La piña tropical como imagen de la bienvenida y de la hospitalidad

El Gran Hotel Santa Catalina, hace ya algunos meses, se incorporó al ‘Grupo Preferred Hotel & Resorts’, la marca de hoteles independientes de lujo más grande del mundo, que agrupa a cientos de hoteles repartidos por todo el ámbito hotelero. Este Grupo, nacido en 1968, tiene su sede en Newport Beach-California (Estados Unidos). El símbolo de esta marca es la piña tropical, indicativo de la hospitalidad y el acogimiento. Personal del Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel ya luce en la solapa de sus uniformes este distintivo y la placa identificativa de pertenencia a este Grupo se proyecta en un lugar destacado de la recepción del Gran Hotel.

Permítanme, amables lectores de este periódico, que les hable sobre lo que representa el fruto de la piña tropical, más allá de su propio sentido, lo que proyecta esta deliciosa fruta y su significación en el mundo de la hotelería, incluso en la esfera social. La cubierta de mi último libro, el que arranca la Colección El Hotel y su Memoria, dio lugar a algunas preguntas y dudas sobre la imagen de esta fruta en la citada cubierta. De seguro que, con lo que aquí exponga, se aclarará cualquier interrogante, al menos, es lo que pretendo.

Empiezo por Cristóbal Colón, navegante y descubridor del Nuevo Mundo, quien probó esta fruta en su segundo viaje, en la isla antillana de Guadalupe, fue el primer europeo que pisó esa tierra y se le atribuye el descubrimiento de este fruto, en unos tiempos en los que a cada paso se descubría algo. Ocurría esto a finales de 1493. Denominó a esta fruta ‘piña de Indias’.

Cuando se celebraba una reunión familiar o de amigos de cierta importancia, en la América colonial, se ofrecía este fruto, indicando con ello una especial bienvenida a la casa en la que se celebraba el banquete. La piña se hizo importante y se reflejaba, con cierta frecuencia, en la arquitectura colonial. Aparece este fruto en la parte inferior del hueco de las puertas de las casas y fincas históricas, incluso en el interior de las viviendas y su significación se dirigía a dar la bienvenida al lugar, ofreciendo un acogimiento alegre al invitado. No solo se veía este fruto en las casas importantes, también en las más humildes, se moldeaba la piña en lo alto de las puertas, indicando con ello que cualquier visitante sería bien acogido.

Los marineros, al volver de sus faenas en la mar, colocaban la piña a la entrada de sus hogares, con ello indicaban a sus vecinos el regreso al pueblo, a la aldea, a su lugar de residencia y sus vecinos sabían que podían visitarlos y que serían acogidos y bien recibidos.

Esta costumbre, la extensión de este símbolo, pasó a Europa y el visitante o huésped sabía de antemano que sería bien recibido allá donde viera este fruto. Indudablemente, esto no quiere decir que en las casas, establecimientos comerciales, etc., donde no se reflejara esta imagen, el visitante fuera mal recibido.

En Inglaterra es conocida en el siglo XVII y no sería hasta un siglo después cuando se le dio una importancia extrema. Este fruto formó parte de la alimentación de la aristocracia. En las casas residenciales de las familias acomodadas la piña encontró un especial acomodo entre los alimentos más jugosos, de gran sustancia y el principal elegido para ofrecer a sus invitados. Se dice, posiblemente una leyenda urbana, o no, que el inglés para darse importancia y postín se paseaba con una piña bajo el brazo.

Algunos hoteles ofrecen a sus visitantes más ilustres, en el momento de su entrada, este fruto como señal de bienvenida y deseo de que la estancia sea agradable, en la seguridad de una segura y sincera hospitalidad.

La piña, fruta tropical, posee una visión externa rugosa, fuerte y de unión a través de una piel áspera y escamosa. Sin embargo, su interior emana frescura, dulce y tropical sabor y alegre visión en su colorido de un amarillo brillante. Es fruta de vida y fertilidad. Es signo de hospitalidad.

La empresa ‘Weguest Blog’, que gestiona viviendas vacacionales en toda España, tiene a esta fruta como logo, definiéndose como una empresa única, cercana y, sobre todo, hospitalaria. Una filosofía o cultura empresarial que le da buenos resultados.

Este agradable fruto es seña de identidad del acogimiento, bienvenida y hospitalidad, universalmente reconocido, de ahí que lo haya elegido como símbolo para mi colección de libros que habla de nuestros hoteles históricos de Gran Canaria y que nuestro querido Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel forme parte de ese gran grupo de hoteles de lujo cuya insignia es la piña tropical.