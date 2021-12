El puente deja la mitad del trabajo hecho para Navidad

Las risas de la infancia se mezcla con los villancicos y los olores a castañas asadas. Todo hace indicar que la Navidad está cada vez más próximas, y con ellas, las compras para que todo el mundo tenga su detalle en estas fechas. Por ello, superficies comerciales como Alisios son un hervidero de gente que aprovecha para adelantar sus operaciones y no tener los típicos ‘microataques’ de pánico de dejarlo todo para última hora.

Se escucha el sonido alegre de los villancicos por la megafonía. Se ven las iluminaciones y adornos de vivos colores que anuncian lo que está por venir. Se huele a castañas y piñas de millo asadas. Sabe a chocolate caliente y dulces típicos. En cada esquina del centro comercial Alisios se sentía ayer la presencia, cada vez más cercana e imparable de la Navidad, y cientos de personas se animaron a pasar una jornada diferente con los más pequeños de la casa aprovechando el día festivo y adelantando algunas de las compras navideñas para que Papá Noel y los Reyes Magos no tengan que hacer todo el trabajo. Los comerciantes acogen con buenos ojos este ambiente tras meses duro en los últimos tiempos, y esperan que hasta la mitad de las compras de cara a las fiestas se hayan hecho ya.

La alegría en el ambiente, con las risas de los niños y niñas haciéndose oír, era el escenario perfecto para evocar aquellas navidades previas a la pandemia, aunque siempre con responsabilidad, puesto que todavía el virus sigue muy vivo. Por eso, la mayoría de personas que ayer paseaban por las tiendas en busca del regalo perfecto cumplían a rajatabla las medidas para mantener a raya el Covid, para evitar que estas Navidades sean como las del año pasado, cuando todavía no se había iniciado la vacunación masiva.

Y en esa dirección apunta Agustín Alemán mientras espera sentado a su mujer, que había entrado en una tienda de moda a ver si encontraba algo que le gustara. «Se ve un poco más de ánimo entre la gente, pero espero que sean responsables, no queremos más restricciones por Navidad», comenta. Él y su esposa acudieron desde por la mañana, como tantas otras personas, y aprovecharon la oferta de restauración para almorzar también en el centro comercial y aprovechar las primeras horas de la tarde «porque es cuando menos gente hay». De hecho, sobre las 17.00 horas ya estaban ultimando los detalles finales para regresar a su casa y evitar la «hora punta» de mayor movimiento.

Mucha gente ha aprovechado este puente largo de diciembre para adelantar algunas compras y evitar el estrés y las aglomeraciones de última hora. Y es que la gente planifica con cada vez mayor antelación sus regalos para estas fechas. Así lo asegura Alejandro Cabrera, encargado de la tienda 100% Print, quien ha realizado pedidos para Navidad desde principios del mes pasado. En el caso de su establecimiento, estos días festivos no han notado una presencia fuera de lo normal el resto de jornadas, sobre todo, opina, porque la gente «se piensa que no abrimos, muchos llaman para preguntarnos y se sorprenden cuando les decimos que sí». Con la pandemia, señala, las familias se unieron más, «y eso ha hecho que se impriman más fotos familiares y se piense en cada vez más detalles para obsequiarles».

Otro de los aspectos en los que ha influido la pandemia ha sido en las ganas de pasar más tiempo en compañía y sacar de los armarios y baúles del recuerdo aquellos juegos de mesa o de cartas que durante tantas décadas unieron en torno a un tablero a las familias. Y se han convertido en uno de los regalos estrella de estas Navidades, según José Ángel González, encargado de la juguetería Toys’R’Us. «Durante la pandemia, se han descubierto los juegos de toda la vida, los que jugábamos de pequeños y que garantizaban horas y horas de diversión en compañía», aclara.

