Almatriche volverá a las calles si el Consistorio sigue ignorando sus demandas

La población de Almatriche Bajo vuelve a decir basta. Después de las movilizaciones que iniciaron en mayo pasado para exigir la atención que merece el barrio por parte de las administraciones, y que se prolongaron varias semanas hasta que las autoridades hicieron sus promesas, amenazan con regresar a las calles si desde el Ayuntamiento y el Cabildo no se ponen de acuerdo para resolver los problemas que perciben en la localidad capitalina. Hablan de falta de iluminación en parte de la calle Juan Hidalgo, de suciedad en las distintas vías y de baches y socavones en la carretera general.

Según un portavoz vecinal, "estamos a la espera y, si vemos que hasta finales de febrero no hay algún movimiento, vamos a ir a manifestación" y regresarán a las calles en marzo para que se les escuche y no se "cachondeen de la gente del barrio". Esas movilizaciones, que fueron convocadas por la asociación de vecinos Princesa Texeida y la plataforma @Almatrichebajo, lograron arrancar algunos compromisos de representantes municipales que, entienden los convocantes, no se han cumplido desde entonces.

Una de las principales demandas de los vecinos tiene que ver con el asfaltado de la carretera general de Almatriche, que luce con multitud de baches y socavones. A uno de ellos, además, le han bautizado como Pepe, ya que tiene un tamaño considerable y "lleva años con nosotros" hasta el punto que se ha convertido en "un reclamo turístico muy fotografiado", comentan socarronamente. Más allá de las bromas, aseguran estar hartos de la dejadez de funciones y de lo que consideran "peleas políticas" entre el Ayuntamiento de la ciudad y el Cabildo insular a causa de la propiedad de la vía principal, de la que siguen desconociendo si es insular o local. "Como Miguen Ángel Pérez y Augusto Hidalgo están peleándose entre sí por ver quien manda, nos tienen estancados", lamentan.

Medina asegura que la actuación está contemplada en el presupuesto de Vías y Obras para 2022

Y es que, mientras la carretera no sea del Consistorio, no la asfaltarán y, por ende, no crearán las aceras que tanto tiempo llevan pidiendo sin éxito. No es la primera vez que solicitan la información de quién es el propietario de la vía, pero las administraciones implicadas nunca han respondido a sus solicitudes, lo que les llevan a pensar que quieren "enmarañar" todo el proceso para que terminen cansándose.

También preocupa especialmente la falta de alumbrado en la subida de la calle Juan Hidalgo, que solo está iluminada parcialmente. En la última visita de la concejala de Servicios Municipales, Inmaculada Medina, les prometió que resolvería esa situación que llevan arrastrando desde hace más de 15 años, y también mandó una cuadrilla de Limpieza para adecentar las calles. Sin embargo, seis meses después, la oscuridad sigue cerniéndose sobre parte de la avenida, y la maleza ha vuelto a crecer descontrolada sin que nadie haya vuelto a retirarla. "La hierba y las colas de gato nos comen", se queja el portavoz vecinal.

A la espera del presupuesto

La concejala de Servicios Municipales, al ser preguntada por la cuestión, aseguró que la actuación prevista está contemplada en el presupuesto de Vías y Obras para este año, y que desde que se aprueben en Pleno, se iniciará todo el procedimiento para "seguir dando respuesta, como hemos hecho hasta el momento, a los vecinos de la calle Juan Hidalgo". Medina defendió que en la visita que realizó a la zona, acordó con los residentes que, al tratarse de una zona que está sin urbanizar, era necesario "hacer un proyecto para poder conectar, colocar y hacer las conexiones de luz necesarias", por lo que requería una mayor inversión que estaría cuantificada en las cuentas municipales del presente año.

Finalmente, la plataforma vecinal también hace hincapié en la que considera una "parada marginal" de guaguas justo en la entrada al barrio, donde tienen que acudir para poder coger transporte hacia el resto de la ciudad. Exigen el arreglo de la misma y que pongan una marquesina en condiciones para poder sentarse a esperar al bus con seguridad y comodidad, ya que el estado actual de la misma "es de locos".