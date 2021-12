Seguridad proyecta un centro de formación para la Policía Local

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria contará con un centro de formación. El edil de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, lo anunció este martes ante la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General (OFRG) durante una comparecencia a petición del viceportavoz de los populares, Ángel Sabroso, a cuenta de varias deficiencias técnicas con las que cuenta el cuerpo municipal, en especial de un lugar donde hacer prácticas de tiro.

El centro estará situado en el antiguo cuartel Manuel Lois, según pudo adelantar el edil de manera escueta, y cuenta ya con proyecto para realizarse de tal manera que pueda estar listo con «la próxima corporación» tras salvar una serie de «cuestiones medioambientales». Íñiguez apuntó en la Comisión de Pleno, en la que también se aprobó a la nueva ordenanza de Playas, que las instalaciones convivirán junto a las dependencias que utiliza la Sociedad de Promoción principalmente para los ensayos de los grupos del Carnaval.

El centro contará, entre otras dotaciones, con una galería de tiro propia, aclaró el edil. Esta es una de las viejas reivindicaciones del cuerpo y lo cierto es que la concejalía de Seguridad y Emergencias lleva trabajando esta opción desde 2018. El antiguo acuartelamiento del barranco de Guanarteme ha contado desde que fuera adquirido por el Consistorio a Defensa en el mandato de Jerónimo Saavedra con mil posibles usos y por el momento el único que ha cuajado en parte ha sido el que hacen murgas y comparsas.

Íñiguez anunció el proyecto como respuesta a una moción presentada por el viceportavoz popular Ángel Sabroso, quien aseguró que «hay policías que no están portando el arma reglamentaria durante los servicios al no haber podido realizar las prácticas de tiro». Para ello propuso el uso de un club privado en Las Majadillas, algo que el edil de Seguridad rechazó; según este existe un informe negativo de la intervención de armas de la Guardia Civil, y añadió que «si no, habríamos seguido allí». Mientras tanto, el cuerpo municipal está usando las instalaciones militares de La Isleta, «al igual que otros cuerpos locales y nacionales de la Isla».

Sabroso aprovechó su intervención para reprochar al edil otras carencias de la Policía Local, «no es normal que la capital tenga etilómetros prestados por otros municipios más pequeños», o la escasez de personal. En este caso, el concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, apuntó que el próximo año se incorporarán 70 nuevos agentes. Además, Íñiguez resaltó en otras comparecencia que están trabajando para resolver los «problemas de convivencia» en la zona de la plaza del Pueblo de La Isleta y en Guanarteme, donde los GOIA han aumentado su luminosidad «para ser más disuasorios» y hay más agentes de paisano.