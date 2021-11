El retraso en la llegada de materiales frena la reforma de la Fuente Luminosa

La Concejalía de Servicios Públicos, que dirige Inmaculada Medina, ha atribuido el retraso en la reforma de la Fuente Luminosa a la demora en la llegada de las electroválvulas, los dispositivos encargados de distribuir los juegos de luces. Un portavoz de la concejalía atribuyó a los problemas con la fabricación de las electroválvulas el parón que han sufrido las obras en los últimos dos meses.

Los trabajos se iniciaron a principios de este año y estaba previsto que duraran cuatro meses, pero ya van camino de cumplir un año. En la Concejalía esperan ahora que la reforma concluya en tres semanas, porque «ya se han reanudado, tras la llegada de los materiales de la Península», aseveraron las fuentes. El consistorio espera que la fuente esté en condiciones de volver a funcionar para la próximas fiestas navideñas.

El retraso en la fabricación de las electroválvulas se ha debido según el Ayuntamiento a la «escasez de acero. Una vez que se instalen las electroválvulas se podrá acabar todo el sistema de fontanería. En tres semanas estará acabada la intervención», aseguraron.

Sin embargo, fuentes cercanas al mantenimiento de la fuente expresaron sus dudas sobre la posibilidad de que los trabajos concluyan antes de Navidad, al tiempo que aseguraron que las «electroválvulas no han llegado aún y lo peor es que aún se desconoce cuando podrán llegar».

Hasta que no aterricen esta especie de llaves eléctricas de las luces, añadieron, no se podrán colocar los focos en el exterior de la fuente, porque «la gente se los lleva, no sólo los focos sino los cables. Hasta que no se instalen las electroválvulas y se llene de agua el primer plato de la fuente, no se pueden poner los 800 focos que componen el dispositivo de luces».

Será en ese momento cuando se comprueben que siguen funcionando las bombas que impulsan el agua.

La penúltima remodelación completa de la fuente, que fue construida e inaugurada en 1973, se produjo en 2009, hace ya doce años. En aquel momento se instaló una nueva iluminación, compuesta por juegos de luces en abanico y un sistema que permite un ahorro de consumo eléctrico del 80%, mediante la instalación de luces LED. En esta reforma se instalaron un total de 808 puntos de luz.

La fuente está formada por tres tazas circulares y un lago inferior, que están distribuidos en cuatro niveles. Los diámetros de las tazas son de seis, 15 y 27 metros respectivamente. El más grande es el lago inferior, cuyo diámetro mide 42 metros. Toda la instalación ocupa una superficie de 1.500 metros cuadrados y necesita un volumen de agua para su funcionamiento de aproximadamente 800 metros cúbicos.

48 años

La inauguración de la Fuente Luminosa constituyó un acontecimiento en 1973 y se llevó a cabo con motivo de la visita del entonces príncipe Asturias, Juan Carlos I. En aquella época los juegos de luces y su combinación con la música constituyó todo un espectáculo, que atraía a multitud de personas que acudían al lugar a pasar la tarde. En aquellos años se convirtió en una costumbre para muchos jóvenes quedar en la Fuente Luminosa los fines de semana.

Sin embargo, el paso del tiempo y los actos vandálicos dificultaron el funcionamiento de la fuente y en 1995 se procedió a la primera remodelación en profundidad, con la reforma de los motores, tuberías y las instalaciones tecnológicas, así como la reforma de su estructura arquitectónica. Fue en este momento cuando se aplicaron las últimas tecnologías de la época a la fuente, lo que permitió mejorar el espectáculo visual y sonoro y ahorrar, al mismo tiempo, energía, una economía energética que se logró aumentar en la remodelación de 2009, con la instalación de las luces LED. Situada en la plaza del Fuero Real, la última remodelación de la Fuente Luminosa, forma parte de un plan municipal de lavado de cara a las fuentes de la capital, del que también forman parte las reformas de las fuentes del parque del Castillo de La Luz, la mejora de la instalación eléctrica en las fuentes de Cabeza de León y la mejora de la que está situada justo en la entrada al parque Doramas.