Música y tradición serán las grandes protagonistas de las fiestas la próxima semana en Las Palmas de Gran Canaria. La capital tiene previsto cuatro conciertos que arrancarán el próximo martes 21 de diciembre con la Orquesta Sinfónica del Atlántico. Un día después, el miércoles 22, llegará el turno de La Trova; mientras que Los Gofiones, fieles a su cita navideña desde hace 34 años, actuarán el jueves 23. La plaza de Santa Ana será el escenario que acoja estos espectáculos especiales que tendrán lugar a las 20:00 horas. Tras más de dos décadas de parón, el 24 de diciembre a partir de las 00:30 horas, Olga Cerpa y Mestisay regresan también a la plaza del Pilar Nuevo cuarenta años después de que el grupo celebrara su primer concierto de Navidad.

El acceso para cualquiera de estos encuentros musicales es gratuito previa inscripción a través de lpacultura.com. Las localidades podrán solicitarse a partir de este viernes 17 de diciembre, si bien todavía habrá que esperar unos días para disfrutar de la música en directo que inundará el casco histórico de la capital con temas conocidos, villancicos y algún que otro estreno que amenizarán las veladas navideñas de las que serán las segundas fiestas marcadas por la pandemia. Es por eso que el Ayuntamiento no baja la guardia y mantiene las medidas preventivas para garantizar la seguridad sanitaria frente al Covid-19 en todos los actos programados para estas fechas.

El primero de los conciertos que tendrá lugar la próxima semana será el de la Orquesta Sinfónica del Atlántico que, el martes 21 de diciembre, ofrecerá un concierto navideño coincidiendo con su 15º aniversario. La cita contará con la participación excepcional del gran tenor venezolano Aquiles Machado que compartirá escenario con la soprano Paula Costes y el barítono Augusto Brito. La maestra Isabel Costes dirigirá esta puesta en escena que ofrecerá un repertorio diseñado expresamente para dar la bienvenida a la Navidad con obras pertenecientes a la opereta, ópera italiana y francesa. Asimismo, se interpretarán piezas en torno a las fiestas de autores como Johan Strauss, Peter Ilich Tchaikovsky, Giuseppe Verdi, Jules Massenet, Carlos Guastavino o Irvin Berling, entre otros.

Tan solo un día después, el miércoles 22 de diciembre, La Trova se subirá al escenario del corazón de Vegueta donde presentará «Trovamundo en Navidad». Un proyecto con el que la agrupación se reinventa tras el inicio de la pandemia, atreviéndose con nuevos sonidos y ritmos renovados que conjugan culturas y cantares de diferentes lugares como Italia, Francia, España, Cuba, Puerto Rico, México, Estados Unidos o República Dominicana, entre otros. De este viaje a través de la música se podrá disfrutar a partir de las ocho de la tarde en el concierto que contará con la participación especial de Cira Rodríguez y en el que también podrán escucharse villancicos tan conocidos como Blanca Navidad, Santa Claus is coming to town o All I want for Christmas is you.

El jueves 23 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, Los Gofiones iniciarán el que será su trigésimo cuarto concierto navideño. Uno de los eventos más esperados de las fiestas que se ha convertido en un referente de las mismas desde aquella primera edición que tuvo lugar en 1987. Santa Ana será de nuevo testigo de este encuentro musical en el que este 2021 la participación especial de la cantante tinerfeña Isabel González y la de la grancanaria Alexia Rodríguez pondrán la nota femenina. Además, la actuación contará con la presencia del grupo de alumnos de la Academia de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez.

El último concierto navideño lo protagonizarán en Nochebuena Olga Cerpa y Mestisay. Y es que pasada la medianoche (a las 00:30 horas) del próximo viernes 24 de diciembre, la cantante isleña y su grupo volverán a reencontrarse con la plaza del Pilar Nuevo para ofrecer el que será su primer concierto de Navidad tras más de dos décadas de parón. De esta manera, los artistas retoman una tradición que se inició hace 40 años para la que abordarán un programa de más de veinte canciones, algunas de ellas entresacadas de su repertorio histórico y otras provenientes de sus últimas ediciones discográficas.

Una ocasión especial en la que Olga Cerpa y Mestisay estarán acompañados por su banda habitual: en las percusiones Totó Noriega, Antonio Montesdeoca y Jonnhy Olivares; en los vientos y la madera, Jairo Cabrera; en el bajo, Jaime del Pino; en las guitarras Hirahi Afonso, Pancho Delgado y Manuel González, añadiéndose en esta ocasión los teclados y el laúd de Juan Carlos Sierra.