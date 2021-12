Papá Noel viaja del Polo Norte a Las Canteras

«¿Qué todavía no has enviado la carta?», le pregunta Papá Noel al pequeño Luca, «tú tranquilo, que se lo decimos a los duendecillos». En ese instante, Santa Claus, da dos toques a su buzón y se dispone a hablar con los seres mágicos que viven en su interior, en línea directa con su casa en Laponia. «Tranquilo, ya están pedidos los juguetes», le indica al pequeño, que lleva todavía el bañador puesto y su madre la toalla de playa anudada a la cintura. Y es que, a diferencia de las gélidas temperaturas que hay en tierras finlandesas -con máximas de 10 grados bajo cero durante la próxima semana- en Las Canteras los termómetros superan los 26 grados, el cielo luce completamente despejado y la ausencia de viento invita a darse un margullo.

Papá Noel ha viajado este fin de semana del Polo Norte a la playa de Las Canteras. Y lo hizo con motivo de la feria ‘Sueños de Navidad’, que se mantendrá en el paseo de la playa hasta el próximo 24 de diciembre, día de Nochebuena, de 10 de la mañana a 9 de la noche. No obstante, Santa Claus solo ha pasado en la ciudad el fin de semana y el resto de la semana no podrá recibir a los niños y las niñas de la capital. La muestra, con 45 puestos de productos canarios dispuestos en las inmediaciones de la plaza Saulo Torón y el hotel Reina Isabel, está organizada por las asociaciones de comerciantes de Santa Catalina y Puerto Canteras en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿La idea? Incentivar el consumo local con productos hechos en las Islas con un género que va desde los perfumes artesanales a las aceitunas del país, bisutería, antigüedades, bolsos, ropa, objetos de decoración o libros.

El domingo «de escándalo» invitó a más de uno a salir a la calle y hasta desempolvar la toalla de la playa del armario. «Fue él quien insistió para que viniéramos», apunta Pilar Suárez, la madre de Luca. Y bien que hizo, por que si no, no habría podido ver a Papá Noel, ni mucho menos transmitir el mensaje a los duendecillos que viven en el lejano Polo Norte. La feria desplegada a lo largo y ancho del paseo de Las Canteras atrajo durante toda la mañana las miradas de cientos, por no decir miles, de curiosos. «Mira, Chacho-Chacha, qué risa, como decimos nosotros también», exclama una pareja de extremeños al pasar por delante del puesto de la marca que patentó Miguelina Rodríguez en 2007.

«¿Voy a tener que portarme bien?», pregunta un deportista a Papá Noel mientras se ejercita en la playa

«No tenemos tienda física, pero vamos a multitud de ferias de toda Gran Canaria», señala ella, «apostamos por lo nuestro», de ahí que llamaran a la marca ‘Chacho Chacha’. Naturales de Gáldar, tienen ropa «para todas las edades y tallas reales», recalca, «también las muy grandes». Y lo cierto es que el nombre que escogieron levanta la curiosidad la mayoría de los que pasa por delante del puesto. «Ahora estamos apostando con una línea nueva con motivo del Año Jacobeo y también con una técnica novedosa que aprovecha el calado canario y lo digitaliza», explica Rodríguez.

Innovación, pero también tradición. De eso sabe mucho Juan Fernando López Pérez, quien ha traído hasta el mercadillo de Las Canteras un surtido de productos made in Santa Lucía de Tirajana. «No es porque lo diga yo, pero soy de los que más está facturando», exclama sin pararse un segundo. Tiene que manejar con destreza los kilos de naranjas, mandarinas y aguacates, porque no da abasto. Pero, cítricos y demás frutas aparte, la verdadera estrella de su puesto es la aceituna del país, «con o sin mojo», precisa.

Wahlhuzer vende desde monedas a tazas y vajilla antigua, «hasta tenemos cosas de la India e Indonesia»

«¿Es casero el mojo?», le pregunta un cliente al tirajanero con cierta desconfianza. Y es que hay demasiado sucedáneo de mojo circulando por ahí, capaces tan solo de engañar al paladar de los turistas. «De la receta de mi madre», responde el tendero. «¿Pero es picón, está fuerte?», insiste el aspirante a comprador. «Compruébelo usted mismo». López Pérez procede a acercarle un bote para que este aspire por un instante el intenso aroma a pimentón, pimienta picona, aceite, ajo y demás ingredientes. «Ños, deme un bote de aceitunas con mojo, sí», responde, un segundo le bastó para comprobar la calidad de la salsa. Así se hace negocio y se gana clientela.

«La cosa está yendo maravillosa, estamos muy contentos», resalta Angélica Rodríguez, gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina y quien este domingo hacía un recorrido por los 45 puestos de la muestra. Una feria en la que, con permiso de las aceitunas de Santa Lucía, la verdadera estrella era Papá Noel.

