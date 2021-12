Aluvión de ideas para adornar la vida

Los anillos y pendientes de plata que diseña Mariam Miranda Betancor atraen como un imán por su belleza y su originalidad y porque conectan con los símbolos más profundos de la identidad canaria. Desafiro, la marca que acuñó esta diseñadora canaria hace dos años, forma parte del aluvión de diseños, ideas, arte en definitiva, creado para adornar y vestir la vida de la gente, que invadió ayer la plaza de Stagno, de la mano de Gran Canaria Fashion & Friends Collection. Un total de 72 creadores y empresas participan en la edición de este año, de los cuales 25 se estrenan en esta ocasión. Además de las empresas de textil y confección, las más numerosas, están representadas las que se dedican a los complementos de moda, arte y decoración.

El arte de la plata

Marian Miranda forma parte de la gente valiente que se atrevió a arrancar un negocio en plena pandemia y, hasta la fecha, no se ha arrepentido. Al contrario. Llamó a su empresa Desafiro, porque quería imprimir a su negocio el espíritu de la palabra Desafío, que supone emprender una aventura en el peor de los momentos posibles, y la belleza del zafiro, una piedra preciosa de color azul que siempre ha estado relacionada con la resistencia, la belleza y, sobre todo, con las joyas de plata, auténticas maravillas, a las que se encarga de dar forma Miranda Betancor.

«Empecé en la cuarentena, por las circunstancias de la vida. Terminé en el trabajo que tenía y empezó la cuarentena. Yo no puedo quedarme quieta y tampoco era el momento de buscar trabajo. Me arriesgué y empecé a diseñar las joyas y de ahí viene el nombre de mi marca, del desafío de empezar un negocio en plena pandemia», recuerda. Miranda idea auténticas maravillas que luego plasma con la plata y las piedras. Están, por un lado, las joyas de plata, con anillos muy sencillos, «básicos para todos los días, una línea muy sencillita, pero muy diferente».

La segunda línea se denomina canaria porque está relacionada con objetos y símbolos de la isla. Son pendientes que tratan de reinterpretar las clásicas argollas canarias. Son los modelos más tradicionales y clásicos, pero con el toque que le da Marian. «Están inspirados en las pintaderas y en el calado canario», explica.

Sin duda, la joya que más éxito ha tenido es el denominado anillo cumbre, un aro de plata diminuto elaborado en dos piezas, en los que se puede ver la forma del Roque Nublo, el Fraile y parte del paisaje que las explosiones volcánicas esculpieron en Tejeda. «El anillo es un éxito total. Ha gustado mucho. También tenemos el Teide. Gusta mucho a la gente, que se identifica mucho con los motivos», asegura.

La tercera línea está relacionada con las piedras naturales, entre ellas lapislazulis, aguamarinas, cuarzo rosa y amatistas. «Hago anillos con piedras, que llaman mucho la atención no sólo por los colores sino porque cada una de ellas es única. Las formas son totalmente distintas. Son cantos rodados que no están tallados, pequeñas piedras en bruto y yo lo que hago es adaptar el anillo de plata a la forma que tiene cada una».

Esta es su segunda edición de Fashion&Friends. «El año pasado fue la primera feria a este nivel y estaba encantadísima. Fue muy positiva para mí», admite la creadora, quien está intentando, y casi lo logra, vivir del diseño de joyas. De momento necesita alguna que otra ayuda puntual y hace otros trabajos extras en épocas concretas. Sus joyas están expuestas en la tienda de vinilos No fun records, de la calla Eusebio Navarro, en la capital grancanaria. El precio de sus joyas oscila entre los 15 euros de los anillos básicos hasta los 60 o 70 euros de unos zarcillos calados.

