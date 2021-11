El futbolista que liberó París

Su memoria se adueñó ayer del Real Victoria, el histórico club isletero en cuyos partidos comenzó a brillar la magia de El Sueco con el balón, cuando apenas era un chiquillo de 17 años. En el marco de la celebración del 111 aniversario de su fundación, el club quiso reivindicar con una exposición la grandeza de El Sueco como futbolista, así como su compromiso político con la izquierda, tan profundo, que le llevó a enrolarse en la resistencia francesa para combatir a los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial.

Casi tres años ha dedicado el profesor de historia retirado, Ambrosio Medina Domingo, a bucear en la historia de El Sueco desde su nacimiento en La Isleta hasta su muerte en Francia.

Su figura, sostiene, siempre le llamó la atención desde que siendo un niño asistía a las discusiones de los aficionados de La Isleta sobre quien era mejor jugador, si El Sueco o Hilario Marrero. Seis meses antes de la pandemia, inició la investigación, cuyo resultado se expone desde ayer en los salones del Victoria. Asegura que no ha sido fácil. Ni siquiera aparecía la partida de nacimiento de Padrón.

Y es que fue seguramente su militancia comunista la que provocó el apagón en torno a su figura durante la dictadura franquista, e incluso años después.

Fue, por ejemplo, el trabajo de investigación del fallecido periodista Pepe Rivero el que permitió descubrir en 2003 el lugar y la fecha de su fallecimiento en París.

Así las cosas, Ambrosio Medina se dirigió a la parroquia de La Luz y allí apareció la partida de bautismo, según la cual José Padrón nació el 5 de mayo de 1907 en El Puentillo, el Muelle Grande, en el seno de una familia humilde y de padre desconocido.

Estibador de la Escandinava

El nombrete de El Sueco le viene, según Medina, porque trabajó como estibador en la compañía consignataria Escandinava. Fue en los tesos del Muelle Grande donde dio sus primeras patadas al balón.

Su primer equipo fue el Juvenil de Liverpool, de donde pasó al Santa Catalina, hasta que el Victoria consiguió ficharlo. «Con el Victoria hace una gira por la Península, donde deslumbra a los peninsulares y lo ficha el Real Club Deportivo Español. Fue campeón de la Copa de Cataluña, máximo goleador e hizo una gira por toda América», explica Medina quien añade que sus problemas, al margen de su genio futbolístico, se iniciaron porque era un jugador «un poco anárquico. Le gustaba disfrutar de la vida y no acudía a los entrenamientos».

«Padrón era catedrático de fútbol, pero doctor en Ciencias noctámbulas, se conocía todas las salas de fiestas y cabarets y el Español, donde Padrón vivió su etapa dorada, rompe las relaciones con él, aunque luego lo ficha el Sevilla».

Pero antes, el genial futbolista se convierte en el primer canario que vistió la camiseta de la Selecció Española en los años 30. Su participación fue decisiva en una de las victorias de España sobre Inglaterra y en otra sobre Italia.

Dos papas

«Le jincó dos papas a los ingleses. Ha sido uno de los mejores jugadores canarios. Tenía un dribling terrible. Era un Messi de la época. No se sabía por dónde iba a salir. Incluso tenía las mismas medidas antropométricas. Era bajito y fuerte». Las crónicas de la época le describen como un hombre de talla corta y piernas arqueadas. «Su constitución física era la de un «enclenque», flaco y seco. Tenía la chispa que sólo los genios del fútbol tienen de forma natural. El fútbol era intrínseco a él», sostiene Medina.

En el Sevilla Club de Fútbol dura poco y se va al Barcelona, donde sólo aguantó dos temporadas. La última (1934- 1935) se convirtió en un calvario para el jugador y sólo llega a jugar partidos amistosos y de carácter benéfico. Es en esa época cuando Padrón comienza su militancia política en el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y cuando en octubre de 1935, con la perspectiva de una temporada en blanco, le llega una oferta del Olimpique Ales de la Primera División francesa, «Padrón, inquieto y aventurero, como siempre, no lo duda y parte al país vecino. Jamás volverá a pisar suelo español». Tenía en ese momento 28 años y España se encaminaba hacia una terrible guerra civil.

En Francia, El Sueco combinará su juego en varios equipos franceses, entre ellos el Red Star Olympique Audonien y el EF Clermont-Auvernia, con su militancia política. A partir de 1944 no hay más noticias de su vida deportiva, pero sí de su implicación en la Segunda Guerra Mundial, en las filas de la resistencia francesa donde combate contra los nazis, junto a miembros del Partido Comunista francés.

José Padrón forma parte de los 146 soldados republicanos españoles, en su mayoría anarquistas, que entran en París con La nueve el 24 de agosto de 1944 .

Formada por 160 componentes de los que 146 eran españoles, La Novena fue la primera compañía que entró en la capital francesa el día de la liberación de París, integrada en la Segunda División Blindada, al mando del general Leclerc.

Junto a Padrón, formaron parte de La nueve otros tres canarios : el capitán Antonio Medina Vega, también de La Isleta; el alférez Miguel Campos Canario y Pedro Padrón Santana. Los franceses confundieron a los españoles con los americanos, por los cascos que llevaban, pero los nombres de los tanques, alusivos a batallas, como Guadalajara, Brunete, Guernica, Santander o Belchite, dejaban bien claro que eran españoles.

Siempre se habló de que El Sueco sufrió graves heridas al estallarle una mina durante una refriega a orillas del río Sena, pero esta noticia no ha sido confirmada hasta ahora.

Ambrosio Medina asegura que «su compromiso político le nació a El Sueco en el Puerto de La Luz, donde conoció los primeros sindicatos, como el del carbón. Ahí pegó la semilla, pero donde se desarrolló políticamente fue en Barcelona, cuando se unió a grupos anarquistas y también formó parte del POUM. En el Red Star, un equipo comunista, se reafirmó en su compromiso político y se involucró en la resistencia francesa».

A partir de la liberación de París se vuelve a perder la pista de El Sueco. José Rivero averiguó que había vivido en la calle Copernic de la capital francesa y que era «presumiblemente soltero», escribió en su certificado de fallecimiento un funcionario municipal francés.

El gobierno francés le dio un premio de 350.000 francos y una pequeña pensión por su contribución a la liberación de Francia

Según lo que ha podido saber Medina, «Francia le agradeció a Padrón su participación en la liberación con un premio de 350.000 francos de la época y una pequeña pensión. Pero Padrón tuvo que buscarse la vida y se habla de que se dedicó al contrabando para poder sobrevivir. Murió joven, a los 59 años en un hospital de París. No tuvo hijos conocidos y tenía una compañera canaria».

Por su parte, Javier Domínguez García, autor de Cien años de fútbol canario, asegura sobre Padrón que éste «siguió jugando al fútbol hasta los cuarenta años en el Stade Francais, un histórico club de París al que fueron a parar muchos futbolistas importantes de Francia. Retirado del fútbol se estableció en el país galo, donde no tuvo una vida muy afortunada. No se supo más de él en los años posteriores. Hubo interés en su paradero y algunas personas de la isla cuentan haberlo visto muy mayor por las calles de París por los años sesenta. Sus condiciones de vida no eran buenas y nunca quiso regresar a su Isleta natal».

Al acto del Real Club Victoria estaba previsto que asistiera José García Peruyera, un niño de la guerra, quien asegura que fue vecino de El Sueco y la última persona que lo vio con vida en París, pero problemas de salud se lo impidieron.