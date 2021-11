Reencuentro en el cementerio

Una vez más el cementerio de San Lázaro fue un lugar de encuentro y unión entre familiares y amigos que acuden a visitar a los que ya no están. Las aglomeraciones no se hicieron presentes ya que las personas arribaban de manera escalonada y respetaban las normas que siguen marcando pauta en el recinto a causa del coronavirus. Y es que para algunos acudir al camposanto les recuerda que «estamos vivos».

El cementerio de San Lázaro fue ayer el punto de encuentro de varias familias que fueron a honrar a sus seres queridos. Bajo el sol imponente, los vecinos de la capital y otros municipios se apostaron en el camposanto en grupos que fueron variando según la hora y es que el coronavirus no termina de irse y las restricciones siguen mandando en cada recinto.

Poco a poco la normalidad llega pero el respeto al virus se mantiene y pese a que algunos visitantes optaban por no utilizar la mascarilla dentro del cementerio, lo cierto es que en su mayoría las personas afirmaban sentirse «acostumbradas ya» a lidiar con la pandemia. Aunque la afluencia era mayor que el año pasado en el que lo hicieron de manera escalonada durante toda la semana previa al día de Todos los Santos, no está ni cerca de ser como en antaño cuando en el lugar no cabía ni un alma por la festividad. Ayer el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, ofició la misa en San Lázaro donde aprovechó para pedir por los afectados por el volcán de La Palma, al tiempo que la comunión era amenizada por una soprano.

Para algunos, ni siquiera el puente puede interponerse entre visitar a sus seres queridos en un día especial como lo fue ayer y es que ya es una «tradición» y casi «sagrado» ir al camposanto a limpiar las lápidas y ponerles flores. No importa cuanto cueste el ramillete, sino el amor y la dedicación que se pone en mantener a punto la tumba de familiares y amigos. Y es que «los muertos no se van mientras no los olvidas». Así lo matizó Tina Rodríguez, una mujer que acude con su marido al cementerio de San Lázaro donde tiene a sus padres y un hermano, después al camposanto del Puerto de la Luz donde reposan los restos de su hijo y finaliza en el de Las Palmas a ponerle flores a sus tíos.

Antes que nada va a misa para pedir por el descanso eterno de sus seres queridos y después culmina el periplo en Vegueta ya que vive en el barrio de San José. Cada dos meses pasa también por el camposanto a ver que todo esté bien en las lápidas. La flor que ella ha utilizado para decorar la de su madre es crisantemos y es que para su progenitora esta «era la de los muertos porque salía en esta época y decía que sólo quería crisantemos cuando muriese».

Rodríguez añadió que, a su juicio, no acudió tanta gente ayer a San Lázaro porque las personas han preferido ir en los días previos a la festividad para evitar la aglomeración. «A ver si yo me voy de puente vengo el jueves, eso es lo que hacen. Mientras que las tradicionales como yo acudimos este día porque hay momento para todo y el día de los Santos es una vez al año aunque los recordamos todo el tiempo», explicó.

Las hermanas Benítez López también acuden a menudo al cementerio, pero cuando llega el día de Todos los Santos se preparan para hacer una excursión que comienza en el camposanto de San Gregorio en Telde, donde reposan los restos de sus padres. Después acuden a San Lázaro donde ponen flores a su tía política y finalizan en el cementerio municipal de Ingenio donde está la familia del marido de una de las hermanas.

El arreglo lo preparan ellas «con amor», aunque el año pasado no pudieron por el tema del coronavirus. Además, hace dos años que notan que a la lápida que está junto a la de su tía no le ponen flores y, como ahí reposan dos menores, prefieren llevar material extra para hacerle un ramo a ellos -a los cuales no conocen-. Pero, para el próximo año planean ya hacer uno especial para los dos.

La lejanía tampoco es un impedimento para visitar a los que ya no están y es que José Antonio Batista acude a San Lázaro cada 15 días pese a que vive en Fuerteventura donde trabaja como mecánico a sus 82 años. «Aquí creo que me van a enterrar, no creo que falte mucho. Vengo a ponerle flores a mi abuela, mi madre, mi suegra, mi señora y un hijo mío», destacó, al tiempo que añadió que ayer acudió en compañía de sus hijas Irene y Soraya y su nieto Héctor Duque.

Ellos se arman con las flores más bonitas que vean aunque en su mayoría eligen las rosas. «Lo importante es el presente», aseguró Batista, a la vez que señaló que los arreglos prefieren hacerlos ellos mismos. También se quejó de la «subida de las flores» que, a su juicio, «ha sido bastante».

Jorge Sánchez también acude al camposanto todos los meses «mientras viva» a ponerle flores a su pareja. Y ve a los visitantes un «poco más a animados» de acudir al cementerio después de un año en el que la pandemia hizo que las restricciones en el recinto fueran mucho más estrictas que ayer.

Las hermanas Esmeralda y Maite Peña acudieron ayer como es «tradición» a ponerle flores a su madre y bisabuela. Pero también acuden cada viernes porque así lo hacía su progenitora con su padre. Los ramos se los hacen ahora los floristas del cementerio aunque recuerdan que cuando su madre estaba viva los arreglos los hacían juntas. Normalmente acuden desde las siete de la mañana pero ayer acudieron sobre las 13.00 horas. Entre las flores que ponen a sus seres queridos están los claveles, los lirios y las rosas pero detallan que alguna extra le añaden sus hermanos que también acuden a visitar los restos de su madre.

María del Pino Díaz arregla sola las lápidas de sus familiares. «Siempre recordamos a los seres queridos y este día más», recalcó. Primero va al cementerio de Arucas y después al de San Lázaro. Ella siembra sus propias flores para decorar las lápidas y reconoce que suele acudir en la víspera del día de Todos los Santos pero en esta oportunidad tuvo que hacerlo ayer. Sus padres no comparten el mismo nicho porque fallecieron con seis meses de diferencia por lo que cada uno reposa en cada extremo del camposanto, algo que María del Pino Díaz ha lamentado.

Las hermanas Dolores, Juana, María y Carmen Rodríguez tienen como «punto de encuentro» el cementerio de San Lázaro porque allí tienen a todos sus familiares. «Es una tradición de cuando éramos niños y nos acostumbraron. Sin embargo nosotras queremos que nos incineren y nos echen por ahí para que nuestros hijos no tengan esa obligación», matizaron. Suelen estar desde las diez de la mañana y arman sus ramos de flores con rosas principalmente para ponerlos a sus seres queridos y a la costumbre se les une Carmelo Hernández que es el marido de una de ellas.

Los floristas, por su parte, añadieron que el incremento de las flores este año no ha sido «mucho». Para el dueño de la floristería Fergar, José Fernández, la rosa ha pasado de 1,20 euros a 1,50 la unidad. Asimismo, destacó que la «mayoría» de la mercancía viene de países sudamericanos lo que hace que el costo se incremente sumado al precio de la luz. Las ventas, en su negocio que tiene 30 años, han ido «para atrás» y es que en antaño vendía «cinco veces» más que ahora.

Mientras que para Cementerios Municipales Canaricem S.A. ha tenido ventas normales según la coordinadora Fátima Caballero pese a que reseñó que ya no acuden en avalancha el día de Todos los Santos, sino que lo hacen de manera escalonada en la semana.