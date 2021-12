Un brindis por la moda

Hay negocios que surgen tras años de reinventarse, otros que nacen de una pasión por algún rubro en especifico y algunos simplemente producto de una salida entre amigos. Así fue como empezó la historia de Tour Man, una tienda especializada en vestir al hombre urbano y que se sitúa en la calle Villavicencio de la zona comercial abierta de Triana y que se presenta desde este viernes en la décima edición de la Gran Canaria Fashion & Friends Collection, celebrada en la plaza Stagno.

La inspiración vino entre copas y copas en las calles de Agaete. De hecho, fue por eso que los socios le pusieron a su marca el nombre –adaptado– de la zona de El Turmán. «La idea surgió en una borrachera. Estábamos hartos de comprarnos camisas carísimas y que por nuestros cuerpos no nos quedaban bien», apuntó Reinaldo Rodríguez. En la fiesta con su amigo y socio Enrique Caraballo ambos llegaron a la conclusión de que había que buscar ropa que se adaptase a ellos. «Así fue como nació Tour Man».

La musa llegó en agosto de 2018, aunque tuvieron que parar «un poco por la pandemia». Sin embargo, Rodríguez señala que ya están «caminando de nuevo» con la idea de vestir al hombre urbano, al empresario, así como a padres e hijos, una tendencia que les ha «gustado mucho» tras verla en Península, por lo que decidieron trasladarla al Archipiélago. Una idea, que aseguró, «ha sido todo un éxito».

«Aquí no hay muchas tiendas que se encarguen de vestir al público que busca utilizar el mismo atuendo para ir a la oficina o para verse con los amigos tras salir de trabajar para tomarse una copa», agregó el socio de Tour Man, al tiempo que reseñó que ese es el público meta de su marca. También matizó que «la ropa está adaptada al clima de Canarias», ya que sus prendas, expuestas en Gran Canaria Fashion & Friend Collection, no son completamente enfocadas en el invierno.

Rodríguez, explicó que los diseños que vende en su tienda son traídos de ferias como el Salón Internacional de Moda, Textil, Calzado y Accesorios, Momad, organizada por Ifema Madrid. «Intentamos coger al emprendedor que aún no es reconocido y nos traemos la colección completa. Estamos siempre buscando a diseñadores que estén comenzando para adquirir sus piezas. Tenemos mucha ropa de Andalucía ya que allí están surgiendo varios empresarios que se dedican a confeccionar camisas», recalcó el dueño de Tour Man, a la vez que destacó que venden «de todo para el hombre, incluso deportivas, corbatas, chalecos, chaquetas y sólo traemos de la talla S a la XXL. Además no repetimos los diseños».

Otra marca que se hizo presente en la feria, que finaliza hoy, es Malamata joyería. Una creación de la lagunera Marta Ramos quien también arrastra una historia de cambios y evolución. La diseñadora comenzó en el mundo de la banca tras estudiar Economía y en ese sector se mantuvo durante 20 años hasta que un pasatiempo la llevó a realizar lo que ahora es su pasión: confeccionar joyería. «Hace cinco dije: se acabó. Este cambio se produjo a raíz de buscar un hobby para distraerme, así llegué a la escuela de joyería que antes daban en la Universidad Popular Puerto de la Cruz y me dije a mí misma que aquí era donde quería estar», reseñó con ilusión la dueña de Malamata. Sin embargo, no todo fue de color de rosa y es que tenía facturas que pagar, pero con el paso del tiempo decidió dar el paso y emprender su propio negocio.

«Todas las piezas las hago yo. La marca se caracteriza principalmente por el color y las líneas geométricas. He venido a Gran Canaria porque aquí siempre me va muy bien, es un público más atrevido que el de Tenerife», agregó al tiempo que agradeció poder participar una vez más en la Fashion & Friends Collections. «Este es el segundo año en el que participo y si me dejan me apuntó al siguiente», dijo entre risas.

