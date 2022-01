Las colas de los regalos para los Reyes Magos llegan hasta las calles

Los compradores de los regalos con motivo de la llegada de los Reyes Magos no se asustan cuando planean y deciden hacer las últimas compras en cualquier zona comercial o rincón de Las Palmas de Gran Canaria, ni de la Isla. Además de mucho tráfico y colapsos de la circulación, según el sitio y la hora, la situación es muy parecida en todos los lados, y siendo en mayor medida en cuanto más se acerque el día 6 de enero y la llegada de sus Majestades de Oriente con sus presentes para los niños y para los menos pequeños.

Las colas de clientes en varias tiendas de ropa de la zona comercial de Mesa y López, como sucedía ayer por ejemplo en las de Stradivarius y Zara, llegaban hasta las calles y aceras por la mayor afluencia de público y por el aforo limitado en los establecimientos en base a las normas sanitarias por la pandemia del covid.

Muchas decenas de personas, bien de forma individual, en pareja, tríos, en familia, o grupos iban y venían, por la avenida José Mesa y López y muchas calles próximas, como Ruiz de Alda, con más restaurantes y terrazas que tiendas; Galicia; General Vives; o la calle Juan Manuel Durán González

Así pasó entre la una y las tres de la tarde de ayer, siendo mayor más tarde y como se espera en la jornada de hoy, víspera del día 6 de enero.

Ana Montenegro, vecina de la zona de Mesa y López, acepta hacer la cola delante de una tienda sobre las dos de la tarde, al tiempo que unas siete mujeres están delante de ella. «No me importa hacer cola. Lo entiendo, es recomendable y necesario, y prefiero no entrar en los centros comerciales porque hay mucha gente», manifiesta Montenegro. «Estoy encontrando lo que me faltaba para los últimos regalos. Estoy gastando prácticamente el mismo presupuesto que el año pasado», agrega.

Muchos compradores tenían ya las ideas claras respecto a lo que iban a comprar y el presupuesto para los últimos regalos, como los que «no tenían ni idea y esperaban una inspiración».

La joven Noemí Graf asegura que, poco antes de las dos de la tarde de ayer, «estoy esperando encontrar el regalo adecuado, así como que algo me llame la atención». Al mismo tiempo, Sagra Prada confiesa que «no lo tengo nada claro. En algunos sitios faltan o no encuentro las tallas que busco. También estoy buscando en algunas ofertas que ya se ven».

Seguridad

En cambio, otras clientas ya tenían claro qué buscaban como regalo. Este es el caso de Catalina Castro, vecina de la zona del paseo Tomás Morales, también en la capital grancanaria. «Yo me sacrifico para que guste y quede bien los regalos de ropa que he hecho hoy [ayer, para el lector]. Tengo claro lo que busco. Y he gastado de lo que tenía pensado, pero ganando en calidad», afirma Catalina Castro, que agrega que «he encontrado algunas ofertas y algunas están interesantes».

Otra compradora que lleva tiempo con los regalos de los Reyes Magos es Ina Pardín, que trabaja como reponedora de yogures. «Acabo de salir de trabajar y he venido por un regalo concreto, y lo he encontrado y ya me voy. Empecé las compras al principio de los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, me faltaba este último detalle».

Muchos clientes entran o salen de las tiendas con varias bolsas de compras en las manos, pero con prisas, sin ganas de parar o simplemente conversan a través del teléfono móvil.

«Claro, estoy en las últimas compras, pero con prisa. Lo siento, no puedo parar, pero lo hice ahora porque encontrar estos dos familiares», declara una mujer de una edad de entre 35 y 40 años.

Al mismo tiempo, las entradas de los dos edificios de El Corte Inglés tienen una fluida y numerosa entrada y salida de compradores.

Roscones y castañas

Mientras tanto, el ambiente navideño se nota y se extiende por la zona comercial de Mesa y López. En la avenida principal se puede encontrar un puesto en el que se vende roscones de Reyes, como también otro puesto en el que un vendedor ofrece castañas asadas, roscones y manzanas asadas.

También otra situación que se produce habitualmente con estas aglomeraciones de compradores de los últimos regalos es que se produce en torno a las tres de la tarde una avalancha o mayor presencia de clientela en restaurantes, terrazas, bares y cafeterías de distintas calles, plazas y avenidas de esta zona comercial.

Asimismo, se produce otros hechos, como ocurrió sobre las dos y media de la tarde, y era que una mujer puso en la zona peatonal de la avenida, en el suelo, una treintena de bolsos para su venta.

También es cierto que otros van de compras relacionadas con los Reyes Magos, pero no con la misma ilusión y ganas que otros muchos. José Miguel García está parado en la avenida de José Mesa y López con una bolsa grande de El Corte Inglés. «Detesto las compras y todo lo que se monta alrededor de la Navidad, y tanta parafernalia. También detesto el colapso del tráfico en ciertas vías y túneles de la ciudad. Está bien que se conserven las tradiciones, que haya regalos, que hayas pensado en cada uno y demás, pero no entiendo que te reúnas con personas a los que no has visto en 365 días».

