El portavoz del grupo municipal Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, mantuvo ayer una reunión con los representantes sindicales de FCC, la empresa externa de limpieza que tiene contratada el Consistorio. Encima de la mesa, temas como el incumplimiento en el pago de las nóminas o la paga extraordinaria de Navidad, entre otros.

Los trabajadores anunciaron durante el encuentro que irán a la huelga si a final de año no han cobrado sus nóminas. «Si el Ayuntamiento no les paga, nosotros no cobraremos nuestro salario, y si esto ocurre y nos vemos obligados, iremos a la huelga», declaró Fabio Rodríguez, presidente del Comité de Empresa. Por su parte, Candil lamentó que el Consistorio «tense la cuerda al máximo» con estos trabajadores.