«El Gordo aumentará las ventas de la lotería en esta provincia»

Por fin ha caído en esta provincia el Gordo de la Lotería de Navidad con una gran cantidad de millones en premios. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando esta noticia?

En todos los años que llevo en este puesto ha habido siete primeros premios, pero esta sorpresa de vender 40 series del Gordo de Navidad nunca lo habíamos vivido. Ha sido una gran alegría. El año pasado tuvimos un primer premio en Haría, pero solo fue un décimo, y en el año 2018 tocó en una docena de sitios, pero muy repartido y nada que ver con esta cuantía de 160 millones de euros. En este caso es diferente por la cantidad de dinero repartido. Cuando es por terminal, se distribuye mucho, pero el número del Gordo de este año, el 86.148, estaba adjudicado a una administración de Madrid con 130 series y a esta de Jinámar con 40 series.

¿Qué repercusiones tendrá? ¿Se notará en las ventas de próximos sorteos?

Normalmente se nota. Evidentemente por fases. Donde más se aprecia es en el punto de venta del Gordo, pero también en las localidades de los alrededores y en la provincia en general, pues de esto se habla en los medios de comunicación y se comenta entre la gente. Me imagino que para el sorteo del Niño aumentaremos más de lo que teníamos previsto crecer. Normalmente siempre se potencia el siguiente sorteo. Ahora ya estamos en el mapa de los mayores premios de la Lotería Nacional y eso tendrá un impacto importante.

¿Qué puesto ocupa la provincia de Las Palmas en el ranking del juego?

En ventas, en lo que llamamos juegos pasivos, como la Lotería Nacional, no estamos entre los primeros, sino en el último tercio de la lista de gasto por habitante. En volumen oscilamos entre el séptimo y el noveno puesto de España. Al contrario, en los juegos activos, como Bonoloto, Primitiva o Euromillones estamos siempre en el primer tercio de la tabla.

¿Tiene que ver con el nivel económico de la población o con la costumbre?

Es más por la tradición de jugar. Por ejemplo, donde más se juega a la Lotería Nacional, en gasto per cápita, suele ser en Castilla y León y en Castilla-La Mancha. Los juegos nuevos o activos, en cambio, impactan más en sitios donde hay más movimiento de población. Son sitios y personas con características distintas. Aunque estamos en un mundo multiglobal en el que hay de todo, algunas tradiciones se mantienen y una de ellas es la Lotería de Navidad, que no tiene parangón con ninguna otra, es la que más premios reparte en el mundo, el 70% de lo recaudado.

¿Puede convertirse el Mirador de Jinámar en competencia de Doña Manolita de Madrid o la Bruixa d'Or de Sort en la venta de loterías para todo el territorio nacional?

Eso esperamos, porque ha dado dos premios muy importantes, en su día batió el récord de la Unión Europea con los 190 millones de euros del Euromillones. Las previsiones son buenas, porque el Gordo ha estado muy repartido. Por lo que me comentan hay décimos compartidos por grupos de amigos, en colegios y en empresas, porque la Lotería de Navidad tiene ese arraigo de compartir los décimos entre varias personas. Estamos contentos porque esto incluso supone un impulso a la economía de la zona, porque estamos hablando de muchos afortunados en el Polígono de Jinámar, Marzagán y otros barrios de Telde, Valsequillo o la capital. Ya se ven colas para el sorteo del Niño y estos días van a ser de mucho ajetreo.

Antes de que apareciera esta administración del Mirador, ¿cuáles eran los sitios predilectos de los grancanarios?

Destacaba sobre todo el municipio de Telde.

¿Eso tiene alguna explicación?

Los premios. En Telde hubo un sorteo de Navidad muy bueno y cogió la fama. La administración del centro comercial Alcampo también cogió relevancia cuando batió un récord de 58 millones de euros y este del Mirador de Jinámar subió mucho sus ventas desde que dio el premio del Euromillones en el año 2017. También depende de la promoción externa que haga después cada administración de lotería, de que le saquen partido a esa fama.

Usted maneja las cifras de ventas de la Lotería Nacional en las últimas décadas, ¿qué evolución ha tenido?

Hemos tenido una evolución positiva año a año, exceptuando el 2020, lógicamente por el confinamiento, pues hubo dos meses sin ventas. Este año 2021 subimos en Canarias un 26,7%, y es la Comunidad Autónoma que más creció, solo superada por Andalucía. La media nacional de subida fue del 17,2%. En 2020 se había bajado un 13%. Dentro de las repercusiones generales de la pandemia, se ha resistido.

¿Cómo están repercutiendo las nuevas tecnologías en la Lotería de Navidad? Parece que todavía hay mucha gente que prefiere comprar el clásico billete físico, mejor que la venta por máquina.

Es lo que comentaba antes, las tradiciones. En las dos provincias canarias la repercusión de la venta por terminal es mayor que en otras provincias de España. Aquí se acepta bastante más. En 2018 tocó un primer premio que se había por máquinas en varios lugares del Archipiélago y eso da confianza. Es lógico que tengamos que adaptarnos a las nuevas tecnologías porque son muy positivas. Por ejemplo, una de las innovaciones que se han introducido es la utilización del Bizum, tanto en los pagos para jugar como para cobrar los premios menores de 2.000 euros. Es una herramienta muy cómoda y se utiliza cada vez mas, sobre todo la gente de mediana edad hacia abajo.

¿Cuál es el perfil del jugador de Lotería de Navidad?

No existe un estudio exacto del tipo de persona, pero creo que es muy variable. Hay gente muy conservadora, que siempre juega cantidades similares y compara los billetes en el mismo sitio. Y otros que van cambiando de administración cada año en busca de la suerte. En La Palma, por la erupción del volcán, se vendió todo, por solidaridad o por pensar que al haber ocurrido allí esa gran desgracia se iba a compensar con un premio de la lotería. Y a nivel económico, la gente es comedida, no se gasta más de lo que cada uno se puede permitir, no hay casos de personas que tengan problemas de ludopatías con la lotería.

¿Los demás juegos de azar le hacen mucha competencia a la Lotería Nacional?

El Euromillones es muy importante aquí porque ha tocado cuatro veces, tres en Telde y uno en el Mirador de Jinámar. Creo que es el único sitio de Europa que ha tocado tantas veces. También la Primitiva cuando empezó. Sobre todo cuando se van incrementando los botes. Parece que la palabra bote atrae a los jugadores, aunque sin bote también hay premios importantes. Pero la Lotería de Navidad es una tradición muy especial y seguirá adelante porque vamos aumentado las ventas año a año.