiencia?

Igual que la última vez, muy bien. Los prácticos conocían el barco y cuando se dieron cuenta de que la mitad de la tripulación también estaba repitiendo el viaje ganaron confianza para que todo transcurriera de manera más ágil. El canal es muy serio en todo, me impresiona la administración que tienen.

¿Por qué otros lugares del Archipiélago ha pasado el ‘Volcán de Taidía’ durante la aproximación a Gran Canaria?

Nos acercamos primero a El Hierro, aunque a una hora muy temprana. Pasamos por La Frontera y luego nos aproximamos a la costa de La Gomera por Valle Gran Rey. Llegamos a Los Cristianos, seguimos por el sur de Tenerife, nos incorporamos al dispositivo de separación de tráfico y a continuación vinimos para Las Palmas de Gran Canaria.