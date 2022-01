Patrick Blethon: "Emalsa y Gran Canaria son perfectas para alimentar nuestra estrategia"

¿Qué cree que significa Emalsa para Las Palmas de Gran Canaria?

Hace solo unos días, Emalsa felicitó el 2022 en este mismo periódico con una pequeña selección de fotos antiguas. En estas fotos está la respuesta a su pregunta, porque hablar de agua en esta ciudad y echar la vista atrás es un ejercicio increíble y la certificación de una enorme historia de éxito. El desarrollo económico y social de esta ciudad no hubiera sido posible sin el coraje de quienes trajeron el agua hasta aquí en los años 60, ni tampoco sin el trabajo y esfuerzo de quienes desde entonces obran cada día el milagro de llevar agua potable a cada grifo de cada casa de una ciudad sin aportaciones naturales de agua dulce. Con la boca pequeña, para no provocar recelos innecesario, le pongo otro ejemplo: a principios del siglo pasado, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife tenían los mismos habitantes (unos 63.000). Hoy, Las Palmas de Gran Canaria casi dobla en población a Santa Cruz de Tenerife. Los factores pueden ser varios, pero hay uno que está por encima de cualquier otro y sin el cual esta no sería la novena ciudad de España y la 64 de la Unión Europea: el agua y el ingente trabajo realizado por Emalsa en este tiempo.

¿Cómo está Emalsa hoy?

Sinceramente, creo que Emalsa está hoy en uno de sus mejores momentos, y estoy convencido de que los que están por venir serán todavía mejores. En poco más de dos años, la compañía se ha abierto a la sociedad como nunca antes lo había hecho, algo de lo que ustedes son testigos de excepción. La relación con el Ayuntamiento es de máxima lealtad y compromiso, que es lo óptimo en una colaboración público-privada como esta, siempre en beneficio de la ciudad y la ciudadanía, que es el objetivo compartido por ambos socios.

¿Qué representa Las Palmas de Gran Canaria y Emalsa para el grupo Saur?

Las Palmas de Gran Canaria es la mayor explotación a nivel mundial en la que participamos. Para nosotros es nuestro mejor escaparate, por el desafío que supone en esta ciudad y en esta isla la producción de agua. Un agua que, además, se produce en cantidad y calidad, hasta haberla convertido en la tercera mejor de España, según la principal organización de consumidores del país. Allí a donde operamos, y últimamente estamos expandiéndonos de forma notable, con adquisiciones como la de la primera empresa de concesiones de Portugal y otras en este país y España, o con nuevos contratos en Arabia Saudí, Emalsa y Las Palmas de Gran Canaria son siempre nuestra mejor carta de presentación. Nadie sabe más de desalación en el mundo que nuestros compañeros de Emalsa. Y, de hecho, muchos de ellos están ahora enseñando en otros países todo lo aprendido aquí.

Saur quiere convertir a España en la punta de lanza de su expansión por el sur de Europa y en ella juega un papel importante Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué planes de futuro tienen para Emalsa y para el mercado español en su conjunto?

Hemos mantenido una reunión esta semana precisamente para abordar ese futuro. Estamos convencidos que Gran Canaria, con Emalsa, es la localización perfecta para alimentar nuestra estrategia, que consiste claramente en proteger y reutilizar el agua de abasto porque es uno de los retos del siglo XXI. Y en la actualidad tenemos una empresa y un equipo muy fuertes en Las Palmas de Gran Canaria, y justo hemos estado discutiendo nuestro deseo de hacer de Emalsa, especialmente de nuestras instalaciones aquí, una cabeza de lanza en innovación, innovación digital, en nuevas tecnologías y también invertir en la instalación para asegurarnos de poder traer clientes de todo el mundo a que visiten el plan de desalación, que es fantástico.

¿Para qué mercado o región puede ser ejemplo Las Palmas de Gran Canaria en materia de gestión del agua?

Si pensamos en la estrategia en el Oriente Medio, sabemos que la desalación es clave en muchos países de esta región. Hoy no tenemos grandes ejemplos, y nosotros queremos crear una planta de desalación que sería inigualable en términos de tecnología, innovación y digitalización. Y es por eso que es clave para nosotros hacerlo aquí, traer clientes y mostrar que podemos exportar este modelo fuera de Las Palmas de Gran Canaria. También necesitamos crear en Emalsa una especie de centro de entrenamiento. No es cuestión solo de la fábrica, sino también crear un centro de entrenamiento en materia de producción de agua, purificación de agua, desalación, que el personal conozca cómo gestionar esto y podamos exportarlo a todo el mundo, enviando a esta gente a otros países.

Por ejemplo, Arabia Saudí, donde recientemente han iniciado operaciones.

Sí, en Arabia Saudí tenemos dos grandes contratos, en una suerte de clúster. Y allí quieren saber cómo lo que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria puede ayudar a continuar desarrollando el proyecto. También necesitamos gente local que acepte ir a Arabia Saudí quizás dos o tres años para apoyar el proyecto sobre el terreno, pero realmente necesitamos desarrollar a nuestro personal y enseñar a otros países.

Los fondos de reconstrucción de la UE marcarán las inversiones en pro de la sostenibilidad en los próximos años. En Las Palmas de Gran Canaria, se estima que lleguen más de 680 millones de euros para la renovación del ciclo integral del agua en la ciudad. ¿Qué espera el grupo Saur de lo que se pueda conseguir con esos fondos Next Generation?

