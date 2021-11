El pasado verano falleció en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Fernando Cardoso Suárez, a los 84 años, pocos años después de quedar viudo de Ota Culatto, su mujer y madre de sus dos hijos, Fernando y Margarita Cardoso Culatto. Cuando alguien de esta excelencia y calidad humana nos deja, es bueno recordar en voz alta, para tratar de explicarlo.

Fernando fue un elegante grancanario, limpio de corazón, honrado a toda prueba, como consideraba era y debía seguir siendo su gente y su tierra, es decir, un españolísimo canario. Formado como aparejador, ejerció esa profesión en los años sesenta construyendo con los mejores arquitectos de la época. Nos conocimos en 1970, e inmediatamente su saber constructor, su exigencia y mi poca experiencia se tornaron amigos necesitados mutuos, como nosotros mismos, e hicimos equipo, creando un estudio común. Ejerció como nuestro paciente y amable introductor en la islita.

Cardoso Suárez era muy buen piloto de automóviles y aviones privados. Sus anécdotas en ambos aparatos, algunas peligrosas, son conocidas, valientes, graciosas y bienaventuradas, y tuve oportunidad de aprender mucho de su saber en estos aspectos. La figura del trabajador estaba encarnada en él en una de las señaladas del siglo XX, la del piloto, la del conductor de hombres.

Un ser tan constructivo, lo era con las características de hombre cabal e inteligente, apreciando y respetando por igual los saberes y afanes del promotor, del arquitecto, de los constructores, de los jefes de obra y del plantel de operarios, por el bien, el éxito y la seguridad de todos ellos velaba como si de su propia familia se tratase. Inmediatamente comenzó a destacar su alta capacidad, y tanto yo como nuestras esposas, la mía por entonces estudiante de la Escuela de Aparejadores de La Laguna (a la que tanto deben estas islas), le animamos a abordar los estudios de Arquitectura, lo que hizo con brillantez y prontitud, desarrollando seguidamente su carrera como arquitecto superior de forma independiente, si bien no a tiempo total, porque debió atender a los asuntos y negocios familiares.

Juntos debimos asistir a la prematura y desgraciada muerte de su querido hermano Carlos, también buen amigo y muy serio constructor.

La forma en que como aviador se ocupó de enseñarnos, volando juntos, todas sus amadas islas, prontamente, fue la gran causa de nuestro arraigo por ellas. Con ocasión de estos vuelos escapamos juntos, por nuestra buena colaboración, ( tu vuela el avión y yo veo a que pueda responder la emergencia) de alguna grave situación, pero también disfrutamos de grandes oportunidades y bellezas.

Una de las mas preciadas fue el vuelo a la isla de La Palma en los últimos días de la erupción del volcán Teneguía en 1971.

Por entonces no disponíamos del TX, el transponder, con lo cual no estábamos continuamente localizados por el control, y, no estando específicamente prohibido, podíamos permitirnos volar bien por encima de aquel humeante cono de donde subían tantas piedras negras.

Fue todo un maravilloso espectáculo ( y también una lección de vida en sociedad, como a menudo recordábamos juntos) el poder observar cómo las piedras negras, que te son lanzadas, se van ralentizando, hasta detenerse y volver a su sitio de partida.

Es verdad que a día de hoy, lo que hemos ganado en imposiciones, aunque lo sean de prudentes, lo hemos perdido en uso ponderado de nuestra propia libertad, a nuestro propio riesgo, y de disfrute directo y esencial de la belleza del mundo.

Fernando Cardoso fue toda su vida un atento padre de sus dos hijos, que antes nombré, y un enamorado fiel esposo de su buena Ota Culatto. Testigos ambos de mi propio matrimonio, era todo un reto tratar de seguir su ejemplo de pareja.

Ahora sólo nos queda echarle de menos, sea en vuelo o en tierra, y tener presentes su señorío, su valor y su bondad. El aire alrededor de las islas porta su nombre, como si de una gran avenida Cavok se tratase.

Buen vuelo a tu destino, gran amigo.