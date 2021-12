Ha fallecido a los 95 años Manuel Lezcano González, médico que nació, vivió y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Tafira.

Además de su labor en la medicina generalista, que siguió ejerciendo cuando había cumplido ya 90 años, fue alcalde de Santa Brígida entre 1991 y 1992 e Hijo Predilecto de Gran Canaria, y era conocido por su compromiso con la defensa del medio ambiente.

En 2017 recibió un homenaje de la Asociación en Defensa del Árbol (Adapa) por su contribución a proteger y mantener el entorno de Tafira

"He vivido toda mi vida en el campo, en Tafira. Aquí he nacido y aquí seguramente moriré", contaba Lezcano en una entrevista con este periódico en esa misma época: "Me identifiqué con Tafira cuando comencé a trabajar y vi que la gente sufría. Se pensaba que en Tafira solo vivía gente adinerada porque al pasar por la carretera del Centro se veían los chalés a un lado y a otro. Pero el paisaje ocultaba los barrios, que tenían unas carencias enormes".