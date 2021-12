Loewe cierra su tienda de la calle San Bernardo y busca otra ubicación

La firma Loewe cerrará el próximo 28 de diciembre su tienda de la calle San Bernardo y busca un local en otra ubicación de Las Palmas de Gran Canaria para mantener su presencia en la ciudad, aunque aún no ha encontrado un local que se adapte a las nuevas necesidades que requiere la empresa.

Se trata, según ha trascendido de fuentes cercanas a la compañía, de un cierre temporal en busca de otro lugar en la capital, pues el histórico establecimiento del número 6 de la calle San Bernardo, en el edificio del también desaparecido Círculo Mercantil, ya no reúne las condiciones para el nuevo modelo comercial que promueven los actuales gestores de la marca.

La de San Bernardo es la única tienda propia de Loewe en Gran Canaria, pues el resto son espacios en grandes almacenes o centros comerciales, según han explicado fuentes del sector, que han comentado que esta empresa, y otras instaladas en esa zona de Triana, han mostrado su descontento con la situación en que ha quedado esa calle tras las obras realizadas en los últimos años.

En concreto, la parte de la vía más cercana al local de Loewe es utilizada como aparcamiento en doble fila por los camiones que reparten mercancía a los establecimientos situados en esas calles paralelas o perpendiculares a Triana. Eso ha hecho que las tiendas de moda pierdan su atractivo por el tráfico, los ruidos o la contaminación, ya que los potenciales clientes tienen que sortear los vehículos estacionados o en marcha para llegar a la puerta de esos comercios.

El cierre y traslado de la tienda de Loewe a otro punto de la ciudad, según las mismas fuentes, podría estar también relacionado con las polémicas generadas en torno al antiguo Círculo Mercantil y al hecho de que el edificio contiguo, donde se encontraba el popular restaurante Jiménez, haya sido derruido para levantar un nuevo inmueble, lo que supone meses o años de obras a muy pocos metros de su puerta de entrada.

La calle San Bernardo, pese a un corto recorrido desde Primero de Mayo hasta Viera y Clavijo, ha estado sometida a numerosas obras en los últimos años, entre otras para peatonalizar las vías adyacentes de Cano o General Bravo o para rehabilitar el aparcamiento público. Eso la ha convertido en una de las vías más atascadas de la zona comercial de Triana.

Los propietarios de las tiendas de esa zona también se han quejado por la proliferación de terrazas de bares y restaurantes, sobre todo tras la pandemia de Covid, que ocupan en espacio que en su momento de diseñó para el disfrute de los peatones y compradores. En calles como Perdomo, Constantino o Arena es complicado transitar en horas comerciales y los peatones deben sortear mesas, sillas y sombrillas para poder entrar en las tiendas o simplemente mirar los escaparates.

La empresa Loewe no ha accedido a desvelar sus intenciones de futuro, pero según las fuentes consultadas aún no sabe si permanecerá en el área de Triana o se mudará a otras zonas como Mesa y López. Llevan meses buscando ese nuevo emplazamiento, pero hasta ahora no han encontrado el local que necesitan para su expansión. Lo que ha trascendido es que cerrará el martes de la próxima semana y que no lo comunicará públicamente porque no es su costumbre. Tampoco anunciará liquidaciones o rebajas por cierre del negocio porque no es la práctica habitual en estos comercios de artículos de lujo.