En la actualidad, los Fondos Next Generation dependen mucho de la madurez de los proyectos, y pienso que el proyecto de Las Palmas de Gran Canaria está maduro, se ha trabajado desde el Ayuntamiento con celo, y es fácil presentarlo a la Unión Europea porque en Bruselas necesitan entender el proyecto, el contexto y por qué lo estamos proponiendo. En la actualidad, quieren que las empresas participen en la protección del medio ambiente. Y te doy un ejemplo: Saur hoy está completamente involucrado en la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, que significa que enlazamos nuestra investigación con la energía verde, proteger los recursos para evitar el malgasto de agua. No estamos hablando solo de lanzar campanas al aire, sino de hacerlo, y estamos cerca de los Ayuntamientos para lanzar proyectos que merezcan los fondos de la UE.

El plan municipal de la capital grancanaria es muy ambicioso...

Emalsa y el Ayuntamiento han presentado dos planes que son claves para el ciclo integral del agua y, por lo tanto, para el futuro de la ciudad: el Plan Estratégico de Infraestructuras Hidráulicas y el Plan de Mejora del CIA, que movilizarán una cantidad ingente de recursos para resolver todas las necesidades hidráulicas de la ciudad y apostar por la sostenibilidad. Son garantía de progreso y desarrollo económico y social para la ciudad, así como de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Como compañía mixta, estamos plenamente comprometidos con la ciudad, proporcionándole lo que necesita para satisfacer mejor sus expectativas. Vamos a incentivar, por ponerle un ejemplo, el uso responsable de agua, abaratándosela a quien haga ese uso de ella y encareciéndoselo a quienes despilfarren. Queremos, con la complicidad de todos los actores, reducir el consumo de agua, un reto que será fantástico para contribuir desde nuestra posición a la sostenibilidad del planeta, que es en este momento lo que más nos importa y ocupa.

En Las Palmas de Gran Canaria, todavía hay mucha gente que no quiere beber agua del grifo, que no confía en ella, ¿qué le dice a esa gente que no bebe el agua del grifo?

Estoy seguro que, desde que vean el nivel de control, la calidad de ese control sanitario que tenemos en todo el ciclo del agua... Me gustaría que la gente pudiera visitar las instalaciones de producción, que vean que son 100% seguras. Incluso el agua que estamos produciendo es más segura que el agua que cae de la lluvia. La gente piensa que el agua de lluvia es mejor, pero no es así, porque tiene muchos componentes químicos, contaminación... La que estamos dando a la población es la perfecta.

¿Es cuestión de sensibilización? ¿Cómo se puede cambiar esa mentalidad?

Necesitamos hablar en las escuelas, educar a los pequeños, que entiendan el ciclo integral del agua y de dónde viene. Necesitamos también comunicar, y creo que es algo en lo que debemos mejorar, la comunicación. Y necesitamos entender que, para el futuro del medio ambiente, las botellas de plástico deben desaparecer, y el grifo será la principal fuente de agua en el mundo.

El agua siempre ha sido un recurso escaso, un elemento vital que puede provocar conflictos y ser usado como materia intercambio. ¿El agua se puede convertir en elemento bursátil, arma de intercambio o medida de presión en las relaciones internacionales?

Hemos visto esto entre Israel y Palestina. En algunos países, la gestión del agua se vigila con mucho celo, como pasa en Australia. En Europa, en cambio, hablamos de municipalizaciones, pero el gran problema es la agricultura. El 70% del agua se gasta en la agricultura. ¿Qué hacemos en la actualidad, a escala global, para ayudar a los agricultores a gastar menos agua? Creo que es importante tener claras las cuestiones a tratar y ver qué podemos hacer en ciertas industrias o en la agricultura. Hoy, si podemos producir semillas que requieran menos agua, también necesitamos trabajar con empresas de alimentación, así que es entrar en el ciclo integral del agua. Necesitamos estar seguros de que lo público y lo privado transitan por el camino adecuado para enfrentar estos desafíos. Solo una cifra: en 2050, casi 7.000 millones de personas en el mundo sufrirán escasez de agua.

¿Cuáles son los pasos a dar para resolver este desafío?

El más importante es la innovación. Lo digital nos ayudará a mejorar el control de las redes, eliminar el malgasto de agua. Y es que en Francia, actualmente, se pierde un 25% del agua, es decir, de cinco litros, uno se malgasta. En España esta cifra es todavía mayor.

Y en las Islas Canarias es incluso mayor todavía...

Este es un debate importante. Necesitamos invertir en las redes, y quizás un día tengan que ser privatizadas porque la colectividad no tendrá dinero suficiente para invertir y quizás las redes tengan que ser alquiladas a los Ayuntamientos. Muchas cosas vendrán, y lo digital nos ayudará a controlar mejor el agua, las condiciones sanitarias, y es algo que hemos visto durante la crisis del Covid.

En este mundo tan cambiante, ¿la tendencia de las administraciones públicas es ir hacia la municipalización de la gestión del agua, o se encamina hacia lo privado?

No es cuestión de uno contra otro, sino que lo público y lo privado han de trabajar y desarrollar proyectos conjuntamente. Y en ese sentido, creo que la experiencia de Las Palmas de Gran Canaria, incluyendo los fondos de la UE, es un buen ejemplo: respondes a las exigencias climáticas, apoyas al Ayuntamiento y la población y desarrollas programas de innovación. Es realmente a esta combinación a la que debemos mirar.