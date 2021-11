El encendido navideño, que correrá a cargo del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, inaugura el próximo 24 de noviembre un intenso programa de Navidad que se desarrollará a lo largo de siete semanas en la ciudad. El primer edil y la concejala Encarna Galván presentaron ante los medios este lunes un programa que incluye más de 120 citas diseñadas por el área de Cultura a las que se suman otros como el Belén de Arena, organizado por la concejalía de Turismo, o el Nacimiento de San Telmo, a cargo del Distrito Centro, y a los que se irán incorporando un rico mosaico de actividades diseñadas por los distritos.

El Ayuntamiento no bajará la guardia ante el Covid-19, señalan, y mantendrá las medidas preventivas en todos los actos que podrán consultarse en el portal digital lpacultura.com: aforos controlados, inscripciones previas, uso obligatorio de gel higienizante de manos y mascarillas. A lo largo de estos días los distritos irán informando sobre los protocolos de acceso a las actividades que se suman al programa navideño del Ayuntamiento, procedimientos que tendrán que ver con las limitaciones de aforos.

En 2021, Las Palmas de Gran Canaria adelanta la llegada de las fiestas y pulsará el interruptor de las luces navideñas el 24 de noviembre en un acto que ha agotado las localidades en tiempo récord (apenas unas horas) y que, como ya se ha adelantado, contará con la actuación especial de la Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria. Su concierto comenzará con los acordes del poderoso himno de John Lennon y Yoko Ono: “Imagine”, pieza que, al cumplirse el 50 aniversario de su publicación, dará cuenta de su vigencia invitando a soñar con un horizonte esperanzador. Los alumnos de la Escuela de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez, invitados especiales del concierto navideño, prestarán sus voces a este tema mítico.

Un día después, coincidiendo con el día en que faltará un mes para Navidad, las Casas Consistoriales abrirán sus puertas al público de lunes a viernes, salvo festivos, de 09:00 a 18:00 horas para la visita al belén de inspiración hebrea firmado por Fernando Benítez. Miller, el Palacete Rodríguez Quegles, el Museo Castillo de Mata, el parque Doramas o la plaza de Santa Ana, entre otros, ofrecerán programas específicos relacionados con las fiestas.

La sala del parque Santa Catalina comenzará diciembre con un lleno absoluto. El estreno familiar «La vuelta al mundo en 80 días» de Camino Viejo Producciones, singular versión de Víctor Formoso de la obra de Julio Verne, que podrá disfrutarse del 3 al 5 de diciembre con entradas gratuitas para menores de 12 años y a 3 euros para los que superen esa edad, ha agotado las localidades para todas las funciones.

La misma dinámica de precios seguirán otras citas familiares como las previstas los días 22 y 23 de diciembre, fechas reservadas para «Mis primeras cuatro estaciones», producción que se sirve de un cuarteto de cuerdas y narración para acercar a los niños a una de las obras más importantes de Vivaldi; los días 29 y 30 de diciembre, en los que brillará el gran mago Manu Show; el día 3 de enero que estará protagonizado por el espectáculo familiar «Ilusioland», homenaje al universo Disney de Los Cantadores; y el 4 de enero en el que la obra «Leyenda y la tormenta» de Pequeña Butaca de 2RC Compañía de Repertorio, bajo dirección de Rafael Rodríguez, rememorará los mitos y leyendas del Archipiélago. Pero Miller también dará continuidad a su programa estable y propone en estas fechas un estreno de Clapso Producciones «Malditas mentiras» una intriga que revisita el espacio sonoro de tres décadas pasadas con la que la productora celebra sus 30 años de vida. Este juego musical desembarcará en el joven espacio cultural los días 26 y 27 de noviembre. Después llegarán Pedro Manuel Afonso y su propuesta navideña (17 de diciembre); SwingStar y los temas festivos que incorporan al repertorio de «El tren de la ilusión» (21 de diciembre) y la cita de Reyes con Non Trubada (5 de enero). En estos casos, Miller mantiene sus precios habituales: 8 euros por localidad y entregará la recaudación de sus espectáculos a la obra benéfica de La Casa de Galicia.

El Palacete Rodríguez Quegles lidera una de las grandes novedades del programa de Navidad: la organización de «Discóbolo», un mercadillo de discos de grupos canarios. Este bazar musical ocupará el patio del emblemático edificio de la calle Escritor Benito Pérez Galdós a partir del 16 de diciembre y se acompañará de sesiones acústicas de bandas e intérpretes de gran calado en la escena isleña. La casa azul que se encuentra en los aledaños de Triana, además, volverá a estrenar belén (10 de diciembre) e invitará a las familias a disfrutar con la reposición de un clásico que llega con Ómnibus Teatro del Pueblo al frente: «Scrooge» revisión del clásico Cuento de Navidad de Dickens.

En el Museo Castillo de Mata la Navidad llegará acompañada de una importante exposición dedicada a Manolo Millares que quedará instalada desde el 17 de diciembre hasta marzo de 2022. Comisariada por el director del Museo Néstor, Daniel Montesdeoca, «Millares: La paz mutilada» presenta diez piezas pertenecientes a los fondos de la colección del Ayuntamiento que observan su talento “bajo la perspectiva del dolor, la guerra y el deseo de una paz figurada”, según recoge el texto que acompañará la muestra. Asimismo Montesdeoca señala que esta selección se presenta acompañada de textos de Millares y Rafael Alberti y se centra en la “eterna tensión entre contrarios: negro/ blanco, vida/muerte, caos/orden”.

