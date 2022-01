La fuente se vuelve luminosa

Fue un regalo de la desaparecida Caja Insular de Ahorros a la ciudad y cuando se inauguró el 8 de marzo de 1973 constituyó todo un acontecimiento en Las Palmas de Gran Canaria. No fueron pocos los que quedaron hechizados por aquel espectáculo de agua, luz y sonido que nunca habían visto y la plaza del Fuero Real se convirtió en punto de encuentro durante muchos años, cuando caía la noche. Mucha tierra ha caído desde entonces, en los casi 49 años que han pasado durante los cuales el artefacto ha pasado casi más tiempo en el dique seco que en funcionamiento. Tras un año en obras, la Fuente Luminosa volverá a poner en marcha su espectáculo de agua, luz y color.

Hace unos diez días se iniciaron las pruebas para poner en funcionamiento la fuente y desde la Concejalía de Servicios Públicos, que dirige Inmaculada Medina, aseguran que la reforma culminará en «las próximas semanas», lo que dará lugar a la vuelta de los chorros y las luces. «Aún se está ajustando el sistema de luces y los chorros y ultimando todos los detalles para considerar que está totalmente terminada», indicaron las fuentes, que añadieron que la intervención ha costado 300.000 euros.

Los trabajos han consistido en la retirada de la impermeabilización antigua de los cuatro vasos o lagos de la fuente, la modernización del sistema eléctrico y la fontanería. También se han sustituido los filtros (tramex) que regulan la lámina de agua y se han instalado 55 electroválvulas sumergibles, entre otras actuaciones. El retraso en la fabricación de las electroválvulas, en una factoría de Toledo, ha sido el causante según el ayuntamiento de la demora en la puesta en marcha de la fuente y del parón de las obras durante varios meses.

La construcción de la fuente y la plaza, que inicialmente se llamó de la Caja Insular de Ahorros, costó 28 millones de las antiguas pesetas. La Caja se encargó de financiar la fuente, para lo que aportó 11 millones de pesetas (66.111 euros). Los jardines fueron diseñados por el arquitecto y paisajista uruguayo Leandro Silva Delgado -que también diseñó la plaza de la Feria-, con la colaboración del arquitecto municipal Enrique Spínola, que se encargó de dirigir las obras de la fuente. La anterior remodelación tuvo lugar en 2009.

La arquitecta y paisajista Flora Pescador ve la plaza de la Fuente Luminosa como una especie de «mirador sobre el mar.Me parece interesante como se levanta frente a la autovía con esas rampas. Es una apertura en la ciudad del mar, una especie de homenaje al agua, que forma parte de un eje que se une con la plaza de la Feria. Es una pena que haya estado al ralentí durante tantos años», con la que tiene continuidad en la forma. La fuente, subraya, «es como la guinda» del conjunto.

Se han instalado 206 nuevos leds proyectores sumergibles que aportarán el color

Pescador no es muy entusiasta de esas fuentes tan grandes, «pero probablemente para mucha gente sea un espectáculo verla en marcha. Es un espectáculo hipnótico que hace que la gente se quede enganchada. En su día fue muy llamativa, con la música, el color y el agua y creo que va a llamar otra vez la atención muchísimo». De los jardines, destaca la alineación de palmeras washingtonias «con una intención paisajística muy clara, que luego se repite en todo el eje de la Avenida Marítima».

A su juicio, la «enorme tarta», como define la fuente, «es una imagen que forma parte ya de la historia de la ciudad y que hace muchos años que no vemos. Ahora vamos a ver qué pasa con el viento, porque cuando el alisio pegaba fuerte la gente se mojaba de arriba a abajo. Claro que también forma parte del espectáculo y del riesgo». Y es que la Fuente Luminosa constituyó uno de los remates que le faltaban a la flamante ciudad del mar, denominada en aquellos momentos Avenida Marítima del Norte. En agosto de 1972 se hicieron las primeras pruebas acústicas y aunque su inauguración estuvo prevista inicialmente para el 7 de septiembre de ese mismo año, coincidiendo con la víspera del Pino, el acontecimiento se retrasó hasta marzo de 1973 para que fueran los entonces príncipes de Asturias, Juan Carlos y Sofía, los que se encargaran de cortar la cinta. Era alcalde Jesus Pérez Alonso.

Los siete meses que pasaron entre la terminación y la inauguración estuvieron presididos por una agria polémica, reflejada en el Diario de Las Palmas, de la gente que no entendía por qué no ponían en marcha de una vez el invento, mientras el ayuntamiento guardaba silencio y no aclaraba la razón de tanto retraso. Finalmente y el acto inaugural concluyó al ritmo del pasodoble Islas Canarias.

La reforma incluye el cambio del sistema eléctrico y de la fontanería y la impermeabilización

La fuente, que ocupa una superficie de 4.000 metros cuadrados y necesita 800 metros cúbicos de agua para su funcionamiento, consta de cuatro tazas, la mayor de las cuales tiene 40 metros diámetro. Cuando entre de nuevo en funcionamiento, la fuente contará con 206 nuevos leds proyectores sumergibles RGB que pueden aportar una amplia gama de colores. En principio, señalan desde Servicios Públicos, se usarán el blanco, el amarillo, el azul, el rojo, el verde y el morado. «En función de las necesidades, esta gama de colores podrá ser ampliada a otros tonos cromáticos.

Está previsto que la fuente funcione todos los días entre las 10 y las 14 horas por la mañana y desde las cinco de la tarde a las diez de la noche. El nuevo juego de luces, que se adaptará a las diferentes conmemoraciones, se activará de forma automática con la llegada de la noche.

En opinión de la concejala Inmaculada Medina, «la reforma de la Fuente Luminosa viene a adaptar este emblemático punto de la ciudad a los tiempos modernos con la instalación de nuevos leds proyectores RGB y un amplio abanico de posibilidades de colores, además de remozar todo el sistema eléctrico y la fontanería de la fuente. Estos días lo estamos ajustando todo para que esté a punto muy pronto para el pleno disfrute de la ciudadanía».