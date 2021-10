Canarias y Noruega se alían para fortalecer proyectos eólicos en alta mar

La presencia del Clúster Marítimo de Canarias (CMC) en la feria internacional Offshore Technology Days (OTD Energy 2021), celebrada en la ciudad noruega de Stavanger, ha culminado con la firma de un acuerdo de cooperación clave para el futuro desarrollo de proyectos de enería eólica offshore en las islas. La entidad canaria ha suscrito un memorando de entendimiento (MoU) con la entidad Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC). El propósito del acuerdo es establecer un marco de colaboración para fortalecer la cadena de suministro en futuros proyectos eólicos marinos, tanto en Canarias como en Noruega.

Nowc ha identificado a España como un mercado atractivo para Noruega, donde ya ha establecido un grupo de trabajo dedicado a posicionar la cadena de suministro noruega en el emergente mercado eólico español. Einar Tolaksvik, líder de este grupo de trabajo, ha manifestado que «Noruega y España son dos naciones marítimas que tienen mucho que aportar al desarrollo de la industria eólica offshore. Después de que los dos centros de prueba líderes en la tecnología renovable flotante (Met Center y Plocan) hayan firmado en su día un acuerdo de cooperación, confiamos en que este nuevo MoU garantice cadenas de suministro sólidas para ambos países».

Por su parte, la representante del CMC en la OTD Energy 2021, Carmen Muñoz, ha subrayado la necesidad de que «el tejido del negocio canario proporcione sinergias con el sector de la energía renovable noruega, lo que permite diversificar las actividades hacia un sector emergente en el Archipiélago como es el de la energía eólica offshore».

Gran Canaria ha estado presente, con stand propio, en la OTD Energy 2021, gracias al respaldo de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, SPEGC, bajo la iniciativa Best in Gran Canaria. La feria, celebrada durante los días 19, 20 y 21 de octubre, es considerada una de las ferias de energías renovables offshore más importantes de mundo. Desde ese stand, los representantes del CMC y de Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), Carmen Muñoz, y Alejandro Romero y Nadia Achargui, respectivamente, informaron a empresarios e investigadores del sector acerca del apoyo que ofrece Best in Gran Canaria a las empresas ya consolidadas y a emprendedores que estén estudiando instalarse en la isla. Además, dieron a conocer tanto el potencial y las capacidades del tejido empresarial canario como las singularidades de la Plocan, destinada a impulsar el desarrollo de conocimiento y tecnologías para el uso responsable y sostenible del océano.