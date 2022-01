Las primeras jornadas en España de formación de formadores, con motivo de la campaña El fútbol te protege: no al abuso sexual infantil, se clausuraron ayercon una participación de un centenar de agentes de diferentes cuerpos. En la clausura participaron el jefe superior de Canarias, Rafael Martínez López; el coronel jefe de la Guardia Civil, Vicente Reig Basset; el magistrado Tomás Luis Martín; la directora general de Familia e Infancia del Gobierno de Canarias, Yolanda Iraxte Serrano; y el presidente de Federación Insular de Fútbol, Antonio Suárez. De manera presencial asistieron 35 agentes delos municipios de la isla y en streaming 65 de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y La Palma. A raíz del programa El fútbol te protege: no al abuso sexual infantil, nace el lema Haz la señal: no al abuso sexual infantil, como programa pionero nacido en Gran Canaria con la apuesta a nivel nacional y a todo tipo de deportes, a fin de de detectar posibles víctimas de abusos sexuales. El proyecto está organizado por la Dirección General de Protección de la Infancia, entre otras instituciones y entidades.