Los juguetes, los pequeños detalles y la ropa son los obsequios estrella de esta campaña

Además de las posibles aglomeraciones y las repercusiones que tengan para la delicada situación sanitaria actual, otra de las preocupaciones de muchas de las personas que estuvieron ayer en el centro comercial Alisios fue la posible falta de ciertos productos por la crisis de los microchips. Alejandro Domínguez, por ejemplo, acudió con su madre a realizar algunas compras, pero no pudieron encontrar dos de los regalos que pretendían hacer a los suyos: un equipaje de un conocido equipo de fútbol y unas botas de balompié. También Agustín Alemán y su esposa saben que no podrán regalarle al hijo de esta la videoconsola que quería porque está agotada en todos lados y no se está reponiendo, o lo hace con muy pocas unidades. Alejandro Suárez, en cambio, ni siquiera ha sondeado la electrónica para estas fiestas, ya que sabe los problemas de abastecimiento que hay, y ha optado por ropa y algún que otro juguete.

Actividades para los pequeños

Suárez fue ayer hasta Tamaraceite con su mujer y su hijo pequeño desde Carrizal de Ingenio. «Nos decidimos por Alisios porque está al aire libre, es amplio y hay muchas cosas para que los peques puedan divertirse, como el Papá Noel», explica. Y es que en la denominada plaza mayor del centro comercial, como suele ser habitual por estas fechas, está la cabaña de Santa Claus quien, gracias a sus ayudantes elfos, recibe a todos los niños y niñas que quieran dejarle una carta.

Como hicieron los hijos de Aleksandra, una joven polaca que admite haber ido hasta el centro comercial únicamente para que ellos pudieran ver a Santa. «Me da un poco de agobio el ver las colas y a tanta gente junta», reconoce la mujer, quien ya ha comprado todos sus regalos de Navidad en portales digitales, tanto para su familia de Polonia, como para su familia inglesa y para la española. Y asevera, además, que el ambiente navideño le «encanta», ya que le recuerda a cuándo lo vivía en su tierra natal con sus seres queridos, aunque dice entre risas que le falta la nieve en Canarias.

La pandemia ha hecho que mucha gente adelante sus operaciones y que los presentes varíen

Sentadas en un banco después de varias horas de mirar tiendas estaban María Eugenia y Virginia, dos amigas que lamentan que, hasta para comprarse un helado había que hacer cola. «El año pasado esto estaba muerto, pero ahora hay mucho movimiento», destaca una de ellas. Aunque solo querían echar un vistazo, insisten, al final acabaron comprando algo: «Siempre terminas picando». Y eso que, para Virginia, «todo está demasiado caro», pero al final ese gusanillo de las compras siempre está presente en estas épocas.

El director del centro comercial Alisios, Carlos Fernández, estima que, entre la ya finalizada campaña del Black Friday y este puente de diciembre, en torno a la mitad de las compras navideñas se han podido haber hecho ya, y es algo que han notado muchos de los establecimientos, que en las últimas semanas han tenido un constante goteo de clientes movidos por los descuentos y por la incertidumbre de qué pasará en próximas fechas con la situación sanitaria o la falta de stock en ciertos productos. Sin embargo, desde muchas de las tiendas de la superficie comercial se ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. José Ángel González garantiza el suministro de cualquier producto para la presente campaña navideña en la juguetería, con el objetivo de «seguir llevando sus sueños a la infancia».

El director de Alisios ensalza que el centro comercial está pensado para albergar a muchas personas con totales garantías de seguridad, al estar al aire libre y gozar de espacios comunes amplios y defiende que se ha convertido «en un centro de referencia» en el Archipiélago, al que acuden personas de otras islas. Asimismo, se muestra muy confiado con tener una buena campaña navideña ya que ve el ánimo de la clientela «mejor que el año pasado», sobre todo teniendo en cuenta que los canarios «son clientes de ánimo muy alegre por lo general».

El puente de diciembre se acaba, pero todavía quedan semanas por delante para la llegada de la Navidad. Aunque desde los establecimientos recomiendan a la población que trate de adelantar todo lo que puedan sus compras para evitar el estrés del último momento.