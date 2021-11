Vecinos de Tafira denuncian el hacinamiento de menores extranjeros

El vicepresidente de la asociación de vecinos Bandama-Tafira Alta, Pedro Ramos, denunció en el pleno el hacinamiento en que viven los menores extranjeros, en barracones instalados en el jardín de un chalet. Ramos, que echó en cara al alcalde Augusto Hidalgo que no se haya dignado recibirle, se refería al chalet que se incendió hace dos semanas y en el que «los menores pernoctaron pese a que los bomberos aconsejaron que no lo hicieran». Calificó de «inhumano el trato que se le está dando a estos muchachos, que están sin escolarizar y vagan a su libre albedrío por la ciudad. Ahora están comprando droga, con un camello por la zona. No puede ser que se les trate de esta manera tan inhumana, durmiendo hacinados y sin calefacción».

Varios menores intentan agredir con una tijera al director y el cuidador de un centro de Tafira Definió como «insostenible» la situación del barrio, que tiene que soportar escandaleras «hasta las tres de la mañana. Tafira no puede más. No hay derecho a que los vecinos de Tafira sufran lo que estamos sufriendo. Mi hija no puede salir ni a pasear el perro. La increpan. Van en grupo. Queremos que a esos chicos se les trate bien, se les atienda dignamente y que se les eduque, pero no queremos que haya droga ni delincuencia en el barrio». Doreste solicita a Sabroso que le pida a las comunidades del PP que acojan a los niños Ramos intervino tras el debate de una moción presentada por el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, quien pidió que se inspeccione las condiciones de seguridad, salubridad e higiene en las que viven los menores en casas alquiladas. «Negar la realidad de lo que está pasando con estos menores es irresponsable. No puede ser que en una casa pensada para albergar cuatro personas estén decenas y decenas de chicos, a los que se está poniendo en riesgo por las condiciones en las que viven, más de 50 menores hacinados en espacios que no reúnen condiciones ni de higiene ni de seguridad», sostuvo. Planteó también que se pida al Gobierno de España que traslade a estos muchachos a otras comunidades. Marruecos muestra su preocupación por el incidente con menores en Tafira El edil de Urbanismo, Javier Doreste, optó por acusar a la oposición de exagerar y dibujar un panorama apocalíptico, tratando a «estos niños como un problema» en lugar de verlos como una solución. Doreste responsabilizó a la insolidaridad de comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Murcia o Andalucía, de que no se hayan podido derivar a muchos de estos menores. «Los únicos que han colaborado son Cataluña y País Vasco. Por su parte, Madrid, Murcia y Andalucía le han dicho a los canarios se mamen la tranca. Pídale a sus conmilitones que sean solidarios con Canarias», le dijo a Sabroso.