Respecto a por qué lleva una bolsa con un regalo comprado, este trabajador del sector de la sanidad señala que «la bolsa no es mía, sino de mi hijo, de un regalo que él ha hecho. Estoy de porteador».

José Miguel García García, su hijo, de 24 años, resalta que «por fin he encontrado el regalo que buscaba. He gastado algo más de lo que tenía previsto, pero no importa porque lo he conseguido».

En relación a las colas en las tiendas y a las normas por la pandemia, los dos Jose Miguel García piensan que «hay cierta falta de respeto a las normas por parte de algunos porque ya hay cansancio por estos casi dos años».

Los dos también consideran que existen «demasiadas contradicciones» en relación a las normas por el covid. «En un avión, con más de cien personas tienes que llevar el certificado. En cambio, en ciertos momentos en los centros comerciales estás entre cientos de personas en las escaleras mecánicas o pasillos, y nadie te pide ningún certificado respecto a cuántas vacunas te han inyectado», afirma el progenitor.

«Me reúno con diez amigos en la calle y me piden que den muchas explicaciones, que si vacunas, si somos o no convivientes, que si la distancia. En cambio, en muchos casos son muchas más personas que se reúnen y no pasa nada», opina el joven.

Resultados

Por otro lado, respecto a los resultados económicos positivos o no que se puedan producir por las compras de muchos cientos de ciudadanos y ciudadanas a la zona comercial de Mesa y López durante estos días, antes del día 6 de enero, en principio parece que son buenos, suficientes «para mantener el negocio», así como ingresos iguales a los de la Navidad del año 2020, aunque «no para echar voladores». Sin embargo, todo parece que hay variaciones o cambios según la tienda esté en una u otra calle o lugar de esta zona comercial.

También algunos comerciantes y trabajadoras se muestran reservados y prefieren no desvelar cómo van los ingresos por las ventas hasta que pase el día más fuerte, es decir, mañana, la víspera del 6 de enero.

Milagros Gil, responsable de la boutique Miracles, sita en la calle Galicia, califica la situación de las ventas como «floja». «Se nota que hay menos presupuesto, pero lo que ingresamos por las ventas nos permiten mantener el negocio», señala Milagros Gil.

Una trabajadora de la tienda de calzados MBT, también en la calle Galicia, comenta que «han aumentado las ventas, pero un poco. Si años atrás compraban dos pares de zapatos, ahora es uno».

En la tienda infantil Chupete, parece que las cosas no van mejor. «Estamos vendiendo igual en estas fechas previas a los Reyes Magos que en las de 2020. La clientela se animó más a comprar en el mes de octubre, pero se reculó por el avance de la pandemia en noviembre», explica la responsable de la tienda, quien aclara que «no puedo decir que con la ropa de comunión ha ido bien o mejor, ya que lo incluí como novedad en 2020 y este año han sido ceremonias y ventas muy atípicas durante el mes de septiembre».

En cambio, en la tienda Charol se muestra algo más optimismo. Una empleada afirma que «las ventas han bajado los domingo, igual que la presencia de clientes que sean turistas. El resto de días, bien, se vende bien, como en los otros años y permite el mantenimiento del negocio y del trabajo. También influye que tenemos una clientela fiel».

En la perfumería Sabina, que está en la esquina de las calles Galicia y Juan Manuel Durán, más próxima a la avenida, parece que la situación va mejor que en otros negocios de la calle Galicia. La empleada Mar explica que «aumentan las ventas con el paso de los días y en cuanto más cerca estamos al 6 de enero. Se nota que son detalles de última hora».

Asesoramiento

«Aunque es pronto para decirlo, no creo que hayan aumentado las ventas e ingresos respecto al día de los Reyes Magos del año pasado. Lo que tengo claro que no ha habido un bajón respecto a 2020», manifiesta la trabajadora. «Nuestra clientela es femenina fundamentalmente, y acude la mayoría con la idea clara de lo que quiere. Aunque también vienen más hombres durante estas fechas, que habitualmente, para hacer regalos de última hora y piden, en muchas ocasiones, asesoramiento», agrega.

En la tienda de zapatos Clarks, que se encuentra en plena avenida de Mesa y López, rodeada de otros comercios que son un atractivo para la clientela, parece que los números van mejor, aunque la empleada muestra cierta reserva en sus declaraciones. La trabajadora, que atiende amablemente, dice que «ahora va mejor que en el año pasado en estas mismas fechas. Hay más ventas. También estamos con una campaña de rebajas y pensamos que ha ayudado a aumentar las compras de nuestros clientes».