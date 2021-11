Un gomero de 83 años que vive en la calle recibe una paliza de un ladrón

Un jubilado gomero, de 83 años, que vive en la calle recibió anoche una paliza de un ladrón, cuando estaba a punto de quedarse dormido como suele hacer habitualmente en el suelo en la calle Alcalde José Ramírez Bethencourt (Avenida Marítima) de Las Palmas de Gran Canaria. El agresor de unos 30 años intentaba robarle y no logró su objetivo. El autor le apretó con un cordón o con otro objeto similar el cuello, dejándolo semi-inconsciente, además de darle numerosos golpes en la cara y en la frente, posiblemente con una piedra, lo que le ocasionó una brecha que obligó a su hospitalización y a darle puntos de sutura, tras perder cuantiosa sangre y dejarle el rostro hinchado y los ojos detrozados.

Antonio B. G., nacido en la Gomera, con familia en Tenerife, es una persona que vive en la calle desde hace años. A pesar de los ofrecimientos para que deje esa forma de vida, hasta ahora se ha negado. No molesta a nadie, y siempre va arrastrando el carrito en el que lleva sus pertenencias. Los últimos recuerdos de una vida de marinero. Y tiene una rutina diaria, que le conducen a distintas horas del día a recorrer algunos puntos de la ciudad. Eso sí, cuando se acerca la noche se acerca a las inmediaciones de la sede de este periódico, para echar sus mantas al suelo cuando oscurece y se cobija del frío. Así lleva cerca de dos años, ya que antes buscó otros rincones, tratando de evitar cualquier conflicto.

La pasada noche fue víctima de una agresión, por un individuo que solo echó a correr cuando un grupo de jóvenes salió en su ayuda al escuchar los gritos de dolor del jubilado, y los del supuesto autor de los hechos, que decía a voces que solo quería comer.

Los hechos sucedieron sobre las 23.30 horas de la noche del sábado. Cuando Antonio se encontraba un poco desvelado, una persona de manera súbita se puso a su lado y comenzó a registrarle para robar sus pertenencias, introduciendo sus manos en los bolsillos de la chaqueta. Según señaló, junto al agresor había otra persona en actitud vigilante.

El supuesto ladrón, al ver que no podía sustraerla nada, ya que los bolsillos de su cazadora estaban cerrados y la cremallera no estaba bajada, comenzó a golpearlo violentamente en la frente y en la cara. La víctima no sabe precisamente si fue con las manos o con un objeto, aunque emanaría abundante sangre. Tras los golpes, el hombre quedó semi-inconsicente, si bien no puede precisar si también en esta agresión el autor le aprieta el cuello con algún cordón o bien con un objeto similar. La llegada de tres jóvenes que se encontraban en las inmediaciones ahuyentó al ladrón, que corrió hacia las calles traseras. Ellos le atendieron en primera instancia, hasta la llegada de una ambulancia del Servicio Canario de Salud y de dos agentes de la Policía Nacional. Aunque no pudo describir las características físicas del delincuente por la oscuridad y la rapidez de los hechos, apunta que no es la primera vez que un individuo que tiene localizado le golpea con el mismo método de agresión y robo.

El jubilado, que cumple 84 años a finales de año, fue trasladado al Hospital Insular tras cortarle el sangrerío y ser vendado en la cabeza. Allí se le atendió de las lesiones incisocontusas en la frente, parietal y occipital, que obligaron a darle puntos de sutura en la región craneal. El informe médico habla de que las lesiones que presentaba pudieron haber sido causadas aparentemente con una piedra.Pese a la situación en la que se encuentra y sin un domicilio o residencia donde recuperarse de las heridas, el Hospital le dio el alta médica.

De momento, la Policía Nacional trata de localizar al autor. Aunque la víctima cree saber quién es, lo cierto es que el hombre estaba ya medio dormido cuando fue atacado, en medio de la oscuridad de la noche y que los jóvenes que lo ayudaron estaban a cierta distancia. En cualquier caso, la Policía también pide la colaboración ciudadana.

Pese a lo vivido. Y la disposición de Cáritas para darle una cama en la que se pueda recuperar de las visibles lesiones que presenta, y que requieren mediación al menos hasta final de mes, Antonio B. G. sigue prefiriendo dormir al raso. Una noche más.