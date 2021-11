Guagüeros y empresa reanudan la negociación para evitar la huelga en la capital grancanaria

La compañía quedó en poner sobre la mesa una nueva propuesta que propicie un acuerdo, mientras los guagüeros insisten en que la jornada laboral de 35 horas es irrenunciable.

Además del encuentro del próximo viernes, ambas partes quedaron en volver a verse las caras a lo largo de otras tres reuniones, que tendrán lugar el lunes, miércoles y viernes de la semana que viene.

El establecimiento de los servicios mínimos de la huelga, que está previsto que se lleve a cabo en once días alternos, del 29 al 24 de diciembre, también generó discrepancias.

En cualquier caso la presencia del nuevo interlocutor de la empresa, el director de Gestión y Desarrollo de Personas, Roque Suárez López -que sustituye al director general Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, de baja médica-, generó un clima más relajado en el encuentro, según aseguró el portavoz del comité de huelga, Wolfang Alcántara.

«La actitud del nuevo interlocutor», explicó, «ha sido muy diferente» a la mostrada por el director general, al que además recriminó haber publicado un artículo en la revista de la empresa en el que «nos puso como un trapo», en lo que calificó como «un intento de echarle más gasolina» al conflicto.

«En el artículo dice, entre otras cosas, que la máxima expresión del esperpento es que el Sindicato Unificado de Guaguas mantiene medidas de presión para obligar a la dirección de la compañía a llegar a un acuerdo», indicó Alcántara, quien consideró indignantes dichas manifestaciones, por lo que han pedido el mismo espacio a la compañía para responder y «dejar clara» su posición.

Por dicha razón, subrayó que «el cambio en el lenguaje» que ha mostrado el nuevo interlocutor «ha sido positivo. La actitud ha cambiado y empezamos bien».

Ese cambio de talante del interlocutor de la empresa no ha permitido, sin embargo, alcanzar un acuerdo en torno a los servicios mínimos.

La representación sindical rechaza los servicios mínimos que quiere poner la dirección de la empresa, superiores a un 45%

La parte sindical considera inaceptable unos servicios superiores al 45% y la representación empresarial, que comenzó proponiendo un 75% bajó hasta el 50%, siempre según la versión de las fuentes sindicales.

La empresa ha decidido enviar en los próximos días su propuesta de servicios mínimos a la Autoridad Única del Transporte para que esta dicte la resolución que considere oportuna. Fuentes de la empresa indicaron que el «interés» de los servicios mínimos persigue tres objetivos: «garantizar el servicio público esencial, sobre todo para las líneas de barrios; proveer de movilidad a la ciudad en horas punta y respetar el derecho a la huelga de los trabajadores».

Según el acta de la reunión, ambas partes se comprometieron a repasar los temas que se han venido tratando hasta ahora, «repensando fórmulas con el propósito de abordarlos. En esa línea, la dirección de la empresa presentará una propuesta para trabajar en la primera reunión» del próximo viernes.

Los trabajadores se mantienen a la expectativa de dicha propuesta.

«Nos interesa tener el canal de la negociación abierto, pero vamos a ver la canción que nos va a cantar. Esperemos que no sea la misma, porque estamos cansados de oírla. Si cambia la canción, por supuesto que podemos llegar a un acuerdo», manifestó Alcántara, quien advirtió de que no van a «renunciar a la jornada laboral de 35 horas. No queremos un condicionamiento de ningún tipo. A pesar de que hicimos propuestas sobre ese asunto en su momento cediendo en parte, ya están caducadas. Tenemos el mandato de la asamblea de no dar un paso atrás. Esa es nuestra posición, pero vamos a ver la propuesta de la empresa, a ver si es posible llegar a un acuerdo».

En cuanto a la decisión del concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, de no mediar en el conflicto laboral y dejarlo en manos de la empresa, Alcántara consideró que «no va a poder quedarse al margen».

«El concejal podrá decir lo que quiera, pero como presidente del consejo de administración de Guaguas, le toca mediar. A alguien le tendrá que pedir permiso» Roque Suárez «para firmar cualquier tipo de acuerdo», en ausencia del director general.

Por su parte, la Federación de Transporte de Intersindical Canaria ha mostrado su «total respaldo» a la lucha de los guagüeros, cuyas reivindicaciones «respaldan».

Al mismo tiempo critican la «absoluta y manifiesta incapacidad negociadora por parte de la Gerencia de Guaguas para llegar a un acuerdo beneficioso para las partes, acuerdo que tiene que partir del respeto». La central pide a la empresa que actualice los salarios de los guagüeros, que se mantienen congelados desde 2019.