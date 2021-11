La Concejalía de Servicios Sociales prepara la convocatoria de un concurso público para adjudicar la gestión de las tarjetas de alimentos a la cadena de supermercados que ofrezca los mejores precios y condiciones. Así lo anunció ayer la concejala Carmen Luz Vargas, quien indicó que se ha encargado un estudio de mercado sobre los precios y la implantación en el territorio de las cadenas alimentarias, de cara al concurso, que se piensa adjudicar en 2022 por un año y dos millones de euros.

Vargas implantó en 2020 la tarjeta alimentaria, que permite a las familias sin recursos acceder a la compra de alimentos básicos y productos de limpieza, para paliar los efectos sociales de la pandemia. En aquel momento se adjudicó el contrato a Hiperdino por un procedimiento negociado. Según los datos facilitados por la concejala en la comisión de pleno de Igualdad, durante 2020, el Ayuntamiento distribuyó 2,6 millones a través de estas tarjetas. En junio pasado se adjudicó otro contrato, esta vez a Spar, por un millón.

En palabras de Vargas, la tarjeta de alimentos seguirá de forma «permanente» y convivirá con las derivaciones a las entidades de reparto del Banco de Alimentos, cuando los pidan las familias. «Entre los criterios para elegir la cadena alimentaria figura el precio. Es una licitación pública y podrá presentarse cualquier entidad que reúna los requisitos para mantener este servicio», indicó.

El gobierno municipal rechazó una moción presentada por el concejal del Partido Popular, Víctor Moreno, para implantar una tarjeta monedero que permita a las familias elegir el supermercado o la tienda que quieran para comprar la comida. Vargas argumentó primero que dicha tarjeta no es viable, porque el pago de las facturas supone una labor engorrosa para el personal de Servicios Sociales, aunque indicó después que no se descarta implantarla, aunque «eso lleva sus trámites». Informó de que en este momento está previsto poner en circulación más tarjetas con los saldos no gastados de las ayudas concedidas. En lo que va de año se han repartido 1.521 tarjetas por un importe de 997.500 euros.