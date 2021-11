Estas palabras son de homenaje a mi querida tía, Isabela (Isabel Santana Castellano), cuya larga vida, falleció el 28 de Octubre a la edad de 98 años, ha sido prolija en cariño y afectos, lo que realmente al final importa.

Mujer jovial, alegre, comprometida con los suyos y con los que no lo eran, con muestras de afecto y cariño, independientemente de su estado de ánimo, como podemos atestiguar los que tuvimos la suerte de estar en su vida: hijo, nietos, sobrinos y sobrinos nietos, mis hijos, a los que adoraba y ayudó a criar, en una época que la palabra conciliación, para las mujeres trabajadoras no tenía las connotaciones actuales.

Mujer inteligente, ávida de conocimiento, lectora empedernida así como entusiasta de los crucigramas que resolvía con gran habilidad. Conservo una foto suya, que ahora adquiere más valor, con 90 años resolviendo sus crucigramas. Lectora diaria de la prensa, en particular de LA PROVINCIA que le permitió, los años que vivió en La Laguna mantenerse conectada con su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria. Este espíritu libre y anticipado a su tiempo, no pudo cultivarse académicamente pues mi abuelo, cofundador del Partido Republicano Federal, masón y miembro del Socorro Rojo, no concebía, en una frustrante contradicción, que las mujeres estudiasen.

Tras sus estudios básicos en el Colegio de Dña. Salomé, conocida maestra de la ciudad de Las Palmas, por las primeras décadas del siglo XX, paso por la juventud de forma plena, con intensidad, hasta su matrimonio, según mandaban los cánones de la época y ante la imposibilidad de enfocar su vida por otros derroteros. Le hubiera apetecido hacer otras cosas, pero fue siempre muy respetuosa y padrera, lo cual la desobediencia, a pesar del costo personal, no entraba en juego. Ayudó, poco tiempo a su marido, copropietario de unos de los mayores colmados de Las Palmas en esas fechas, Viveres Alemán situado en la confluencia de Perojo con Colmenares, en una preciosa casa modernista, que por suerte, aun continua en pie.

En Agosto de 1952, nació su hijo Juan Carlos que se convertiría en su norte y guía, dedicándose a su crianza y educación, no sólo de él sino también mía que tuve la suerte de nacer seis meses después siendo amamantada por ella. Así que pasó a ser también mi madre y Juan Carlos mi hermano de leche.

Juan Carlos se dedicó a la Política alcanzando puestos relevantes en la clandestinidad, primero en el PCE lagunero y posteriormente en el PSOE desde la transición. Llegó a ser Secretario General en Canarias, Secretario en el Parlamento y candidato a la Presidencia de Canarias, con la presentación de una moción de censura, que sabiendo derrotada de antemano, sin embargo defendió.

La relación con su hijo era extraordinaria, sólo se quebró, cuando hace 6 años también en el mes de octubre su hijo fallece de forma prematura. No vamos a entrar en el dolor de una madre cuyo hijo le antecede en la muerte, pues yo que también lo soy, no puedo ni imaginarlo.

En ese momento a los 92 años su vida se quiebra, cruje, aunque no pierde ni la lucidez, ni la cabeza, intacta el final, pero sí las ganas de vivir, preguntándose cada momento, como pueden ustedes imaginar, que cuál era ya su papel en esta vida. Sin embargo cuando ibas a visitarla siempre se mostraba cariñosa y agradecida.

En los años 50 y hasta mucho después, cuando esperabas un hijo no sabías, género, condición, posibilidad de enfermedades, sin embargo siempre aceptabas con alegría. Así lo hizo ella, tuvo un hijo extraordinario, el que toda madre quisiera tener y viceversa, él tuvo una madre maravillosa, cercana y jovial para la que no había secretos. Los veías comunicándose y era una delicia comprobar la complicidad que había entre ambos, mientras vivió no dejaron un solo día de hablarse y visitarse.

Lo educó para convertirlo en un hombre de bien e hizo de él una persona querida y admirada, de la que las crónicas periodísticas en un alarde extraordinario de consenso, catalogaban como una persona de gran bonhomía. Hombre integro, para consigo mismo y los demás, de tal forma que aportó a Canarias un político capaz. Lo hizo con un gran coste personal porque no le gustaba la dedicación de su hijo a la política por el gran desgaste personal, para él y su entorno. Le hubiera preferido anónimo, pero no le coartó y le ayudó todo lo que pudo, lo hizo volar.

Era conocida en algunos círculos como la madre de Juan Carlos Alemán, el importante era él, de cara a la sociedad, pero los que la conocimos sabíamos, que él no hubiera podido llegar tan lejos sin su apoyo y aliento, lo cual es una historia más de mujeres importantes anónimas, a las que es de justicia reivindicar.

He querido hacerle este homenaje más que merecido y sobre todo, transmitirles que tras mi dolor hay una gran alegría porque ella al fin ha descansado y ha visto cumplido su deseo.

Hasta siempre Isabela

*Elisa Torres Santana es catedrática de Historia Moderna la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.