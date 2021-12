«El Puerto de Las Palmas puede aportar rapidez, que es lo que necesita la innovación»

El III Foro Gran Canaria de Economía Azul reunió este martes en Infecar a expertos locales e internacionales para reflexionar sobre las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información en los entornos marítimos. El neerlandés Mare Straetmans, figura clave en la digitalización de puertos como Róterdam, destacó el papel que puede desempeñar el recinto portuario de la capital grancanaria atrayendo proyectos de experimentación.

¿Llega con rapidez la digitalización al sector marítimo?

No con la suficiente. Creo que el gran asunto pendiente es el liderazgo. Este es un sector que siempre se ha movido en su propio túnel sin percatarse de lo que ocurre en el mundo. Si eso le pasara a Coca Cola, tendría un gran problema, porque estaría fabricando productos que nadie querría comprar y en menos de un año vería desplomarse sus beneficios. Nuestro sector no nota eso porque está más alejado de los consumidores, pero es necesario que quienes ejercen el liderazgo presten más atención a lo que pasa alrededor, porque eso ayudará a que el cambio y la innovación reciban un acelerón. Es necesario que entiendan hacia dónde vamos y cómo podemos facilitarlo. Durante mi ponencia hablo sobre empresas como Ikea o Unilever, que son clientes de nuestro sector y venden al consumidor, y nos están pidiendo que cambiemos.

A su juicio, ¿hacia dónde debe enfocarse ese liderazgo en estos momentos?

En primer lugar, hacia todo lo relacionado con el clima, porque se trata de un problema mundial, pero también del sector: emitimos el 2,5% del dióxido de carbono en el mundo, soltamos aguas de lastre que son devastadoras para los ecosistemas locales, hacemos limpiezas de casco que añaden basura al mar... Sin ir más lejos, me he fijado en los barcos que hay aquí y que generan emisiones constantes en la Isla. Este debe ser el objetivo principal, que a la vez casa con lo digital y la eficiencia. Se busca llegar antes y de un modo más inteligente, pero es que eso además puede ser bueno para el medioambiente: si los barcos no tienen que esperar en el antepuerto generarán menos emisiones. Además, hay que ir hacia una mayor transparencia y digitalizar todo el papeleo, que todavía continúa siendo mucho.

Acaba de mencionar la transparencia, cuya ausencia es una crítica habitual hacia el transporte marítimo. ¿Cómo se puede solucionar?

Hay dos motivos por los que el sector no resulta demasiado transparente. Uno es su propia cultura, con la costumbre de hacerlo uno mismo y después difundirlo. Nos cuesta compartir, pero se trata de un concepto anticuado: Tesla es un ejemplo de apertura y muchas compañías trabajan mano a mano con otras. El otro motivo es que nuestros sistemas suelen ser antiguos, lo que dificulta la labor de compartir y la transparencia en sí. Una solución sencilla pasa por hacer uso de las herramientas de datos que ya existen, como Google Maps, Marine Traffic, las aplicaciones del tiempo, las cámaras que permiten ver los barcos en tiempo real... Insisto, el gran problema no es la transparencia en sí, sino la cultura del sector: no se quiere hacer, parece difícil o da miedo.

¿Se trata a la digitalización como si fuera un fin en sí mismo, cuando es un medio para alcanzar otros objetivos?

Exactamente. Pensemos en este ejemplo con un coche. El vehículo no es el objetivo en sí; el objetivo es conducir hasta París y disfrutar de la Torre Eiffel. En nuestro caso, la digitalización no es el fin. Lo son la transparencia, la eficiencia y el clima, y ahí es donde la digitalización puede servir como facilitadora. Es el gran elefante en la habitación, por lo que debemos centrarnos. La transformación digital debe tener un objetivo para funcionar.

¿Cuál debe ser el papel de las administraciones públicas?

Digamos primero lo que no deben hacer. No deberían decidir hacia dónde va la digitalización, porque no es su campo de experiencia. Para eso ya hay empresas que saben, pero sí que deben facilitar el acceso a la financiación y flexibilizar las legislaciones para fomentar la innovación, especialmente en puertos hub como Gran Canaria. Por ejemplo, en los puertos grandes resulta muy complicado probar un drone, porque hay muchos barcos e industrias peligrosas, pero en puertos medios como este hay menos dificultades. Localizaciones como Gran Canaria pueden ser grandes bancos de pruebas para nuevas tecnologías.

¿Qué ventajas ha detectado en la Isla?

Siguiendo con el ejemplo del drone, aquí, por ejemplo, si hay una zona del Puerto sin barcos en un momento determinado, se puede hacer una prueba. El Puerto aporta velocidad, que es lo que la innovación requiere. Las localizaciones de tamaño medio pueden ser facilitadoras, pero es necesario que gobiernos y administraciones lo entiendan y estén dispuestas a ayudar, y que las empresas se interesen por las tecnologías.