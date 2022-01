Las brujas de Elena Galipoli visten como quieren y hacen lo que les da la gana. Tan pronto las puedes ver bailando, como haciendo yoga o el pino. De vez en cuando se montan en la escoba, pero no siempre, sólo cuando tienen que moverse a algún lado y están hechas de papel maché, lana y cuero. Salen de la imaginación de su creadora, que asegura no tener una palabra para definir lo que hace. «Es artesanal, es arte, es lo que sale del alma, porque a todos los que creamos nos sale del alma hacerlo. La creatividad es algo que nace con la persona», sostiene Galipoli, una de los 80 artesanas y artesanos que desde este domingo exponen sus trabajos en la 27 edición de la Feria de Artesanía de San Telmo que, organizada por la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), estará abierta hasta el próximo 5 de enero. Debido a las medidas sanitarias adoptadas las carpas han sido colocadas este año en la plaza de los Escritores, en la parte alta de la Estación de San Telmo.

Calados, cestería, jabones, reciclado de material, telas pintadas, juguetes de madera, artesanía en cristal y vidrio, joyería, hasta 33 oficios están representados en la feria.

os artesanos han llevado lo mejor de su producción y esperan que la gente les de el mejor destino que se pueda imaginar: hacer feliz a los seres queridos a través de la magia del arte hecho regalo. El artesanal ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, consideró ayer durante la inauguración que esta es «una oportunidad para favorecer a los artesanos y artesanas de nuestra isla, que están aquí ofreciendo unos productos», que se mueven «entre la tradición y los diseños más vanguardistas».

Calado

Como los que hace Nicolasa Alemán Sosa, una de las pocas caladoras que sobrevive en las islas. Desde que Nicolasa abrió los ojos en Ingenio hace ya 80 años, su madre la encaminó al oficio. Tal es así que ella no recuerda el primer trabajo que hizo. «Ingenio es muy artesano.

De las manos de la caladora Nicolasa Alemán, una de las pocas que quedan, brotan maravillas

En todas las casas hay una caladora o más, por lo menos una hay. Yo recuerdo que todos los veranos calaba, porque los inviernos eran para trabajar», recuerda Alemán Sosa, que lamenta que sus hijos no hayan querido saber nada de un oficio del que no se puede vivir.

«Las caladoras se están perdiendo, se están quedando por el camino. Yo no vivo del calado, nunca se ha podido vivir ni ahora ni antes, aunque antes se vendía más. Hay que echarle muchas horas. Mis hijos me ven que no saco resultado y no han querido saber nada».

Y es que a ella, confiesa, calar la hace feliz. «El secreto del calado es que te guste porque si no, es aburrido. Yo disfruto calando. Le dedico los ratos libres, porque estar mano sobre mano no me gusta y calar me relaja», explica.

De sus manos salen auténticas maravillas: mantelerías caladas, juegos de toallas, bolsos, paños de cocina, faldas y blusas. Tras abrir la feria su primer cliente, se llevó dos manteles por 50 euros. Es un cliente fiel que siempre acude a comprarle a la feria y ya van 27 ediciones, ninguna de las cuales se ha perdido Nicolasa. «Hace 15 días fui a Tenerife, a la feria regional. Estoy como las cajas de turrones», señala muerta de risa.

Duendes y brujas

Un poco más allá de las mantelerías caladas de Nicolasa Alemán se topa una de golpe con el espacio feérico, el mundo mágico creado por la artesana Elena Galipoli, poblado de elfos, duendes y brujas de papel maché. «Las hadas de colores han volado todas este año», aclara Galipoli, quien aclara que todas sus brujitas «son supermodernas y llevan minifalda» y lo que se tercie. «No sé por qué las brujas tienen que ir con un vestido negro. Tienen que vestir como les de la gana».

Las brujas de papel maché de Elena Galipoli visten como quieren y hacen los que les da la gana

Y luego están los duendes, con su cuarzo natural traído desde Brasil, su llave, su elemento dorado y algo de tierra. Empezó a hacer duendes después de «ver un sitio donde había muchos en Patagonia, Argentina. Al poco de llegar me dio por hacer uno. Después hice otro y otro y así seguí, porque me encantan». En palabras de la profesora de artesanía, «cuando te metes en este mundo vuelves otra vez a la niñez, a esa inocencia que hemos perdido, desgraciadamente».

Juguetes de madera

Al mundo de la infancia están destinados los juguetes de madera que hace Gerardo Maya, un carpintero que se metió de lleno en en este tipo de artesanía, tras cerrar la carpintería donde trabajaba. Trompos, zapatos de madera con cordones para aprender a hacerse el lazo, juegos geométricos, puzzles. Se trata de aquellos juguetes con los que los niños de antaño se lo pasaban de lo lindo echando a volar la imaginación, esos que fueron desapareciendo y sustituidos por los de plásticos y electrónicos.

Sólo algunos artesanos como Maya se han encargado de mantenerlos vivos. «La gente está volviendo al juguete de madera, a los juegos de pensar y de ensamblar», indica Maya, quien hace también sonajeros para bebés, que recubre con cera de abeja para proteger la madera.

Taraceas

Las taraceas que hace María Jesús Melián forman parte también de un oficio en vías de extinción, como todos aquellos que precisan de mucho tiempo para plasmar el arte. Melián es pintora y descubrió en los años 80 las taraceas, un arte de origen árabe anterior al siglo XV, que consiste en «incrustar madera dentro de madera. Se puede hacer con piedras preciosas y metales como estaño o latón» y elementos naturales como el nácar. Asegura que en la actualidad es la única artesana que hace taraceas en Gran Canaria y hace, sobre todo, cajitas de madera pequeñas, que «son más vendibles». Además de taraceas, Melián hace maravillas con la pintura de telas y sus camisetas. En su puesto vuelan preciosos pañuelos pintados a mano o teñidos con cochinilla, cebolla, aguacate o eucalipto.

Cerámica

La cerámica de Margarita Arencibia llama la atención por la pureza y sobriedad de sus colores y formas. Vasos, fuentes, cuencos y jarrones son modelados por esta paisajista, que solo usa colores naturales: ocres, tierras, blanco y azul. Su primera colección inspirada en el mundo marino y poblada de lapas, erizos burgaos y caracolas sigue entusiasmando a la gente.

«No es una cerámica tradicional canaria pero sí que intento ser bastante sostenible, utilizar esmaltes no contaminantes, sin plomo. Me centro en dos o tres esmaltes y colorantes y sigo una línea contemporánea con medios poco sofisticados», subraya.

Almazuela

La artesana Gabriela Márquez intenta que no caiga en el olvido la almazuela, el antiguo arte de reciclar tejidos, surgido a la fuerza, cuando en las casas no había poder adquisitivo para comprar o hacer ropa nueva de cama, que ahora se ha puesto de moda con el nombre de patchwork.

La enfermera Márquez aprovecha sus ratos libres para elaborar mantas, manteles, monederos, neceseres y hasta colgantes con formas y colores espectaculares y en algoldón cien por cien.