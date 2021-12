La mejor playa para pasar la Navidad

«Esta playa es la mejor», aseguran al unísono Roger y Julia Ayling en Las Canteras poco antes de de sacarse un selfie con el mar de fondo. Esta pareja de turistas toma el sol en unas hamacas sin pensar demasiado en el mal tiempo que han dejado atrás en el Reino Unido, de donde provienen. Los 24 grados que marcan los termómetros del paseo son el imán que los ha atraído hasta la playa, donde también piensan dar la bienvenida a 2022. Como ellos, miles de personas, tanto locales como visitantes, optaron ayer por pasar el día de Navidad entre el sol y los chapuzones.

«Está organizada, limpia y con todo bien recogido», celebran los ingleses Roger y Julia Ailing

«Llevamos viniendo nueve años», explica Julia poco después del mediodía frente al hotel Cristina, mientras Roger se afana tratando de quitar el morrión que envuelve la botella de champán que han bajado hasta la arena. Durante este tiempo, se han convertido en unos grandes expertos en la planta alojativa de la playa -otros años han pasado por el Reina Isabel y el NH- y tienen claro cuál es su lugar favorito para tomar el sol. «Aquí, en el cuatro», apunta él señalando al número de la caseta de hamacas más cercana.

La jubilación les permite pasar gran parte del tiempo viajando, aunque su lugar predilecto para pasar las navidades es Las Canteras, porque «no es un resort como los del Sur». De acuerdo con ella, Las Canteras está «organizada, limpia y con todo muy bien recogido». Además, «la gente es muy amistosa», agrega él. La visita a la Isla cuando llega diciembre se ha convertido en algo tan suyo que incluso han logrado convencer a sus hijas para que también se den un salto antes de Nochevieja. «Eso sí, no se quedan con nosotros», apostillan.

De Finlandia a La Puntilla

El calor de Las Canteras también atrajo a la hungaro-finlandesa Rita Varonen, una apasionada de la ciudad que repite visita: «Es que amo Las Palmas», asegura mientras da un paseo desde la zona del chino rojo hasta La Puntilla acompañada de unos amigos locales. «Lo bueno de aquí», continúa, «es que tienen la playa, pero en cuanto sales de la arena lo que te encuentras es la vida real».

Rita Varonen, llegada desde Finlandia, celebra los casi 40 grados de diferencia con la Isla

A Rita, una reputada directora de coros que imparte enseñanza en la Universidad de Jyväskylä, le ronda un número en la cabeza, el -16. Esos son los grados, en negativo, que marcaba el termómetro en la localidad donde reside, a algo menos de 300 kilómetros al norte de Helsinki. Cada uno de los casi 40 grados de diferencia con Las Palmas de Gran Canaria se reflejan en su rostro, iluminado por la felicidad de estar al sol sin más preocupaciones que el dolce far niente. Ni siquiera la pandemia puede con esa emoción: aunque reconoce sentirse cansada del coronavirus -«Odio el covid», recalca-, se siente segura con las tres dosis de la vacuna, la última de las cuales recibió hace poco.

La preocupación por los contagios, en cualquier caso, está tan extendida en la capital grancanaria como la propia transmisión del virus, que en los últimos días no ha parado de crecer. «Claro que hay miedo», sentencia Guillermo Ojeda, un habitual del arenal que no falta ni un solo día a su cita con las olas de la playa. Cerca de donde vive hay personas contagiadas, según explica, por lo que en su familia han optado por ser especialmente cuidadosos.

Banquete de sobras

En su casa, la cena de Nochebuena fue solo con cuatro personas -uno de sus hijos se encuentra en Estados Unidos y no pudo viajar- pero a pesar de la distancia, lograron disfrutar de la reunión en familia como antaño. La fiesta se alargó hasta las dos de la mañana con intercambio de regalos incluido, aunque no para él: «Solo para los hijos, yo me espero a los Reyes». Horas después de la celebración, apostado en su silla de playa mientras saluda a un amigo que se le acaba de sumar, Guillermo observa la bruma que se levanta en la orilla desde la Cícer y calcula el tiempo que le tomará completar su paseo hasta la otra punta de la playa: «Lo hago todos los días», asegura. En su mente, el banquete de sobras -«Sopa, mariscos y carne», detalla- que le espera al volver a casa.

Los habituales de la playa no faltan a su cita con el paseo matutino ni siquiera el 25 de diciembre

El plan de Karen Rojas, Luis Rotela e Ingrid Aponte es bien distinto. En vez de comer en casa, se llevan el banquete de Navidad a la playa, cerca del hotel Reina Isabel, y disfrutan de su día libre en compañía. «Tenemos mucha comida, aquí dentro están los bocadillos de jamón y queso», dice Karen apuntando hacia un gran bolso que tiene a su lado. Estos tres paraguayos residentes en la capital no suelen disponer de mucho tiempo libre, por lo que las ocasiones como para disfrutar juntos como este día de Navidad suelen ser escasas. «Cuando toca, hay que aprovechar», recalca Luis.

Karen, Luis e Ingrid trabajan cuidando a personas mayores, por lo que han tenido que ser especialmente cuidadosos durante los dos últimos años y tampoco pudieron reunirse en Nochebuena. «Nos cuidamos mucho», recalcan. Por eso mismo, explican, les gusta escaparse a Las Canteras en cuanto tienen un momento libre: «La vista es muy hermosa».

Asiduas al Belén

El trasiego de personas es constante sobre los adoquines rojos del paseo. Muchos se dirigen a las terrazas para tomar algo, aunque uno de los lugares más concurridos en el día de Navidad es el belén de arena, que con el transcurso de los años ha dejado de ser un simple nacimiento para pasar a ser un ícono del turismo y las ‘navidades doradas’ de las que presume la ciudad. Por él pasea poco antes del mediodía Liria Herrera, una galdense de adopción -nació en Fuerteventura- que analiza con sumo detalle cada una de las escenas, hasta que se topa con una de las dedicadas a la isla de La Palma y se sorprende al ver una urna con materiales volcánicos procedentes de la erupción.

El homenaje a La Palma en el nacimiento llama la atención de sus visitantes

Liria explica que la Nochebuena de este año ha sido peculiar, porque como en tantas otras casas, ha faltado gente, aunque «por otros motivos», explica en referencia a los positivos por Covid-19 que han obligado a muchas familias a dividirse en la cena. En su casa, la más preocupada es su madre, por ser una persona mayor, pero los demás han «aprendido a convivir» con el virus y de ese modo logran sobrellevar las complicaciones impuestas por la pandemia. «¡Hasta me eché unos bailes!», asegura entre risas.

El Belén, que recibe cada año a cientos de miles de curiosos, también tiene visitantes que no se pierden ni una sola edición. Dos de ellas son Begoña Medina y Carmen Sánchez, que vienen cada año desde Carrizal para recrearse contemplando el nacimiento. Ya casi se ha convertido en una tradición que se repite cada 25 de diciembre, en coincidencia con la fecha fijada por la tradición cristiana para el nacimiento de Jesús.

Su ruta de Navidad está clara desde hace años, según explica Carmen. Lo primero es la visita al Belén -siempre se acuerdan de su sobrino Blas, que cumple este día- y después un paseo por la playa para tomarse «un cortadito» al sol. Después, de vuelta a casa para disfrutar de las sobras de la gran cena del 24. Este año les esperaba sobre la mesa el guiso de carne con el que ya celebraron la Nochebuena.