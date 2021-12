La moda se pasea por las calles del casco histórico de la ciudad

La moda tomó ayer literalmente las calles del centro de la capital grancanaria con los desfiles inaugurales de Gran Canaria Fashion & Friends Collection, que este año apostó por una novedosa puesta en escena. Y es que los modelos acudieron provistos de pancartas con el punto de localización de Google Maps y luciendo las prendas de las marcas participantes, con atrevidos looks de maquillaje y peinado de inspiración ochentera. De esta manera, recorrieron desde la calle San Pedro hasta la plaza Stagno, recogiendo amigos -paseantes atraídos por alguna de las prendas-, hasta llegar al stand de las marcas que lucían y reunirse con el público concentrado en la plaza.

Esa será también la dinámica en los desfiles de este sábado, «una manifestación de moda en la calle», a las 17:30 y a las 19:00 y el domingo a las 13:00 horas, en cada uno de los cuales participarán 16 marcas, que van desde el diseño urbano o de baño, al yoga o el surf. Marcas consolidadas que pertenecen al programa Moda Cálida como Arcadio Domínguez, Nuria González o Arantxa Arenas, u otras como Kunstarte, Yo Canario, Muchiachio.clothing, Nanue Brand, Besito Volao, Chacho Souvenirs o Chico Sensible Club.

Pero no es la única novedad de esta décima edición de Moda y Amigos, el evento que apuesta por el nuevo talento y la consolidación de empresas de moda organizado por la Consejería de Industria, ya que vuelve al centro de la capital y, además, sustituye la tradicional zona Picnic por unas jornadas gastronómicas, GastroFriends, gracias a la implicación de las asociaciones comerciales de Triana y Vegueta.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien recorrió las propuestas de las 72 empresas participantes en esta primera jornada, quiso invitar a toda la ciudadanía a acudir este fin de semana a la plaza Stagno «para que conozca de primera mano el extraordinario talento y el emprendimiento tenaz de la isla y que ahora más que nunca merecen el apoyo de todos los grancanarios», declaró.

De esas 72 marcas, 25 participan por primera vez. Por sectores, se distribuyen en 41 empresas del textil y confección: 22 de complementos de moda, cinco de arte, cinco de decoración y dos pertenecientes al sector estilo de vida. La zona de expositores está ubicada al aire libre, con un gran montaje de pagodas y el horario de apertura será de 12 a 20:00 horas el viernes y el sábado, y de 10:00 a 18:00 horas el domingo.

«El binomio cultura y moda que se consigue con esta ubicación creemos que va a ser un éxito, y queremos agradecerle al Teatro Pérez Galdós la acogida en este sentido y animar a la ciudadanía a participar en un evento que será más urbano que nunca, en el que podrán apoyar no sólo a las empresas de moda emergentes sino a la restauración local», declaró por su parte la consejera de Industria y Comercio Minerva Alonso.

Restauración

Y es que la zona Picnic, tan tradicional en Fashion, desaparece como tal y se transforma en Gastrofriends, unas jornadas gastronómicas donde participan 26 restaurantes, gracias a la implicación de la Asociación de Empresarios Zona Triana y la Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, en la que también colabora el programa Gran Canaria Me Gusta, que ya hoy recibían numerosos visitantes deseosos de probar una de las tapas elaboradas por cada uno de los locales adscritos.

Todos tienen un distintivo en la puerta, con la imagen de Fashion&Friends y el texto: Local GastroFriends. Por su parte, los clientes que piden la tapa pueden participar en un concurso a través de Instagram, gracias al apoyo de uno de los patrocinadores de Fashion&Friends, Volkswagen Canarias.

El concurso consiste en tomar una foto a la tapa, subirla a Instagram y etiquetar #GastroFriends, y seguir a Gran Canaria Me Gusta y Volkswagen Canarias. Como premios se sorteará un fin de semana con uno de los modelos de Volkswagen y varios lotes de productos de Gran Canaria Me gusta. Además de Volkswagen colaboran JLH Peluquerías (José Luis de Las Heras) y Maquillaje Jennifer García Make Up.