Su (posible) regalo de Navidad

San Nicolás por un momento decidió descansar y salir de su puesto para tomar el sol, ese que tanta falta le hace en las lejanas tierras de Laponia. El abuelo del Polo Norte causó sensación no solo entre los más pequeños, los bañistas que entraban y salían de la playa no salían de su asombro, especialmente los turistas, «¿voy a tener que portarme bien?» pregunta un deportista mientras ejercita los músculos junto al paseo. «Vinimos a Las Palmas a pasar el fin de semana para hacer compras y demás y no nos lo esperábamos», apunta el lanzaroteño Eduardo Betancor junto a sus hijos Nayzan y Dylan y su sobrino Marcos. «Han pedido un quad, no saben nada los chiquillos», afirma entre risas.

La pequeña Iria también se acercó hasta Papá Noel, aunque en este caso su (posible) regalo de Navidad era un poquito más ajustado a las expectativas, una Barbie, «rubia», para ser más exactos. «Así así se ha portado», indica su madre, Alba, moviendo la cabeza. «Hemos venido a dar una vuelta, para salir de Arucas, y ya veremos si nos quedamos por aquí a comer o qué», responde la familia.

«El paseo de Las Canteras es el mejor de los escaparates», indica el escritor Germán Vega

Los juguetes están bien, pero los adultos prefieren algo más, con sustancia. Y de eso saben en el puesto de los escritores Germán Vega y Martha Golondrina -pseudónimo en este último caso-. Naturales de la capital grancanaria y de Lanzarote, respectivamente aunque ella se define a sí misma como «ciudadana del mundo», estos días venden en el paseo de Las Canteras sus últimas novelas y los ejemplares de la ya extinta editorial canaria Besos de Papel. «El paseo de Las Canteras es el mejor de los escaparates», explica él, «además, puedes hablar con los lectores, comentar anécdotas».

Con un surtido de novelas de ciencia ficción y novela romántica, entre otros géneros literarios, los más espabilados del mercadillo van desfilando y echando alguna que otra ojeada a los títulos. Aunque, si había un puesto que atraía las miradas de los más curiosos ese era el de objetos vintage y de segunda mano que regenta Ditmar Wahlhuzer y un amigo. «Tenemos de todo, mucha gente que pasa empieza a decir esto era de antes, aquello lo utilizaba mi abuela», apunta este austriaco radicado en Maspalomas desde hace casi 30 años.

Desde monedas hasta tazas de té, relojes, candelabros, copas de cristal o una vajilla pintada «de los tiempos de Mari Castaña», como aquel que dice. «También hay cosas traídas de Indonesia, Nigeria, hasta de la India», repasa el austríaco el género. Pero no todo tienen por qué ser curiosidades. Porque los clásicos mandan y, ¿a quién no le gusta regalar un perfume?

Rudi Leper, natural de Bélgica, lleva afincado 11 años en Lanzarote y desde entonces fabrica perfumes «totalmente naturales». «Para regalo siempre es una buena opción», comenta. «Se interesan mucho los extranjeros, los turistas, pero también los canarios», indica el artesano. Tiene su laboratorio en la Isla de los volcanes y estos días vende en Las Canteras una gama que va desde el más dulce realizado a base de flores a las fragancias de aroma fresco, hecha con hojas de cedro.

Del 2 al 5 de enero los pajes de Melchor, Gaspar y Baltasar tomarán el relevo en el mercadillo navideño

Y es que los productos naturales pueden tener mil y una utilidades; quien dice hacer perfumes, dice hacer vino. Los de Jeribilla llevan fermentando fresas, plátanos o mangos casi siete años y estos días también están en Las Canteras. «Vendemos durante todo el año, aunque tenemos más vinos de un tipo o de otro en función de la temporada de la fruta», explica Miguel Méndez. «Ahora mismo el de tuno indio lo tenemos ya agotado», apunta; por tanto, aquellos que pensaban ir estos días al mercadillo de la playa deben saber que no podrán adquirir uno ya ni para Nochebuena ni para Nochevieja, «ya hasta Reyes nada».

No obstante, la feria ‘Sueño de Navidad’ volverá al paseo de Las Canteras del 2 al 5 de enero en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. En este caso serán los pajes reales de Melchor, Gaspar y Baltasar los que se acercarán hasta la playa con la intención de recoger las peticiones de regalos para los niños y las niñas que se hayan portado bien este año. Lo cierto es que las muestras de productos locales han inundado este fin de semana Las Palmas de Gran Canaria; en la plaza Stagno los comerciantes desplegaron la ‘Triana Happy Market’ y en la rambla de Mesa y López los artesanos estarán hasta el próximo 24 de diciembre.

Según un comunicado remitido por el Ayuntamiento, el desarrollo de estos eventos navideños estará sujeto en todo momento a las indicaciones sanitarias que dicten las autoridades competentes. En cualquier caso, tendrán el aforo restringido al 50% y contarán con sistemas de control de aforo como vigilancia o perimetrajes. Todo con tal de hacer más amena la estancia de Papá Noel en la ciudad.