La diseñadora explicó que ha elegido elaborar sus piezas con latón «porque es un material bastante económico y liviano, además hay algunos diseños que son muy grandes y lo bueno es que este no aporta peso a la joya». «Lo trato de diferentes maneras como con esmalte frío y en calor, chapado en oro, pero el material principal es el latón que, además, es reciclado», apostilló a la vez que comentó que este metal lo saca de unos talleres de Tenerife donde le regalan las sobras que posteriormente, y tras fundirlas, ella las transforma en joyería. Malamata nace, según detalló, producto de un sueño que tuvo. «Hay quienes creen que es una mezcla de mi nombre o que significa malas hierbas, pero en realidad es que lo soñé y me desperté con la decisión de nombrar mi marca de esa manera», sostuvo Marta Ramos.

Támara Suárez, por su parte, es una madre de cuatro hijos que decidió dedicarse a diseñar ropa. Una pasión que heredó de su abuela Enriqueta Arencibia, por lo que le rindió homenaje a ella poniéndole su nombre a la marca de prendas de vestir dedicada a la mujer que busca un estilo refinado que a la vez sirva para el día a día. «Me cansé de buscar ropa elegante que fuese cómoda, por lo que llevo unos siete años confeccionando atuendos para mis hijas y para mí. Después ellas crecieron y comencé a ofrecer diseños a mis amistades», relató la emprendedora.

La característica principal de sus diseños son las «mangas y cuellos ancladas a los años cuarenta». «Yo me encargo de todo, al principio no trabajaba de cara al público pero con el tiempo una amiga me dijo que saliera a ver qué pasaba y ya he estado en las últimas cinco ediciones del Fashion & Friends Collections», resaltó Suárez, al tiempo que matizó que no tiene tienda porque sólo funciona desde su taller y con clientela fija. Sin embargo, utiliza redes sociales un medio por el cual recibe pedidos, al igual que mediante su teléfono móvil ya que, por ahora, para ella este es un proyecto pequeño.

La boutique The Tree Shop presente en la calle Valencia, cercana al Mercado Central de Las Palmas, también se hizo presente en el escaparate de la moda. Su propietaria Tania Tejera se enfoca en distribuir varias marcas de origen francés, italiano y español, cuya filosofía es que sean prendas versátiles «que cambiando el accesorio se le pueda sacar un mayor partido» y que una vez agotada la colección no se repita. La tienda suma ya cuatro años, por lo que busca darse a conocer en esta feria para atraer mayor clientela. A su vez, le da un toque a sus maniquíes a los que les ponen cabezas diferentes como la de un perro, como atractivo y sello comercial.

Otra emprendedora es Natalia Lisón con su marca Larilá. La mujer, de 30 años, ha sido madre hace un año y medio, con lo cual se dio cuenta de lo que le «cuesta» a algunas personas conseguir un regalo para una embarazada. Así, vio la oportunidad de lanzar una firma enfocada en bebés, «con colores neutros y saliendo de los típicos rosas, azul celeste». Por ello busca enfocarse en personas jóvenes que busquen este tipo de productos y que «no consiguen en las Islas o no las envían».

Su producto básicamente son cajas listas para regalar con diferentes accesorios para bebés personalizados en los que no se utiliza el plástico, sino madera en cuanto a los juguetes. «La idea es que no se preocupen por el obsequio o que no regalen por hacerlo. He testado con mi hija y sé que es lo fundamental para un bebé y para una madre, por lo que yo busco solucionar con una estética bonita este tipo de situaciones», relató la joven que tiene tan sólo una semana con este emprendimiento cuyas prendas son confeccionadas por ella misma, salvo los sonajeros y algunos juguetes de madera.

Lisón, manifestó también que vio en este evento una «oportunidad» de comenzar con el lanzamiento de su producto que, por ahora, es a través de redes sociales y que espera en un futuro ofrecer no sólo los paquetes de regalo, sino accesorios y ropa por separado.

Gran Canaria Fashion & Friends Collections también ha incorporado este año una serie de desfiles urbanos que recorren Triana desde la calle San Pedro hasta la plaza Stagno. La pasarela de ayer deslumbró con una gama de colores vibrantes y llenó de energía la calle Mayor. Un espectáculo que se repite hoy a las 13.30 horas. Además, la zona picnic se transformó en una ruta gastronómica en la que participan 26 restaurantes de la zona. El evento ha contado este año con 72 marcas de las que 41 son del sector textil, 22 de complementos de moda, cinco de arte, cinco de decoración y dos más enfocadas en el estilo de vida. 25 de ellas participan por primera vez en esta plataforma de talentos que se despide hoy.