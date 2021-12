La ciudad amplía la limpieza diaria de calles e incorpora brigadas rápidas

La limpieza de calles con equipos mecánicos será diaria, también los fines de semana y festivos, en Arenales, Alcaravaneras, Schamann y Escaleritas, según anunció este lunes la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina. La edil desgranó las principales novedades del pliego que prepara la corporación municipal durante un pleno monográfico sobre la limpieza de la ciudad convocado por la oposición. El equipo de gobierno rechazó las siete propuestas presentadas por los grupos que impulsaban la convocatoria.

Al margen de las nuevas zonas de limpieza diaria, Medina avanzó la creación de brigadas rápidas con furgones de doble cabina que incluyen cinco peones para realizar operaciones itinerantes, así como de recogidas especiales por emergencias o inclemencias meteorológicas. De acuerdo con la concejal, la limpieza de aceras ganará máquinas hidrolimpiadoras y más turnos de trabajo con el nuevo pliego, que se encuentra «en el servicio de contratación esperando a su publicidad para que puedan concurrir las empresas», aseguró.

Antes de que tenga lugar la futura adjudicación, el Ayuntamiento reforzará la limpieza en navidades con 44 nuevos vehículos, según señaló la edil de Limpieza, que aprovechó el pleno para ofrecer un resumen estadístico de las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio este año. Durante 2021, las intervenciones especiales han aumentado un 1,4% -diez servicios más que en 2020- y el número de vehículos ha crecido en diez unidades, hasta un total de 106, especificó Medina. También se ha incrementado el uso de agua -un 23% más, hasta 138.240.000 litros- y de desinfectante, con 5.280 litros.

Críticas de la oposición

Con unas u otras palabras, los concejales de la oposición coincidieron en criticar la situación de limpieza en la ciudad. El edil no adscrito José Antonio Guerra, que fue el primero en intervenir durante el pleno, mencionó entre los principales problemas las aceras ennegrecidas, las malas hierbas o los enseres que quedan abandonados en la vía pública. A su juicio, «no es una cuestión económica», sino de gestión y plantilla: «Es necesaria una ampliación de operarios para parchear los boquetes y que la ciudad empiece a estar limpia de nuevo», reclamó.

David Suárez, de Coalición Canaria, describió la situación de la ciudad como «alarmante» y afeó, al igual que hicieron otros concejales, la ampliación del contrato de emergencia suscrito al comienzo de la pandemia. «No han sido capaces de justificarla», criticó. El edil, para quien las 25 nuevas plazas convocadas recientemente son «promesas que van a incumplir», elucubró con que la concejal «quizás está desbordada con tantas tareas», en referencia a las otras labores de Medina dentro de la corporación municipal, en el área de Carnaval.

La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, abundó en esta idea, pero descargó de parte de responsabilidad a la edil de Limpieza y la depositó sobre el alcalde, Augusto Hidalgo, y el resto del equipo de gobierno. «En vez de poner excusas, debe mirar hacia su alcalde y compañeros», le reclamó. La situación de la ciudad, argumentó, «no es un problema de dinero, sino de falta de organización», para lo que ofreció un listado de prioridades. Entre ellas, organizar el «caos interno», efectuar campañas de concienciación sobre limpieza o enfrentarse al desbroce de aceras, chicles o pintadas.

Estado de la ciudad

El Partido Popular también apuntó con sus críticas al alcalde capitalino. Para su portavoz, Ángel Sabroso, la ciudad vive una degradación «constante, paulatina, seria, grave» que se manifiesta en sus calles. «Termina un ciclo de dos mandatos dejando la ciudad mucho peor de lo que la encontró», recriminó a Hidalgo. El pleno de ayer, abundó, fue «una auténtica reprobación de toda la oposición a la gestión que están realizando en la materia más básica», la limpieza. «¿Todo esto está orquestado para justificar la externalización?», se preguntó.

En el pleno participó también la concejal no adscrita Beatriz Correas, que afeó al alcalde que negara suciedad en las calles de la ciudad. «Hay que tener mucho morro», le espetó. La antigua edil de Ciudadanos centró sus críticas en Hidalgo, sobre todo durante su intervención de cierre: «El alcalde quiere una ciudad sucia».

La edil no adscrita Carmen Guerra, que ocupó parte de su intervención en criticar a los grupos de la oposición que no le invitaron a participar en la convocatoria del pleno, habló de un «alcalde nulo y un equipo de gobierno nulo». Guerra llamó a Medina «demagoga» y aseguró que la concejala de Limpieza «dice ignorantadas». Las suyas fueron algunas de las palabras más gruesas de la reunión, pero no las únicas.

Hasta 44 vehículos se incorporarán durante estas Navidades para reforzar el servicio

La propia edil al cargo de los Servicios Públicos había calificado poco antes como «miserable» la elevación al pleno del caso de los 187 trabajadores cuyo despido ha sido considerado improcedente por el Tribunal Supremo y que los grupos de la oposición abogan por reincorporar a la plantilla. Uno de ellos intervino al final del pleno, antes de las votaciones, para pedir la readmisión: «Le aseguro que no se va a arrepentir, somos personas trabajadoras y responsables».

La petición, en cualquier caso, tuvo un corto recorrido. El pleno rechazó, con 16 votos en contra y 12 a favor, la propuesta de readmisión, porque según dijo Medina «hay diferencias entre despido improcedente y nulo». «No voy a prevaricar», insistió. Idéntico resultado obtuvieron otras cinco propuestas sobre la recuperación de tareas habituales del Servicio, la elaboración de un informe ejecutivo sobre contrataciones, la finalización del contrato de emergencia suscrito el año pasado, la devolución de tasas de examen o el abono de salarios de tramitación. Tan solo hubo una variación -aunque sin efectos en el resultado final- en la petición de declaración de Limpieza como servicio esencial, en la que Carmen Guerra se abstuvo.