La fibra dorada

Las joyas que diseña Katia Magalhaes parecen oro, pero en realidad son una fibra vegetal que cuando madura se convierte en una paja dorada, una fibra del interior de Brasil, en la región de Tocantins, donde una comunidad descendiente de esclavos negros sublevados, se encarga de cosechar y luego darle la forma de los diseños que le envía Katia, la creadora de la marca Capim Dourado Canarias. El capim, así se llama la planta en Brasil, está en peligro de extinción. «Se trata de una artesanía centenaria sólo realizada por los indígenas de Brasil. Actualmente existe una cooperativa de artesanas que maneja el capim dorado. La fibra tiene un tratamiento sostenido; la planta no sale de la naturaleza, sólo se coge la fibra. La única forma de ayudar a la tribu es comprar la joya. Mi trabajo forma parte de un proyecto social para la cooperativa de artesanas. Yo diseño las piezas y ellas las elaboran. La materia prima nunca sale de allí porque es su forma de supervivencia. Si yo la saco, acabo con su negocio», indica.

La brasileña Magalhaes lleva muchos años trabajando en Brasil con el capim dourado, pero en Canarias comenzó hace año y medio. «Tengo familia aquí y con la historia de la pandemia, decidía crear un modelo de negocio atractivo, ecológico y sostenible», señala la diseñadora, quien asegura que no vive del capim. «No puedo vivir solo de esto. Hago otras artesanías y también soy masajista terapeuta».

Esta es su primera Fashion & Friends y su puesto luce espectacular, repleto de pendientes, collares y bolsos, en los que se mezcla el dorado que sale del oro vegetal de Brasil y la paja de buriti, el otro material cono el que se elaboran las joyas y que permite introducir el resto de la paleta de colores. «El capim dourado es una paja con aspecto metálico que no tiene tratamiento ni barniz, pero no absorbe el color, no se puede teñir. Para introducir colores, utilizamos la paja de burichi», cuenta la empresaria, quien asegura que sus joyas «han tenido muy buena acogida. Los pendientes son piezas muy ligeras, muy cómodos de llevar. El color es natural, no se pierde nunca. Dura muchos años». Magalhaes vende a través de las redes sociales y también participa en las ferias de artesanía. La próxima semana estará en Las Canteras.

El Nublo en poliéster

Las carteras, estuches y bolsos que diseña Natalia González Corvo constituyen una auténtica fiesta de colores, que se comercializan bajo la marca Perenne. En ellos se puede ver desde la efigie del Roque Nublo hasta multitud de festones de pintaderas canarias.

«Hago complementos con ilustraciones basadas en paisajes de la isla y en la identidad canaria», subraya González Corvo, que utiliza para plasmar sus diseños «materiales sostenibles». Ella se encarga de todo el proceso, desde la elaboración de la ilustración hasta la confección de los complementos y la plasmación del diseño en los tejidos.

«Trabajo con poliéster procedente de materiales plásticos reciclados. Como se trata de plástico, quería reducir lo máximo posible la contaminación utilizando» los que ya han sido consumidos. La diseñadora canaria comenzó con el proyecto en noviembre de 2019. «Y en 2020 llegó el covid. En un principio me quedé como parada, pero seguí adelante. En los dos años que llevo con la marca, noto que tiene aceptación. Desde el principio gusta a la gente, aunque las circunstancias derivadas del covid también han influido bastante», subraya.

Los paisajes del Roque Nublo y de otros lugares emblemáticos de Gran Canaria son los que más gusta a la gente, según Natalia. «Cada persona se identifica con un paisaje en concreto y los colores gustan mucho también, llaman la atención. Fuera de Gran Canaria, tienen más éxito las pintaderas. Todavía no he hecho ilustraciones de nuestros vecino. A raíz de las redes sociales, me han conocido en otros lugares del Archipiélago y me piden sobre todo pintaderas. Me pueden pedir otras ilustraciones personalizadas sin problema, que yo las hago», aclara.

Natalia diseña y confecciona desde carteritas, estuches de gafas, neceseres hasta bolsos multiposición, esos que se pueden llevar al hombro o como una mochila. «También hago ilustraciones para colgarlas en casa», aclara la creadora que está intentando sobrevivir con sus diseños. «Quiero seguir de lleno con esto, de momento voy escapando. Si siguen aumentando las ventas, puedo mantenerme. Si sigue igual o peor, tendré que dejarlo en un segundo plano», comenta esta creadora que comenzó su carrera con el diseño de interiores. «Es el primer proyecto que logro por mí misma. Y ni tan mal», admite.