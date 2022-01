Las obras en el mirador del Lloret, pendientes de la llegada de una pieza

Un error de medición "no deseado" en una de las piezas ha provocado el parón temporal de los trabajos en el futuro mirador del Lloret, que busca adecentar el paisaje en la entrada y salida de la ciudad por la Autovía del Norte. Una situación que se detectó el pasado mes de diciembre, antes de que dieran comienzo las fiestas navideñas, y que ha tenido que ser subsanado fuera de Canarias, ya que la pieza en cuestión no se fabrica en la isla. Pese a ello, el Cabildo de Gran Canaria, promotor de esta actuación, espera poder reanudarla "en unos 15 días" y concluirla "durante febrero", según ha indicado este jueves la consejera insular de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda.

Los trabajos se reanudarán "enseguida", desde que llegue la nueva pieza, algo que se espera suceda en un corto espacio de tiempo, para poder retomar las obras y dejarlas concluidas a la mayor brevedad posible. Este parón, que algunos usuarios de redes sociales advirtieron, es "puntual" y no va a comprometer la finalización de la actuación, según ha querido dejar claro la consejera en conversación con este periódico. Miranda ha insistido en que no existe "ningún problema" con ella, sino "simplemente este error de medición no deseado que ha tenido la empresa".

Hola @GranCanariaCab

Esta imagen de las obras paradas del mirador del Lloret es lamentable. Está así desde antes de las fiestas ....Gracias pic.twitter.com/HUwKd7wvTb — Mi playa de Las Canteras 🌺 (@LasCanteras) 10 de enero de 2022

El mirador del Lloret forma parte de una red de tres espacios de estas características que la Consejería de Política Territorial y Paisaje ha llevado a cabo en Las Coloradas, La Isleta y este emplazamiento en la salida de la ciudad por la GC-2. Con ello, se pretende dotar de equipamientos de observación y descanso a lo largo del litoral norte de la capital grancanaria, entre la playa del Lloret y el paraje natural de Las Coloradas. Uno de los objetivos que persigue el Cabildo insular con estas actuaciones es el de recuperar espacios degradados por la acción del hombre, que en algunos casos tiraba escombros y residuos en estos lugares, y acondicionarlos para el uso y disfrute de la ciudadanía.

Según la consejera Miranda, "es una actuación de poco tiempo de ejecución, salvo por este incidente, y además una bastante amable, que va a permitir la conexión total entre El Lloret y el Atlante y el paseo de Las Canteras". Una zona que suele ser muy transitada por visitantes, runners y población que pasea por las mañanas y las tardes. Además, ofrecerá unas inmejorables vistas a la bahía del Confital y Las Canteras, así como a la costa noroeste de la isla, en un entorno que el Cabildo ha tratado de "ennoblecer", en palabras de la responsable de Paisaje, tal y como se está haciendo en la entrada sur de la capital grancanaria.

En concreto, el proyecto y la obra del Mirador de El Lloret, que ejecuta la empresa Hermanos Medina La Herradura SL, cuenta con un presupuesto de 53.703 euros. Se ha concebido como una plataforma/camino, ejecutada mediante elementos modulares prefabricados de color blanco, asentados de forma sutil sobre el terreno y cuya superposición a distintos niveles configura bancadas y graderíos, desde los que se puede contemplar cómodamente el paisaje.

Inés Miranda ha detallado que se trata de una actuación "blanda, que no tiene ninguna injerencia en el medio" pero igualmente "contundente" en el sentido de la mejora del entorno que lleva consigo. Es uno de los principales objetivos que se desarrollan en el Plan del Paisaje insular y sigue las pautas marcadas por la Declaración de Florencia del Paisaje y del propio Observatorio del Paisaje de Gran Canaria.

Asimismo, ha puntualizado, considera "necesario fundamentar el complemento de la formación de la población, que quienes utilizamos el espacio público tengamos conciencia que es un espacio nuestro, y que hay que conservarlo porque si lo agredimos, estamos agrediendo lo nuestro". Una serie de miradores que ya se han construido no solo en la ciudad, sino también en otros puntos como Quintanilla, Arucas, el Faro de Sardina, en Gáldar, Llanos de la Mimbre, en Mogán, y el que está próximo a iniciar en Malpaso, Telde.