Socios del Metropole instan a aclarar el apoyo del presidente a Chira-Soria

El economista Antonio González Viéitez y otros cuatros socios del CN Metropole, Fernando González, Manuel González, Clara Rivero y Luis Socorro, han pedido al presidente, Eduardo Araujo, que dé explicaciones por figurar el nombre de la entidad a continuación del suyo en un manifiesto a favor de la central hidroeléctrica Chira-Soria. A través de un escrito dirigido al propio presidente y posteriormente difundido en redes sociales los cinco abonados del Club han instado a Araujo a que «públicamente puntualice que el CN Metropole no está a favor ni en contra del proyecto».

Los socios, que se refieren al manifiesto publicado en la prensa el pasado 10 de octubre en el que diferentes instituciones se postulan a favor del proyecto y contó con la firma de 700 personas, lamentan que el nombre de la entidad se haya posicionado «porque es un asunto que nunca se ha tratado en las asambleas».

«Consideramos que el presidente del Club, en su calidad de profesional de la comunicación o simplemente como ciudadano y contribuyente, tiene el derecho y la libertad de pronunciarse a favor o en contra de lo que estime conveniente, pero jamás que se vincule el nombre de la entidad a su opinión. Y mucho menos cuando los socios no hemos sido consultados», añaden.

Eduardo Araujo, que trabaja como asesor de comunicación en el Ayuntamiento de Agüimes, aseguró ayer a este periódico que «no me gustó que se firmara el manifiesto en mi calidad de presidente del CN Metropole pero no se ha cometido un crimen».

«No pretendí arrogarme la representatividad del Club», asegura Eduardo Araujo

«Yo me represento a mí mismo y no pretendí arrogarme la representatividad del Club, como tampoco ocurrió con el rector de la ULPGC, el del Gabinete Literario o el de Club Victoria, no me puedo enajenar del cargo», por lo que concluye que «en ningún momento el Metropole como club se ha pronunciado a favor o en contra».

Araujo resaltó su «derecho inalienable de posicionarme como quiera» y denuncia «una caza de brujas, una actitud persecutoria». «Hay una actitud de perseguir por las opiniones que no está a la altura de la democracia, un aprecio por el linchamiento y hasta el insulto, no respetan a quien no piensa como ellos», insistió. «Además, se trata de un proyecto defendido por todas las fuerzas políticas con representación», sentencia.

El CN Metropole se encuentra en proceso electoral y Eduardo Araujo se presenta como vicepresidente del candidato Alberto Santana, actual vicepresidente, que se enfrenta el miércoles a Carlos Herrera. Por todo ello, los cinco socios solicitan a Araujo que incluya este debate en la próxima asamblea «ya que no será presidente pero existe la posibilidad de que sea el próximo vicepresidente» y de esta manera «pueda ofrecernos explicaciones a los socios sobre este lamentable asunto».

En este sentido, Araujo aseguró que tendrán la oportunidad de solicitar un debate «si así lo desean» y critica «la voluntad de interferir en las elecciones por un asunto que no tiene nada que ver».