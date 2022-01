Los puesteros del Rastro de Las Palmas de Gran Canaria no abrirán en la nueva ubicación al sentirse "ignorados"

Los miembros del Rastro de Las Palmas de Gran Canaria han decidido no abrir en la nueva ubicación al sentirse "ignorados" por el Ayuntamiento. El cambio no consensuado de ubicación del mercadillo, que cada domingo se celebra en el Parque Blanco de la capital grancanaria, a la carretera del Centro, en las inmediaciones del centro comercial Monopol, ha provocado el enfado de los mercaderes, que este viernes se han concentrado frente a las Casas Consistoriales sin haber sido atendidos finalmente por el alcalde, Augusto Hidalgo, y el concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo,

El portavoz de la asociación Rastro Parque Blanco, convocante de la concentración, José Gómez, ha señalado a las puertas de las Casas Consistoriales, en cuyo interior se celebra el pleno ordinario del mes de enero, que en la GC-110 "moriría el Rastro" porque sus clientes de toda la vida, mayoritariamente de la zona Puerto, no llegarían hasta allí, y "esa zona de la ciudad está muerta los domingos". Además, tampoco tendrían el impulso de los cientos de cruceristas que suelen interesarse, en sus escalas en el Muelle de Santa Catalina, por el mercadillo dominical. Al mismo tiempo, censuró que desde el Ayuntamiento se les haya "vilipendiado" diciendo que únicamente son "20 gatos y no representamos a la mayoría", actitud por la cual decidieron que no habría Rastro hasta que se solucione esta situación y se reúnan con ellos para consensuar el lugar en el que se desarrollará a partir de ahora el mercadillo.

"Del Parque Blanco nos tenemos que marchar sí o sí, porque van las obras de la Metorguagua, pero lo que queremos es quedarnos en la zona Puerto, porque siempre hemos estado en esta zona. Nuestra lucha es quedarnos en el intercambiador de Santa Catalina", ha explicado Gómez, mientras sus compañeros del rastro y colectivos vecinales de La Isleta hacían ruido a sus espaldas, con pancartas en las que se podía leer "No más abuso con el rastro, no a Vegueta" o preguntas al alcalde sobre el futuro del mercadillo "Señor alcalde, 400 familias prácticamente en la calle, ubicación YA".

Quevedo asegura que no se ha decidido el nuevo emplazamiento del mercadillo dominical

Según la postura de los mercaderes, "la GC-110 es una subida, por lo que es un problema el hecho de montar puestos en cuesta; además, aparcamiento no hay de ningún tipo; las carreteras tendrían que ser cortadas y eso es un caos total". Sin embargo, sobre el intercambiador de Santa Catalina tendrían 10.000 metros cuadrados de superficie para disponer sus puestos y seguirían estando cerca de su clientela habitual y de los visitantes que pasan por allí al llegar en los cruceros.

En el pleno, y al ser preguntado por esta cuestión, el edil Pedro Quevedo aseguró que no se ha tomado todavía ninguna decisión al respecto del cambio de ubicación del Rastro. Solo se ha trasladado, en una carta a la asociación minoritaria del mercadillo, la decisión de ubicación temporal. Igualmente, recordó que el emplazamiento sobre el intercambiador de Santa Catalina es "inviable" porque no podrían celebrarse "durante el equivalente a unos tres meses" por tener ese espacio comprometido para otros eventos de la agenda municipal. Pese a ello, Gómez insistió en que "no nos ha recibido nunca para consensuar los cambios".

"Somos muchos puesteros los indignados porque nos hemos enterado por la resolución del señor Quevedo de que vamos a cambiar de ubicación, que se publicó en el BOP", ha censurado Gómez, quien ha agregado que, en ningún momento, se sentaron con ellos para consensuar esta medida ni para interesarse por su postura. "Solo sabemos que este es el último domingo que estaremos en el Parque Blanco y ya para el próximo no lo vamos a montar en la carretera del Centro", ha concluido.