Antes, los días 2, 3 y 4 de diciembre, la fortaleza habrá abierto sus puertas a las letras de autor que se reúnen en el programa «Nueve cañones sin banda» resultado de la operación de multiplicar tres días de convocatorias por tres cantautores y que en 2021 ofrecerá los conciertos de Liuba María Hevia (Cuba), César Maldonado (Almería/México), Antonio Martínez Ares (Cádiz), Pedro Pastor (Madrid), Road Ramos (Murcia) y los canarios Luis Quintana, Alba Rodríguez, Sergio Alzola y Dani Cano. La tarde del 10 de diciembre, Mata habrá presentado su nacimiento y la instalación artística que creará el italiano Luigi Stinga.

En lo que respecta a la plaza de Santa Ana, de nuevo con control de aforos y asientos asignados, será la sede de dos de los conciertos que más expectativas generan en estos tiempos: los de Los Gofiones (23 de diciembre) y La Trova que el 22 de diciembre presentará «Trovamundo en Navidad» con la participación especial de Cira Rodríguez. La plaza de Santa Ana, además, recibirá a la Orquesta Sinfónica del Atlántico el 21 de diciembre que brindará un concierto navideño coincidiendo con el 15º aniversario de su creación. La cita contará con la participación excepcional del gran tenor venezolano Aquiles Machado que compartirá escenario con la soprano Paula Costes y el barítono Augusto Brito. Todos bajo dirección de la maestra Isabel Costes.

Otras apuestas seguras como Olga Cerpa y Mestisay o Non Trubada se sumarán en las fiestas con sendos conciertos que compartirán con sus seguidores en días señalados como la Nochebuena, en la plaza del Pilar Nuevo, y la tarde de Reyes en Miller, respectivamente. De esta forma, cuarenta años después de que Mestisay celebrara su primer concierto de Navidad, el grupo regresa a la plaza del Pilar después de una pausa que ya supera las dos décadas.

De otro lado, la Navidad en el parque Doramas será celebrada especialmente en los programas municipales «Musicando» o «Música en el parque» que harán vibrar el recinto con los ritmos que caracterizan a ambos ciclos. Tal y como se ha anunciado, Musicando reforzará la programación, siempre en sábado y siempre a las 21:00 horas, con nada menos que cuatro conciertos en estas fechas: Teófilo Chantré Trío (27 de noviembre); la presentación del disco «Nómadas» de Abraham Ramos y Juan Sebastián Ramírez (4 de diciembre); el popular «Mojito con morena» de los cubanos Totó Noriega y Sofiel del Pino (11 de diciembre) y la cita con Las Karamba (18 de diciembre). Los sonidos del mundo de «Música en el parque» no se quedan atrás y brindará tres grandes oportunidades de las que se ha dado cuenta en comunicados anteriores: el regreso al Doramas de la fusión de jazz y flamenco del extraordinario quinteto Los Aurora (28 de noviembre); la presentación del trabajo «D’ Alma» del gran percusionista y batería caboverdiano Miroca París, un músico de gran solvencia que ganó popularidad como integrante de Cesária Évora (5 de diciembre) y la cita con los gallegos Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre que compartirán «As Catedrais Silenciadas» punto y final de una trilogía muy personal que se acompaña de la percusión de las once mujeres que componen As Adufeiras de Salitre.

No faltarán en el programa clásicos imprescindibles como el Festival de Góspel de Canarias, con quince ediciones a sus espaldas, o citas estables que en poco tiempo han confirmado su pertinencia como el proyecto «Eat to the Beat». El Góspel Canarias Fest en su décima sexta edición sacará pecho con una de las joyas del catálogo del año: el concierto de Harlem Gospel Choir en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus (11 de diciembre).

Por su parte el gusto por apuestas eclécticas de «Eat to the Beat» llegan a la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus los días 26 y 27 de noviembre y el 11 de diciembre con una potente selección que incluye en sus filas a Tito Ramírez, Guadalupe Plata y The Lehmanns Brothers.

A estas citas culturales habrá que sumar dos estrenos familiares en el Teatro Pérez Galdós: Amelia en la Ciudad de la Ilusión, una producción de Clapso con la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria que podrá disfrutarse los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre; y las diferentes funciones del nuevo montaje de Zalakadula: Borondonia by Zalakadula, los días 30 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero. Además, el programa contará con actividad intensa en los distritos y en la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, detalles que se pueden consultar junto al resto de actos en lpacultura.com.

Los Reyes Magos atenderán a los pequeños por videollamada

Con respecto al día más esperado del año por los pequeños de la casa, el Día de Reyes, el Ayuntamiento ha confirmado que SS.MM. los Reyes Magos no faltarán a la cita. Y aunque se trabaja sobre distintos escenarios que se adapten a la situación sanitaria, las previsiones apuntan a acciones similares a las desarrolladas en 2020: retransmisión televisiva de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, programas especiales para público infantil y un desfile que sitúe a los Reyes en distintos puntos pero que evite aglomeraciones.

En cualquier caso, el Ayuntamiento se ceñirá a los protocolos que queden establecidos y recomendados por el Gobierno de Canarias. Asimismo, después del éxito de la iniciativa que el año pasado puso en contacto a los Magos de Oriente con los niños de la capital grancanaria, gracias a la plataforma LosReyesMagos.tv, Las Palmas de Gran Canaria repite y trabaja en ampliar la cifra inicial de contactos a 6.000 registros: 6.000 familias que podrán contactar con su rey mago favorito previa inscripción gratuita.